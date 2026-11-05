Claves del día: el cobre vuelve al Paraná, cinco marcas llegan a Portal Rosario y eToro compra una fintech rosarina

Portal Rosario abrirá cinco tiendas internacionales en un mismo día. Decathlon tendrá allí su local más grande del país. Mientras tanto, eToro firmó un acuerdo para comprar una fintech nacida en la ciudad y Reno Amoblamientos incorporó un socio para reorganizar su negocio en Álvarez. Y Glenore busca sacar cobre por el Gran Rosario.

Esos movimientos conviven con un mercado financiero que sigue mirando a la Argentina con desconfianza. El riesgo país cerró el miércoles en 852 puntos básicos, su máximo anual, aunque Wall Street subió y bajaron las tasas estadounidenses. La distancia entre las decisiones empresariales y el precio de los bonos atraviesa una economía que, según el propio Banco Central, crece poco y de manera desigual.

Cinco aperturas para un mismo sábado

El sábado 28 de noviembre, Grupo One abre en Portal Rosario Decathlon, Kiabi, Jack&Jones, ONLY y Balmohk. Las últimas tres pertenecen al grupo danés Bestseller. En conjunto suman más de 6.200 metros cuadrados y cerca de 100 empleos, y todas debutan por primera vez en la ciudad.

Decathlon proyecta más de 20 tiendas, más de US$100 millones de inversión y unos 750 empleos directos en cinco años.

Kiabi, la francesa de moda familiar, abre su segunda tienda en el país. Tendrá talles de XXS a 4XL en mujer y hasta 7XL en hombre. Su plan contempla US$50 millones y hasta 20 tiendas en cinco años.

Balmohk es la primera marca del grupo pensada para lanzarse en simultáneo en Europa y América. La expansión local de Bestseller empezó hace un mes en Unicenter y sumará dos tiendas sobre Av. Santa Fe, en CABA, a mediados de noviembre y a principios de diciembre. Su plan prevé US$50 millones y hasta 40 tiendas.

Las inauguraciones forman parte de los planes de Grupo One, que reúnen más de US$200 millones de inversión comprometida a cinco años. Ese monto corresponde a la expansión en toda la Argentina, no solo a Rosario.

Una fintech rosarina, en la estrategia regional de eToro

La plataforma de trading e inversión eToro, que cotiza en Nasdaq y administra activos por US$20.200 millones, acordó adquirir LB Finanzas, fundada en Rosario hace ocho años. Busca combinar la infraestructura y el conocimiento del mercado argentino de la firma local con su oferta global de productos. El monto no se difundió y la operación está sujeta a las condiciones habituales de cierre.

LB Finanzas ofrece cuentas en pesos y en dólares, y registró un fuerte crecimiento de usuarios y de volumen operado. Su CEO, Camilo Cristia, aseguró que para los clientes “hoy nada cambia”: mantendrán sus servicios y el equipo actual, mientras se prepara la incorporación de nuevos productos. Tali Salomon, directora para Iberia y Latam de eToro, dijo que Argentina será la base sobre la que construirán en toda la región. Yoni Assia, cofundador y CEO, habló de combinar la experiencia local con la escala global de la plataforma.

Reno incorporó un socio y reordenó sus deudas

En Álvarez, Reno Amoblamientos acordó la reestructuración del 100% de su pasivo comercial mediante negociaciones privadas con proveedores. La empresa, conducida por Pablo Arcadigni, sumó como socio a un desarrollador inmobiliario de la Patagonia con quien mantenía relaciones comerciales. El acuerdo contempló una inyección de entre US$1,5 y US$2 millones, destinada a reorganizar obligaciones y avanzar en la reconversión operativa.

El proceso incluyó pagos parciales, refinanciaciones y la entrega de equipamiento que estaba comprometido como parte de las deudas. La reprogramación con acreedores se hizo sin recurrir a un concurso judicial. La tensión financiera se había profundizado tras un ciclo de inversiones y contratos de escala, en el que la retracción de la construcción y las demoras en las cobranzas complicaron la liquidez frente a una estructura preparada para una demanda mayor.

Una parte del capital se destinó a tecnología para la planta de Álvarez, con el objetivo de reducir costos de producción. La nueva etapa suma digitalización de procesos, un catálogo ampliado hacia el mobiliario integral de la vivienda y cambios en el modelo de franquicias.

El cobre vuelve a mirar al Paraná

Glencore proyecta volver a usar sus instalaciones de Puerto General San Martín para exportar concentrado de cobre. Durante su presentación en Rosario, Jorge Montaldi, gerente de Relaciones Institucionales, detalló el esquema para reactivar Alumbrera y desarrollar los proyectos Mara y El Pachón. La expectativa es concretar los primeros embarques de Alumbrera hacia mediados de 2027.

El circuito aprovecharía la planta concentradora de Catamarca, el mineraloducto hacia Tucumán, las instalaciones de filtrado y el ferrocarril hasta el Gran Rosario. La salida al exterior sería por el complejo de Terminal 6. El plan abre demanda de mantenimiento, servicios ferroviarios y operación portuaria, además de las compras vinculadas con la actividad minera.

