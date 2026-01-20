Bancos ajustan tasas de plazo fijo y ya pagan más del 30%: ¿qué implica para ahorristas?

En los últimos días, varias entidades financieras en Argentina incrementaron las tasas de interés que ofrecen por los depósitos a plazo fijo en pesos. Esta suba se produce luego de que el Ministerio de Economía lograra renovar cerca del 98% de los vencimientos de deuda en moneda local, enviando una señal de estabilidad a los mercados y empujando a los bancos a ajustar sus ofrecimientos para captar liquidez.

El costo de ese rollover para el Estado fue elevado: la tasa fija para el vencimiento más corto que se licitó —con vencimiento el 27 de febrero próximo— trepó a 49,16% anual, un nivel alto que luego se transmitió al sistema financiero y, finalmente, a los rendimientos minoristas.

¿Cuánto ofrecen los bancos hoy?

Las subas de entre 3 y 5 puntos porcentuales en las tasas de plazo fijo ya se reflejan en varios bancos, especialmente en entidades de menor tamaño, que buscan atraer depósitos con tasas más competitivas.

Principales tasas de plazo fijo a 30 días (TNA):

* Banco Voii: 31,5%

* Crédito Regional Compañía Financiera: 31%

* Banco Meridian: 30%

* Banco CMF: 30%

* Banco Bica: 30%

* Banco Mariva: 30%

* Banco de la Provincia de Córdoba: 29%

* Reba: 29%

* Banco Macro: 27,5%

* Banco Nación: 26%

* Banco Credicoop: 25%

* Banco Ciudad: 20,5%

"Estos rendimientos muestran una amplia dispersión entre bancos grandes y medianos o pequeños, donde los últimos suelen ofrecer los porcentajes más altos para captar fondos" Implicancias para los ahorristas

* Rentabilidad vs. inflación: Aunque tasas por encima del 30% nominal anual pueden parecer atractivas, la inflación en Argentina sigue siendo elevada, por lo que la rentabilidad real dependerá de cómo evolucione el índice de precios en los próximos meses.

* Estrategia de captación: Los bancos más pequeños están liderando las subas de tasas para competir con mejores rendimientos frente a los grandes, buscando captar depósitos y fortalecer su liquidez.

* Comparación con otras opciones: En algunos casos, las tasas ofrecidas superan las de instrumentos alternativos, como las cuentas remuneradas de billeteras digitales, que suelen pagar menos.