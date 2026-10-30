La moneda que escapó del temblor cripto: subió 17% cuando todos retrocedían

Resumen Ejecutivo El token HYPE de Hyperliquid subió más del 17% , cotizando a u$s94,72 , a pesar de una caída sectorial del 5% tras el hackeo a Binance .

de subió más del , cotizando a , a pesar de una caída sectorial del tras el hackeo a . El repunte responde a un acuerdo entre ICE y Trade[XYZ] para operar futuros perpetuos en EE. UU. utilizando la infraestructura tecnológica de Hyperliquid .

y para operar futuros perpetuos en EE. UU. utilizando la infraestructura tecnológica de . La iniciativa contempla contratos sobre acciones, materias primas y divisas, aunque su implementación está sujeta a la aprobación regulatoria de la CFTC.

El mercado cripto atravesó una jornada de fuertes turbulencias después del ataque informático a Binance. Sin embargo, mientras la mayoría de los activos digitales retrocedía, HYPE, el token de Hyperliquid, registró una suba superior al 17%. Detrás del movimiento aparece un acuerdo con un gigante de Wall Street que despertó expectativas sobre el futuro de los mercados financieros.

El mercado de las criptomonedas volvió a mostrar su costado más volátil. El ataque informático a Binance generó preocupación entre los inversores y provocó una caída cercana al 5% en el conjunto del sector. Sin embargo, en medio de ese escenario hubo una excepción que llamó la atención: HYPE, la criptomoneda vinculada a Hyperliquid, avanzó un 17,04% en apenas 24 horas.

Según los datos de CoinMarketCap, el token cotizaba a u$s94,72 el 29 de octubre. Su comportamiento contrastó con el del resto del mercado y tuvo un catalizador concreto: un acuerdo entre Intercontinental Exchange (ICE), propietaria de la Bolsa de Nueva York, y Trade[XYZ] para llevar mercados de futuros perpetuos a Estados Unidos utilizando la infraestructura de Hyperliquid.

La noticia fue interpretada por los inversores como una señal de respaldo institucional para el ecosistema. Y no se trata de un actor menor: ICE es uno de los principales operadores de infraestructura financiera del mundo.

El acuerdo que puso a HYPE en el centro de la escena

El entendimiento entre ICE y Trade[XYZ] contempla trasladar los mercados de futuros perpetuos de esta última al mercado estadounidense.

En el esquema previsto, ICE tendría el rol de operador exclusivo de esos mercados regulados y desarrollaría una infraestructura específica de negociación y compensación. Trade[XYZ], por su parte, estaría a cargo del diseño y la implementación de los productos, mientras que Hyperliquid aportaría la tecnología sobre la que funcionarían.

Los contratos permitirían operar sobre acciones, índices bursátiles, materias primas y divisas, con disponibilidad las 24 horas y los siete días de la semana.

La propuesta apunta a ampliar el acceso a instrumentos financieros tradicionales mediante una infraestructura asociada al ecosistema cripto.

Para Hyperliquid, el acuerdo representa una oportunidad de posicionamiento en un segmento que busca conectar las finanzas tradicionales con los mercados descentralizados.

Por qué el mercado reaccionó con tanta fuerza

La suba de HYPE no se explica únicamente por una expectativa especulativa. El anuncio involucra a una compañía con fuerte presencia en Wall Street y abre la posibilidad de que la infraestructura de Hyperliquid gane protagonismo en el desarrollo de nuevos mercados financieros.

Además, el ecosistema ya cuenta con otros participantes de peso.

Payward, la empresa matriz de Kraken, proyecta ofrecer contratos perpetuos vinculados a Hyperliquid para operadores estadounidenses mediante una estructura que involucra a Bitnomial. También Ripple Prime incorporó instrumentos de finanzas tradicionales a través de Trade[XYZ] sobre esa infraestructura.

A esto se suma que Hyperliquid se posiciona como el mayor exchange descentralizado de futuros perpetuos, según los datos de DeFiLlama mencionados en el informe original.

Trade[XYZ] sostiene que sus mercados construidos sobre esta red superaron los u$s650.000 millones de volumen en menos de un año.

La combinación de volumen, nuevos participantes y acuerdos institucionales ayuda a explicar por qué HYPE consiguió diferenciarse en una jornada negativa para el sector.

La advertencia: todavía falta la aprobación regulatoria

Pese al entusiasmo, el acuerdo todavía enfrenta un obstáculo central: la regulación estadounidense.

La iniciativa necesita autorizaciones de los organismos correspondientes, entre ellas las vinculadas a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La aprobación no está garantizada y los contratos asociados a otras clases de activos deberán atravesar sus propios procesos de revisión.

Tampoco se informó una fecha concreta de lanzamiento, un cronograma de implementación ni el monto de inversión previsto.

En otras palabras, el mercado reaccionó ante una oportunidad de expansión, pero el negocio todavía no está operativo.

El respaldo de ICE representa una validación institucional importante para Hyperliquid, aunque no garantiza que esa expectativa se traduzca automáticamente en mayores ingresos o en una valorización sostenida de HYPE.

Una excepción que puede anticipar un cambio de mercado

El comportamiento de HYPE deja una señal interesante: en el universo cripto, no todos los activos responden de la misma manera ante un episodio de incertidumbre.

Mientras el hackeo a Binance golpeó la confianza y presionó sobre las cotizaciones, el token de Hyperliquid encontró un argumento propio para avanzar: la posibilidad de convertirse en parte de una nueva infraestructura financiera respaldada por uno de los nombres más importantes de Wall Street.

