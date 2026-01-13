Bono 2026: un semáforo, tres luces y varias recomendaciones pensando en invertir

El mercado de bonos argentinos está viviendo un cambio de ciclo, donde la estrategia defensiva que predominó hasta 2025 —centrada en cubrirse de inflación, dólar o eventos crediticios— hoy deja paso a decisiones más selectivas basadas en rendimiento, consistencia y contexto macroeconómico, según el último “semáforo” de recomendaciones de mesas de inversión de la City.¿Qué es el semáforo de bonos?

Analistas de firmas como Criteria, Parakeet Capital, Inviu, SBS Research, PPI y D.A. Valores elaboran un “semáforo” que clasifica bonos según su atractivo actual:

* Verde: títulos recomendados para comprar.

* Amarillo: bonos para mantener con cautela.

* Rojo: instrumentos que conviene vender o evitar.

Este método simplifica la toma de decisiones en un escenario donde ya no basta con protegerse, sino que se busca rendimiento real ajustado por riesgo.

Bonos recomendados para comprar

La mayoría de las casas de inversión coinciden en destacar títulos soberanos en dólares, tanto bajo ley local como extranjera, como los más atractivos en el nuevo contexto con inflación más estable y superávit fiscal sostenible.

Bonos en verde incluyen:

* Deuda soberana en dólares:

* AL35, AE38, AL41 (ley local)

* GD35, GD38, GD41 (ley extranjera)

* Bonos ajustados por inflación (CER):

* TZX27, TX28

Estos bonos combinan rendimiento con riesgo relativamente controlado y se benefician de expectativas de orden fiscal y política monetaria más previsible.

�� Bonos para mantener con seguimiento

Este grupo agrupa instrumentos que aún cumplen funciones útiles en una cartera, pero cuyo potencial de suba es más limitado o depende del comportamiento de variables específicas.

Bonos en amarillo incluyen:

CER cortos: TX26, TZXM6

Dólar linked: D16E6, D30E6

Bopreales: BPOB8, BPOC7

Estos títulos pueden servir para protegerse contra inflación o estabilizar la cartera, aunque ya no son apuestas claras de crecimiento.

�� Bonos para vender o evitar

El consenso entre analistas es que ciertos bonos ofrecen un retorno que no compensa el riesgo asumido, especialmente instrumentos de tasa fija en pesos de plazos medios y largos.

Principales títulos en rojo:

S30N6, TO26

T15E7, TY30P

Estos bonos han tenido rendimientos reales negativos frente a la inflación y son especialmente sensibles a cambios económicos adversos.

�� Conclusión

La estrategia de inversión con bonos argentinos para 2026 está dejando atrás la cobertura automática frente a inflación o tipo de cambio, para pasar a una selección más fina basada en el perfil de riesgo y plazo. Los bonos en dólares y ciertos CER intermedios destacan como los más atractivos, mientras que los instrumentos en pesos a tasa fija pierden favor.