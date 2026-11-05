Buscar dónde estacionar en Rosario: el plan para informar la ocupación en tiempo real

Buscar un lugar para estacionar puede consumir una parte considerable del viaje. El proyecto de presupuesto de Rosario para 2027 incluye una herramienta orientada a ese problema: un sistema de información sobre la ocupación del estacionamiento, integrado a la gestión del estacionamiento medido. Una tecnología ya implementada en otras ciudades.

El apartado de la Secretaría de Movilidad combina tres funciones: control del estacionamiento indebido, información de ocupación y gestión de cobros. El municipio presenta ese esquema como un avance tecnológico para agilizar la gestión del tránsito y brindar más datos en tiempo real a los conductores.

La propuesta apunta también a garantizar la rotación de vehículos en la vía pública. La disponibilidad de espacios y el control de su utilización quedan vinculados dentro de una misma estrategia de administración del estacionamiento.

Para el usuario, el componente más visible será la información sobre ocupación. Para la gestión municipal, la propuesta reúne ese conocimiento con los pagos y la fiscalización de vehículos estacionados de manera indebida.

El estacionamiento forma parte de una agenda más amplia de ordenamiento vial. El proyecto prevé continuar con la implementación de semáforos adaptativos, capaces de modificar su programación a partir de información obtenida por sensores y cámaras.

También incorpora la instalación y calibración de ITS ExoTrafiX, una plataforma web y cartográfica para integrar la señalización luminosa y facilitar su monitoreo centralizado. El avance del tendido de fibra óptica municipal aparece como infraestructura necesaria para fortalecer la operación desde el Centro de Control de Tránsito.

El presupuesto ubica estas acciones dentro del objetivo de mejorar la convivencia entre las distintas formas de movilidad. La gestión del estacionamiento tiene un papel concreto en ese esquema: administrar el uso de un espacio de la calle que debe rotar entre vehículos y usuarios.

La información de ocupación es la novedad que el proyecto introduce en esa experiencia cotidiana. Su implementación se articula con la cobranza y el control, las otras dos funciones que el municipio prevé integrar en el sistema de estacionamiento medido.