La clave estará en lo que ocurra a partir de ahora. Si el acuerdo consigue superar las exigencias regulatorias y se transforma en operaciones concretas, Hyperliquid podría fortalecer su posición en el negocio de los derivados.

Por ahora, HYPE logró algo que pocas criptomonedas consiguieron en esa jornada: desacoplarse del miedo generalizado y convertir una noticia institucional en un salto de cotización.

El mercado cripto atravesó una jornada de fuertes turbulencias después del ataque informático a Binance. Sin embargo, mientras la mayoría de los activos digitales retrocedía, HYPE, el token de Hyperliquid, registró una suba superior al 17%. Detrás del movimiento aparece un acuerdo con un gigante de Wall Street que despertó expectativas sobre el futuro de los mercados financieros.

El mercado de las criptomonedas volvió a mostrar su costado más volátil. El ataque informático a Binance generó preocupación entre los inversores y provocó una caída cercana al 5% en el conjunto del sector. Sin embargo, en medio de ese escenario hubo una excepción que llamó la atención: HYPE, la criptomoneda vinculada a Hyperliquid, avanzó un 17,04% en apenas 24 horas.

Según los datos de CoinMarketCap, el token cotizaba a u$s94,72 el 29 de octubre. Su comportamiento contrastó con el del resto del mercado y tuvo un catalizador concreto: un acuerdo entre Intercontinental Exchange (ICE), propietaria de la Bolsa de Nueva York, y Trade[XYZ] para llevar mercados de futuros perpetuos a Estados Unidos utilizando la infraestructura de Hyperliquid.

La noticia fue interpretada por los inversores como una señal de respaldo institucional para el ecosistema. Y no se trata de un actor menor: ICE es uno de los principales operadores de infraestructura financiera del mundo.

El acuerdo que puso a HYPE en el centro de la escena

El entendimiento entre ICE y Trade[XYZ] contempla trasladar los mercados de futuros perpetuos de esta última al mercado estadounidense.

En el esquema previsto, ICE tendría el rol de operador exclusivo de esos mercados regulados y desarrollaría una infraestructura específica de negociación y compensación. Trade[XYZ], por su parte, estaría a cargo del diseño y la implementación de los productos, mientras que Hyperliquid aportaría la tecnología sobre la que funcionarían.

Los contratos permitirían operar sobre acciones, índices bursátiles, materias primas y divisas, con disponibilidad las 24 horas y los siete días de la semana.

La propuesta apunta a ampliar el acceso a instrumentos financieros tradicionales mediante una infraestructura asociada al ecosistema cripto.

Para Hyperliquid, el acuerdo representa una oportunidad de posicionamiento en un segmento que busca conectar las finanzas tradicionales con los mercados descentralizados.

Por qué el mercado reaccionó con tanta fuerza

La suba de HYPE no se explica únicamente por una expectativa especulativa. El anuncio involucra a una compañía con fuerte presencia en Wall Street y abre la posibilidad de que la infraestructura de Hyperliquid gane protagonismo en el desarrollo de nuevos mercados financieros.

Además, el ecosistema ya cuenta con otros participantes de peso.

Payward, la empresa matriz de Kraken, proyecta ofrecer contratos perpetuos vinculados a Hyperliquid para operadores estadounidenses mediante una estructura que involucra a Bitnomial. También Ripple Prime incorporó instrumentos de finanzas tradicionales a través de Trade[XYZ] sobre esa infraestructura.

A esto se suma que Hyperliquid se posiciona como el mayor exchange descentralizado de futuros perpetuos, según los datos de DeFiLlama mencionados en el informe original.

Trade[XYZ] sostiene que sus mercados construidos sobre esta red superaron los u$s650.000 millones de volumen en menos de un año.

La combinación de volumen, nuevos participantes y acuerdos institucionales ayuda a explicar por qué HYPE consiguió diferenciarse en una jornada negativa para el sector.

La advertencia: todavía falta la aprobación regulatoria

Pese al entusiasmo, el acuerdo todavía enfrenta un obstáculo central: la regulación estadounidense.

La iniciativa necesita autorizaciones de los organismos correspondientes, entre ellas las vinculadas a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La aprobación no está garantizada y los contratos asociados a otras clases de activos deberán atravesar sus propios procesos de revisión.

Tampoco se informó una fecha concreta de lanzamiento, un cronograma de implementación ni el monto de inversión previsto.

En otras palabras, el mercado reaccionó ante una oportunidad de expansión, pero el negocio todavía no está operativo.

El respaldo de ICE representa una validación institucional importante para Hyperliquid, aunque no garantiza que esa expectativa se traduzca automáticamente en mayores ingresos o en una valorización sostenida de HYPE.

Una excepción que puede anticipar un cambio de mercado

El comportamiento de HYPE deja una señal interesante: en el universo cripto, no todos los activos responden de la misma manera ante un episodio de incertidumbre.

Mientras el hackeo a Binance golpeó la confianza y presionó sobre las cotizaciones, el token de Hyperliquid encontró un argumento propio para avanzar: la posibilidad de convertirse en parte de una nueva infraestructura financiera respaldada por uno de los nombres más importantes de Wall Street.

La clave estará en lo que ocurra a partir de ahora. Si el acuerdo consigue superar las exigencias regulatorias y se transforma en operaciones concretas, Hyperliquid podría fortalecer su posición en el negocio de los derivados.

Por ahora, HYPE logró algo que pocas criptomonedas consiguieron en esa jornada: desacoplarse del miedo generalizado y convertir una noticia institucional en un salto de cotización.