Hitachi anuncia US$225 millones y unos 2.000 puestos

Hitachi Digital presentó un programa para Latinoamérica por US$300 millones en dos años. El 75% se concentrará en Argentina, es decir US$225 millones, con unos 2.000 empleos en el país. En la región, la plantilla pasará de 1.700 a 4.500 personas y la facturación, de US$120 millones a US$350 millones, con lo que América Latina subiría de 7% a 10% del negocio global. El plan incluye además la creación de una nueva empresa que integrará dos compañías existentes.

Los bonos argentinos quedaron afuera del festejo

El miércoles parecía ofrecer condiciones para una recuperación. Tras las elecciones legislativas en Estados Unidos, el Dow Jones ganó casi 3%, las tasas largas retrocedieron (el bono a 10 años quedó por debajo de 4,90%) y el petróleo cayó cerca de 8%, con el Brent en US$95 cuando una semana antes había rozado los US$115. Detrás del movimiento está la expectativa de una pronta resolución de la guerra con Irán, que había empujado la inflación y llevado a la Reserva Federal a subir la tasa en septiembre.

Los bonos argentinos, sin embargo, perdieron alrededor de 0,5% en promedio, y las acciones bancarias locales que cotizan en Nueva York también bajaron. El riesgo país avanzó 21 unidades, hasta 852 puntos básicos. Hasta Brasil, golpeado por la victoria sorpresiva de Lula, se comportó mejor: el real se apreció a 5,46 por dólar y el Bovespa subió 1%.

El factor central es la incertidumbre electoral a un año de las presidenciales. Hay una incógnita sobre el candidato del kirchnerismo y otra en el espacio libertario, donde aparecen Javier Milei, Patricia Bullrich y Hernán Lacunza, con la duda de si tantos candidatos pro mercado dividen el voto. A eso se suman las dudas sobre si Estados Unidos mantendrá su respaldo cambiario tras la derrota legislativa de Donald Trump (en 2025, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, salió a vender dólares para frenar la corrida) y el antecedente de las apuestas fallidas por Flavio Bolsonaro en Brasil, que dejó pérdidas y cautela. El Gobierno sostuvo que conserva recursos para atender sus compromisos y relativizó el efecto del resultado estadounidense, aunque reconoció que las indefiniciones políticas locales condicionan al mercado.

En las tecnológicas, las subas fueron menores. Los demócratas, ahora con mayoría legislativa, podrían poner un freno al desarrollo de la inteligencia artificial. Trump se opone, porque sostiene que dañaría el crecimiento.

MercadoLibre crece, pero decepciona por sus ganancias

Las acciones de MercadoLibre llegaron a caer más de 7% después del cierre del miércoles, tras presentar el balance del tercer trimestre. La facturación subió 45% interanual, a US$10.750 millones, en línea con lo esperado. La ganancia neta fue de US$448 millones, por debajo de los US$473 millones que anticipaban los analistas.

Hace al menos un año que las inversiones en envíos más baratos, incentivos a vendedores y expansión del crédito presionan los márgenes. En Brasil bajó el monto mínimo para acceder al envío gratis, y en México el crédito crece rápido a través de las tarjetas. El gasto en inteligencia artificial aumentó US$100 millones frente a un año atrás y US$30 millones frente al trimestre anterior. El director financiero, Martín de los Santos, dijo que la tecnología permite crecer sin sumar personal en la misma proporción.

Mercado Pago elevó su facturación 42% y procesó pagos por US$109.000 millones, 53% más que un año atrás. Su cartera de crédito creció 62%, a casi US$18.000 millones, alcanzó 93 millones de usuarios activos mensuales y sus activos bajo gestión subieron 67%, a US$25.000 millones.

La competencia aprieta en ambos frentes. En el comercio electrónico enfrenta a Amazon y a plataformas asiáticas. En servicios financieros, a Nubank y Revolut, que ya obtuvieron su licencia bancaria en México, donde MercadoLibre todavía espera la suya. En Brasil, su plan de vender medicamentos con receta chocó con Anvisa, que sostiene que hoy no hay base legal para hacerlo a través de intermediarios.

Una recuperación que no llega igual a todos

El Informe de Política Monetaria del BCRA muestra que la economía acumuló un crecimiento interanual de 1,2% entre enero y agosto. En el segundo trimestre, el PIB cayó 0,6% frente al primero, en términos desestacionalizados.

El Central atribuye parte de la debilidad a factores transitorios: la normalización de la actividad después de las cosechas, interrupciones del suministro de gas a establecimientos industriales y condiciones climáticas adversas. Espera una recuperación en el cuarto trimestre. Su diagnóstico distingue, además, entre las ramas más competitivas y exportadoras, que crecieron 3,2% interanual, y otras con mayor dependencia de la protección comercial, que siguieron contrayéndose.

El comercio exterior aportó una mejora por precios. Según el INDEC, en el tercer trimestre los precios de exportación subieron 15,2% interanual, frente a 10,5% de los de importación, y los términos del intercambio mejoraron 4,2%.

En la cadena triguera, Agricultura informó una molienda de 5.633.125 toneladas entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, el mayor volumen para ese tramo de las últimas doce campañas. Es un acumulado de diez meses de campaña, distinto del volumen exportado como grano y de la producción de la cosecha.