BCRA proyecta reservas históricas: el papel crucial del campo y Vaca Muerta

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio una señal fuerte al mercado cambiario al concretar el miércoles 14 de enero la mayor compra de dólares desde la salida del cepo cambiario, con u$s187 millones adquiridos en una sola jornada. Esta operación forma parte de una racha de ocho jornadas consecutivas con saldo neto comprador, que acumula más de u$s515 millones en lo que va de 2026, y ha llevado las reservas internacionales a alrededor de u$s44.7 mil millones.

La entidad monetaria busca reforzar su posición de reservas en un contexto donde la oferta de dólares anticipa un fuerte ingreso en los próximos meses, principalmente por la cosecha gruesa y el aporte energético de Vaca Muerta. Tradicionalmente, la liquidación de la cosecha empieza a mediados o fines de marzo, pero este año la acumulación de reservas ya comenzó antes de la temporada habitual, lo que sorprendió al mercado.

Según estimaciones privadas, la próxima cosecha será histórica en volumen, con una producción próxima a 152 millones de toneladas, alrededor de un 10% más que la campaña 2025. Sin embargo, la proyección de divisas generadas por esos granos vendría por debajo de ese ritmo de crecimiento de volumen debido a precios internacionales más bajos y a que no se repetirían ciertas condiciones excepcionales que favorecieron las exportaciones del año pasado.

El informe de la consultora Eco Go destaca que, pese al incremento en la producción, el valor exportable de la cosecha 2025/26 podría caer cerca de 10,6% respecto de 2025, con un estimado de u$s27.804 millones frente a los u$s31.084 millones alcanzados el año anterior. El escenario se complica por una menor proyección de precios para los cereales (caída de 11,5%) y las oleaginosas (baja de 4%), lo que moderaría la entrada de dólares pese a los mayores volúmenes.

Además, el sector petrolero, clave por la explotación en Vaca Muerta, enfrenta su propio desafío: la mayor oferta global de petróleo y la demanda interna más débil han empujado los precios futuros a niveles aproximadamente 8,4% por debajo del promedio de 2025, lo que limita el crecimiento de las exportaciones energéticas. En conjunto, estos factores podrían ejercer presión sobre el saldo exportable total en 2026.

Aun así, la estrategia del BCRA de comprar divisas en el mercado anticipa un esfuerzo por acumular reservas antes del ingreso masivo esperado por la liquidación de granos y contrarrestar posibles tensiones cambiarias. Esta acumulación temprana podrá darle al Gobierno mayor margen de maniobra para enfrentar obligaciones externas y estabilizar las expectativas económicas en un año donde la coyuntura exportadora y el mercado energético jugarán un rol central.