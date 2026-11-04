Una fintech nacida en Rosario da el salto internacional: ¿qué gigante global acaba de comprarla?

Resumen Ejecutivo La plataforma global eToro acordó adquirir la fintech argentina LB Finanzas para fortalecer su presencia regional y utilizar al país como base de expansión en América Latina.

acordó adquirir la fintech argentina para fortalecer su presencia regional y utilizar al país como base de expansión en América Latina. La operación integra la infraestructura local de la firma surgida en Rosario con la oferta multiactivo y la escala internacional de la compañía que cotiza en Nasdaq .

con la oferta multiactivo y la escala internacional de la compañía que cotiza en . Los clientes mantendrán el servicio actual mientras se planifica la incorporación progresiva de nuevos productos de inversión y herramientas financieras globales para el mercado local.

La plataforma global de trading e inversión anunció la adquisición de la fintech argentina LB Finanzas. La operación busca fortalecer su presencia en América Latina y posicionar al país como centro regional de sus negocios. ¿Qué cambiará para los usuarios argentinos?

Una empresa nacida en Rosario hace ocho años acaba de dar un paso clave en su expansión internacional. eToro, la plataforma global de trading e inversión que cotiza en Nasdaq, firmó un acuerdo para adquirir LB Finanzas, una aplicación financiera integral argentina, en una operación que tendrá a la Argentina como protagonista de su estrategia de crecimiento en América Latina.

La compañía, que administra activos por USD 20.200 millones, busca fortalecer su presencia en uno de los mercados fintech de mayor crecimiento y utilizar al país como plataforma para avanzar sobre otros mercados de la región.

¿Qué busca eToro con esta adquisición?

La operación apunta a combinar el conocimiento del mercado argentino y la infraestructura financiera desarrollada por LB Finanzas con la escala internacional y la oferta de productos de inversión de eToro.

Para los usuarios locales, la integración permitirá reunir en una misma propuesta la plataforma de inversión de LB Finanzas, que contempla cuentas en pesos argentinos y dólares estadounidenses, con la oferta global multiactivo de eToro y sus recursos.

Desde la compañía destacaron que LB Finanzas registró un crecimiento significativo tanto en su base de usuarios como en el volumen de operaciones, en un contexto de mayor demanda de los inversores minoristas argentinos por herramientas financieras accesibles e integradas.

De Rosario a una estrategia regional

LB Finanzas fue fundada hace ocho años en Rosario por un equipo que buscaba acercar a los argentinos herramientas de inversión utilizadas en los mercados internacionales.

Su CEO, Camilo Cristia, destacó el significado de esta nueva etapa para la empresa y aseguró que la integración permitirá ampliar el alcance de la propuesta sin modificar, por el momento, la relación con sus clientes.

"Para nuestros clientes, hoy nada cambia. Lo que viene son más productos y más escala, con el mismo equipo que ya conocen", señaló Cristia.

El ejecutivo también remarcó que la alianza permitirá llevar más lejos el objetivo original de la compañía: facilitar el acceso a herramientas de inversión internacionales para los ahorristas argentinos.

Argentina, la puerta de entrada a América Latina

Desde eToro consideran que la adquisición representa un paso importante para construir una presencia más localizada en América Latina.

Yoni Assia, cofundador y CEO de la plataforma, sostuvo que ambas empresas comparten la visión de ampliar el acceso de las personas a herramientas y conocimientos para desarrollar su patrimonio.

En esa línea, explicó que la combinación de la experiencia local de LB Finanzas con la escala global y la variedad de productos de eToro permitirá acelerar su crecimiento y llegar a nuevos usuarios en la región.

Por su parte, Tali Salomon, directora para Iberia y Latam de eToro, destacó el potencial del mercado argentino y su afinidad con el proyecto surgido en Rosario.

"Argentina no es solo nuestra puerta de entrada a América Latina, es la base sobre la que vamos a construir en toda la región", afirmó.

¿Qué cambia para los inversores argentinos?

Uno de los principales aspectos de la operación será la posibilidad de ampliar la oferta de productos y herramientas disponibles para los usuarios locales.

La integración combinará la infraestructura de LB Finanzas, con operaciones en moneda local y dólares, con el acceso a la propuesta global de eToro.

Sin embargo, desde las compañías aclararon que, por ahora, los clientes de LB Finanzas no experimentarán cambios inmediatos en el servicio. La expectativa está puesta en la incorporación progresiva de más productos y en la expansión de la plataforma.

