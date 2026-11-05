El Banco Nación sale a incentivar la compra de autos: ¿a cuánto decidió bajar la tasa?

Resumen Ejecutivo El Banco Nación redujo la TNA fija de su línea +Autos con BNA al 25% en pesos para impulsar la adquisición de vehículos nuevos y usados.

redujo la TNA fija de su línea al en pesos para impulsar la adquisición de vehículos nuevos y usados. La propuesta contempla préstamos de hasta $50 millones a un plazo máximo de 72 meses , cubriendo hasta el 100% del valor de venta.

a un plazo máximo de , cubriendo hasta el 100% del valor de venta. El esquema preferencial requiere cobrar haberes o jubilaciones en la entidad, poseer tarjeta de crédito del banco y contratar seguros a través de Nación Seguros .

. Durante 2026, el programa otorgó más de 32.000 préstamos por un volumen superior a los $514.000 millones a través de concesionarios oficiales.

El Banco Nación anunció una reducción de la tasa de interés de su línea de préstamos personales «+Autos con BNA», que desde este jueves 5 de noviembre pasa a ofrecer una TNA fija del 25%, en pesos.

La medida busca facilitar el acceso al financiamiento para la compra de vehículos nuevos y usados y representa una nueva alternativa para quienes necesitan recurrir al crédito para concretar la operación.

La línea contempla préstamos de hasta $50 millones, con un plazo máximo de 72 meses y la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de venta del vehículo. El beneficio alcanza tanto a unidades 0 km como a usados de hasta 10 años de antigüedad.

La pregunta que surge es inevitable: ¿una tasa del 25% anual será suficiente para recuperar el interés de los compradores y dinamizar un mercado que necesita ampliar sus herramientas de financiación?

¿Cuánto cuesta financiar un auto con la nueva tasa?

Para dimensionar el alcance de la propuesta, el Banco Nación presentó un ejemplo concreto.

En el caso de un préstamo de $15 millones a 36 meses, la primera cuota con la tasa preferencial del 25% TNA asciende a $662.022, IVA incluido.

En cambio, para el mismo monto y plazo, pero con la tasa general del 46% TNA, la primera cuota alcanza los $895.841.

La diferencia es significativa: más de $233.000 en la primera cuota entre ambas alternativas.

Este esquema pone nuevamente en el centro de la discusión el costo del financiamiento como una de las variables determinantes a la hora de comprar un vehículo.

¿Podrá esta reducción de tasas modificar la decisión de compra de quienes hoy consideran que cambiar el auto es una operación demasiado costosa?

El beneficio tiene condiciones: ¿quiénes pueden acceder al 25%?

La tasa preferencial no está disponible para todos los clientes bajo las mismas condiciones.

Para acceder al 25% TNA, los interesados deben cumplir tres requisitos:

Cobrar su sueldo o jubilación en el Banco Nación .

. Contar con una tarjeta de crédito de la entidad.

Contratar el seguro del vehículo a través de Nación Seguros.

Quienes no reúnan esas condiciones, o prefieran no adherirse a ellas, podrán acceder al financiamiento con una tasa general del 46% TNA fija en pesos.

El diferencial entre ambas tasas plantea otro interrogante: ¿cuántos compradores estarán dispuestos a concentrar sus operaciones bancarias y la contratación del seguro en una misma entidad para acceder a un costo financiero más bajo?

Un crédito 100% digital y sin prenda: otra ventaja para la operación

Otro de los aspectos destacados de la línea es su modalidad de tramitación. El préstamo se gestiona de manera completamente digital en la concesionaria, con la presentación del DNI.

Además, se trata de un préstamo personal no prendario. Esto significa que no requiere la inscripción de una prenda sobre el vehículo, lo que evita gastos administrativos asociados a ese procedimiento y agiliza la operación.

Una vez aprobado el crédito, el comprador debe contratar el seguro mediante Nación Seguros, con cobertura mínima de terceros completos y débito automático en su tarjeta de crédito.

A esto se suma un beneficio adicional: mediante un acuerdo con Mastercard, quienes debiten el seguro desde una tarjeta de esa compañía emitida por Banco Nación recibirán el reintegro del 100% de la primera cuota del seguro.

Más de 32.000 préstamos: el lugar de la línea en el mercado

Los números informados por la entidad permiten dimensionar el alcance que ya tiene el programa.

Durante 2026, el Banco Nación otorgó más de 32.000 préstamos a través de «+Autos con BNA», por un volumen superior a los $514.000 millones. El monto promedio por operación se ubicó cerca de los $16 millones.

La línea tiene presencia en las 24 provincias argentinas y opera mediante una red de más de 1.400 concesionarios adheridos.

La reducción de la tasa al 25% llega, por lo tanto, sobre una herramienta que ya registra un volumen importante de operaciones.

El desafío será determinar si las nuevas condiciones consiguen ampliar la cantidad de compradores, aumentar el monto promedio financiado y generar un mayor movimiento en los salones de venta.

La tasa, en el centro de la decisión de compra

La decisión del Banco Nación vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para el mercado automotor: el acceso al crédito.

En un escenario donde el valor de los vehículos representa una barrera importante para numerosos compradores, contar con alternativas de financiación de largo plazo y tasas más competitivas puede resultar determinante.

