Una histórica cadena de electrodomésticos reorganiza su negocio y deja una esquina de la zona sur de Rosario

D’Ricco bajará la persiana de su sucursal de calle San Martín, en la zona sur de Rosario. El último día de atención será este sábado 31 de octubre. La decisión llega mientras la cadena de electrodomésticos atraviesa un concurso preventivo de acreedores, abierto en agosto, y busca reorganizar sus compromisos financieros sin interrumpir el negocio.

En el comunicado difundido para anunciar el cierre, la empresa lo presentó como parte de una concentración de recursos y una adaptación a los nuevos hábitos de compra. “Cerramos una ubicación, pero no nuestra presencia ni nuestro proyecto”, expresó. La firma informó que continuará con una red de 15 sucursales y canales digitales.

El antecedente que explica el contexto de esta reorganización es la situación de Acción Mercantil SA, la sociedad que opera bajo la marca D’Ricco. Al solicitar su concurso, declaró un pasivo superior a $20.165 millones al 26 de junio de 2026. El monto está sujeto a la verificación de créditos y no constituye todavía la deuda concursal definitiva.

Una esquina histórica y una red que sigue funcionando

Con 43 años de trayectoria, D’Ricco construyó una presencia comercial que se extendió desde Rosario hacia otras ciudades. Su último comunicado enumera locales en Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Funes y Esperanza, además de San Francisco y Arroyito, en Córdoba.

Según la compañía, la estructura que mantiene reúne más de 7.000 metros cuadrados de exhibición y atención. La propuesta combina compras presenciales y digitales, asesoramiento, financiación, entregas y retiros.

La salida de San Martín tiene un peso particular por el vínculo con la zona sur. La empresa señaló que el inmueble podrá recibir otras marcas o actividades. El anuncio no identifica un nuevo ocupante ni precisa qué ocurrirá con el personal de esa sucursal.

La inversión logística y el peso de los intereses

Antes de llegar al concurso, D’Ricco había impulsado inversiones en tecnología y distribución. Entre ellas estuvo el desarrollo de un centro logístico en Ciudad Industria Funes, destinado a ampliar su capacidad operativa y acompañar la integración de las ventas online con los locales.

En septiembre, al explicar su presentación judicial, la compañía atribuyó una parte importante de las dificultades a la financiación bancaria utilizada para construir esa nave. Según su versión, la inflación descendió más rápido que el costo de los préstamos y los intereses terminaron superando lo que podía afrontar el flujo de fondos del negocio.

La empresa también mencionó la debilidad del consumo, las restricciones financieras, la apertura comercial y una competencia creciente, junto con la aceleración de las compras digitales.

Juan Carlos D’Ricco, titular de la firma, sostuvo entonces que la intención era preservar la operación mientras se reorganizaban las obligaciones. El plan incluía modernización de tiendas, mejoras de procesos y logística de última milla. Las instalaciones construidas durante la expansión, según la compañía, seguirían siendo parte central de esa estrategia.

Quiénes integran el pasivo

La deuda declarada tiene su mayor componente en los proveedores comerciales, con $9.293,9 millones. Entre ellos aparecen fabricantes y distribuidores como BGH, Drean, Frimetal, Coppens, Longvie, Visuar, Eskabe, Briket y Limansky.

El endeudamiento bancario informado en la presentación alcanzó $8.031,9 millones, con Banco Nación como principal acreedor financiero, seguido por Banco de Santa Fe y Galicia. Otros $2.348 millones correspondían a sociedades de garantía recíproca y entidades de financiamiento, mientras que las obligaciones impositivas sumaban $491,5 millones.

Esos importes corresponden a la declaración inicial de la sociedad. La admisión de cada acreencia y sus montos dependen del avance del expediente.

La apertura del concurso fue dispuesta el 6 de agosto de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Rosario, a cargo de Mónica Klebcar. Carolina Belén Basteri fue designada síndica.

El cronograma publicado fijó el 16 de octubre como fecha límite para solicitar la verificación de créditos. Los próximos hitos son el informe individual de la sindicatura, previsto para el 1º de diciembre, y el informe general, para el 19 de febrero de 2027. La audiencia informativa quedó programada para el 25 de junio y el vencimiento del período de exclusividad, durante el cual la empresa procura reunir las conformidades para un acuerdo, para el 2 de julio de 2027.