La adquisición todavía está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.

Con esta operación, una fintech nacida en Rosario se convierte en una pieza estratégica para la expansión regional de una compañía internacional que cotiza en Nasdaq. El desafío será transformar esa integración en una oferta más amplia de servicios financieros para los inversores argentinos y latinoamericanos.

La plataforma global de trading e inversión anunció la adquisición de la fintech argentina LB Finanzas. La operación busca fortalecer su presencia en América Latina y posicionar al país como centro regional de sus negocios. ¿Qué cambiará para los usuarios argentinos?

Una empresa nacida en Rosario hace ocho años acaba de dar un paso clave en su expansión internacional. eToro, la plataforma global de trading e inversión que cotiza en Nasdaq, firmó un acuerdo para adquirir LB Finanzas, una aplicación financiera integral argentina, en una operación que tendrá a la Argentina como protagonista de su estrategia de crecimiento en América Latina.

La compañía, que administra activos por USD 20.200 millones, busca fortalecer su presencia en uno de los mercados fintech de mayor crecimiento y utilizar al país como plataforma para avanzar sobre otros mercados de la región.

¿Qué busca eToro con esta adquisición?

La operación apunta a combinar el conocimiento del mercado argentino y la infraestructura financiera desarrollada por LB Finanzas con la escala internacional y la oferta de productos de inversión de eToro.

Para los usuarios locales, la integración permitirá reunir en una misma propuesta la plataforma de inversión de LB Finanzas, que contempla cuentas en pesos argentinos y dólares estadounidenses, con la oferta global multiactivo de eToro y sus recursos.

Desde la compañía destacaron que LB Finanzas registró un crecimiento significativo tanto en su base de usuarios como en el volumen de operaciones, en un contexto de mayor demanda de los inversores minoristas argentinos por herramientas financieras accesibles e integradas.

De Rosario a una estrategia regional

LB Finanzas fue fundada hace ocho años en Rosario por un equipo que buscaba acercar a los argentinos herramientas de inversión utilizadas en los mercados internacionales.

Su CEO, Camilo Cristia, destacó el significado de esta nueva etapa para la empresa y aseguró que la integración permitirá ampliar el alcance de la propuesta sin modificar, por el momento, la relación con sus clientes.

"Para nuestros clientes, hoy nada cambia. Lo que viene son más productos y más escala, con el mismo equipo que ya conocen", señaló Cristia.

El ejecutivo también remarcó que la alianza permitirá llevar más lejos el objetivo original de la compañía: facilitar el acceso a herramientas de inversión internacionales para los ahorristas argentinos.

Argentina, la puerta de entrada a América Latina

Desde eToro consideran que la adquisición representa un paso importante para construir una presencia más localizada en América Latina.

Yoni Assia, cofundador y CEO de la plataforma, sostuvo que ambas empresas comparten la visión de ampliar el acceso de las personas a herramientas y conocimientos para desarrollar su patrimonio.

En esa línea, explicó que la combinación de la experiencia local de LB Finanzas con la escala global y la variedad de productos de eToro permitirá acelerar su crecimiento y llegar a nuevos usuarios en la región.

Por su parte, Tali Salomon, directora para Iberia y Latam de eToro, destacó el potencial del mercado argentino y su afinidad con el proyecto surgido en Rosario.

"Argentina no es solo nuestra puerta de entrada a América Latina, es la base sobre la que vamos a construir en toda la región", afirmó.

¿Qué cambia para los inversores argentinos?

Uno de los principales aspectos de la operación será la posibilidad de ampliar la oferta de productos y herramientas disponibles para los usuarios locales.

La integración combinará la infraestructura de LB Finanzas, con operaciones en moneda local y dólares, con el acceso a la propuesta global de eToro.

Sin embargo, desde las compañías aclararon que, por ahora, los clientes de LB Finanzas no experimentarán cambios inmediatos en el servicio. La expectativa está puesta en la incorporación progresiva de más productos y en la expansión de la plataforma.

La adquisición todavía está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.

Con esta operación, una fintech nacida en Rosario se convierte en una pieza estratégica para la expansión regional de una compañía internacional que cotiza en Nasdaq. El desafío será transformar esa integración en una oferta más amplia de servicios financieros para los inversores argentinos y latinoamericanos.