Sin embargo, todavía quedan preguntas por responder: ¿la baja de tasas alcanzará para transformar consultas en operaciones concretas? ¿Las concesionarias podrán aprovechar esta herramienta para ampliar sus ventas? ¿El financiamiento será uno de los motores de recuperación del mercado automotor en los próximos meses?

Por ahora, el Banco Nación apuesta a una tasa del 25% TNA fija, financiación de hasta $50 millones y plazos de hasta seis años. La respuesta estará en el comportamiento de los compradores y en la evolución de las operaciones.

El Banco Nación anunció una reducción de la tasa de interés de su línea de préstamos personales «+Autos con BNA», que desde este jueves 5 de noviembre pasa a ofrecer una TNA fija del 25%, en pesos.

La medida busca facilitar el acceso al financiamiento para la compra de vehículos nuevos y usados y representa una nueva alternativa para quienes necesitan recurrir al crédito para concretar la operación.

La línea contempla préstamos de hasta $50 millones, con un plazo máximo de 72 meses y la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de venta del vehículo. El beneficio alcanza tanto a unidades 0 km como a usados de hasta 10 años de antigüedad.

La pregunta que surge es inevitable: ¿una tasa del 25% anual será suficiente para recuperar el interés de los compradores y dinamizar un mercado que necesita ampliar sus herramientas de financiación?

¿Cuánto cuesta financiar un auto con la nueva tasa?

Para dimensionar el alcance de la propuesta, el Banco Nación presentó un ejemplo concreto.

En el caso de un préstamo de $15 millones a 36 meses, la primera cuota con la tasa preferencial del 25% TNA asciende a $662.022, IVA incluido.

En cambio, para el mismo monto y plazo, pero con la tasa general del 46% TNA, la primera cuota alcanza los $895.841.

La diferencia es significativa: más de $233.000 en la primera cuota entre ambas alternativas.

Este esquema pone nuevamente en el centro de la discusión el costo del financiamiento como una de las variables determinantes a la hora de comprar un vehículo.

¿Podrá esta reducción de tasas modificar la decisión de compra de quienes hoy consideran que cambiar el auto es una operación demasiado costosa?

El beneficio tiene condiciones: ¿quiénes pueden acceder al 25%?

La tasa preferencial no está disponible para todos los clientes bajo las mismas condiciones.

Para acceder al 25% TNA, los interesados deben cumplir tres requisitos:

* Cobrar su sueldo o jubilación en el Banco Nación.

* Contar con una tarjeta de crédito de la entidad.

* Contratar el seguro del vehículo a través de Nación Seguros.

Quienes no reúnan esas condiciones, o prefieran no adherirse a ellas, podrán acceder al financiamiento con una tasa general del 46% TNA fija en pesos.

El diferencial entre ambas tasas plantea otro interrogante: ¿cuántos compradores estarán dispuestos a concentrar sus operaciones bancarias y la contratación del seguro en una misma entidad para acceder a un costo financiero más bajo?

Un crédito 100% digital y sin prenda: otra ventaja para la operación

Otro de los aspectos destacados de la línea es su modalidad de tramitación. El préstamo se gestiona de manera completamente digital en la concesionaria, con la presentación del DNI.

Además, se trata de un préstamo personal no prendario. Esto significa que no requiere la inscripción de una prenda sobre el vehículo, lo que evita gastos administrativos asociados a ese procedimiento y agiliza la operación.

Una vez aprobado el crédito, el comprador debe contratar el seguro mediante Nación Seguros, con cobertura mínima de terceros completos y débito automático en su tarjeta de crédito.

A esto se suma un beneficio adicional: mediante un acuerdo con Mastercard, quienes debiten el seguro desde una tarjeta de esa compañía emitida por Banco Nación recibirán el reintegro del 100% de la primera cuota del seguro.

Más de 32.000 préstamos: el lugar de la línea en el mercado?

Los números informados por la entidad permiten dimensionar el alcance que ya tiene el programa.

Durante 2026, el Banco Nación otorgó más de 32.000 préstamos a través de «+Autos con BNA», por un volumen superior a los $514.000 millones. El monto promedio por operación se ubicó cerca de los $16 millones.

La línea tiene presencia en las 24 provincias argentinas y opera mediante una red de más de 1.400 concesionarios adheridos.

La reducción de la tasa al 25% llega, por lo tanto, sobre una herramienta que ya registra un volumen importante de operaciones.

El desafío será determinar si las nuevas condiciones consiguen ampliar la cantidad de compradores, aumentar el monto promedio financiado y generar un mayor movimiento en los salones de venta.

La tasa, en el centro de la decisión de compra

La decisión del Banco Nación vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para el mercado automotor: el acceso al crédito.

En un escenario donde el valor de los vehículos representa una barrera importante para numerosos compradores, contar con alternativas de financiación de largo plazo y tasas más competitivas puede resultar determinante.

Sin embargo, todavía quedan preguntas por responder: ¿la baja de tasas alcanzará para transformar consultas en operaciones concretas? ¿Las concesionarias podrán aprovechar esta herramienta para ampliar sus ventas? ¿El financiamiento será uno de los motores de recuperación del mercado automotor en los próximos meses?

Por ahora, el Banco Nación apuesta a una tasa del 25% TNA fija, financiación de hasta $50 millones y plazos de hasta seis años. La respuesta estará en el comportamiento de los compradores y en la evolución de las operaciones.