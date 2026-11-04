Claves del día: Trump en problemas, alarma en la City y marcha atrás con los CEDEARs

Dura derrota de Trump en las elecciones de Estados Unidos, que se espera tenga su impacto hoy en los mercados. El avance demócrata en los comicios legislativos puso bajo presión las expectativas sobre el principal aliado internacional de Javier Milei. La City se prepara para otra rueda difícil.

Al mismo tiempo, el Gobierno agregó un frente doméstico: decidió retirar íntegramente el proyecto de Ley de Competitividad Financiera después de la controversia por el artículo referido a los CEDEARs. La revisión alcanzará a toda la iniciativa, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Para las empresas santafesinas, la agenda incorpora otras dos novedades: un crecimiento del 251% en el ingreso de maquinaria agrícola usada por Zárate y una ampliación del monto que pueden recuperar por saldos a favor de Ingresos Brutos.

Trump se juega el Congreso y Milei sigue el recuento

Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado. Uno de los resultados destacados era el triunfo de Roy Cooper sobre el republicano Michael Whatley en Carolina del Norte. Esa banca representaba una ganancia para los demócratas en su intento de modificar la mayoría de la Cámara alta.

La pérdida de ambas cámaras dejaría a Trump con mayores obstáculos para impulsar su agenda durante los dos años restantes de mandato. Para Milei, que apostó a una relación estrecha con el presidente estadounidense, el resultado incorpora incertidumbre sobre el margen político de Washington para sostener nuevas iniciativas de apoyo. Al momento de las publicaciones citadas, la composición definitiva del Congreso todavía no estaba cerrada.

La City teme otro golpe, aunque los acuerdos vigentes tienen otra lógica

En las operaciones nocturnas, los futuros del Dow Jones retrocedían 0,9%; los del S&P 500, 1,1%; y los del Nasdaq, 2,1%.

Economistas advierten que los activos argentinos podrían registrar pérdidas de al menos 3%, que se sumarían a las que ya se vienen registrando.

De todos modos, algunos como Marcelo Elizondo plantearon una distinción: los acuerdos y mecanismos de financiamiento aprobados no deberían desarmarse automáticamente por una nueva mayoría legislativa. A su juicio, el interrogante se concentra en futuras inversiones y asistencias, que podrían encontrar mayores resistencias políticas.

El punto de partida local era delicado: el riesgo país había terminado el martes en 831 puntos básicos, luego de subir 26 unidades, en una rueda de retrocesos para los bonos Globales.

CEDEARs: del “borrador viejo” al retiro de toda la reforma

La controversia tributaria terminó frenando un proyecto mucho más amplio. Inicialmente, Economía había anticipado que eliminaría el apartado sobre los CEDEARs. Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del BICE, atribuyó su inclusión a un borrador anterior.

Después, la decisión escaló: el Ejecutivo retirará la totalidad del texto de Diputados para revisarlo.

El artículo cuestionado buscaba equiparar el tratamiento fiscal de esos certificados con el del activo extranjero que representan. Según la explicación de tributaristas, podía derivar en una alícuota de Ganancias del 15%. La propuesta contemplaba adquisiciones desde el 31 de octubre de 2026, pero dependía de la aprobación del Congreso. Era un cambio propuesto, no un impuesto nuevo ya vigente.

El proyecto contenía 240 artículos y alcanzaba instrumentos utilizados por empresas, bancos e inversores. Incluía la emisión y negociación de valores mediante tecnologías digitales, nuevas garantías crediticias y modificaciones sobre pagarés, cheques, tarjetas, fideicomisos y fondos comunes de inversión.

Entre las novedades figuraban pagarés ajustables por índices y títulos que comprometieran la entrega de bienes, incluidos productos agropecuarios. También se proponía ampliar las garantías a activos digitales, propiedad intelectual, participaciones societarias e ingresos futuros.

Para las pymes, contemplaba extender de 15 a 21 días el plazo de aceptación tácita de la Factura de Crédito Electrónica. Además, habilitaba la negociación de certificados de plazo fijo de al menos 365 días y cambios en el régimen de warrants. Todas esas disposiciones quedan involucradas en la revisión anunciada.

Maquinaria usada: un crecimiento que las fábricas miran de cerca

En los primeros diez meses de 2026 ingresaron por el puerto de Zárate 214 máquinas e implementos agrícolas usados, frente a 61 en el mismo período de 2025. Son 153 unidades adicionales y un incremento cercano al 251%, según los datos de Agricultura y Senasa.

Los equipos proceden principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea. La cifra corresponde a maquinaria usada inspeccionada en esa terminal: no mide el conjunto de las importaciones del sector ni permite atribuir el mismo crecimiento a todas las categorías.

Para el entramado fabril santafesino, suma una vía de competencia que deberá analizarse por tipo de equipo, antigüedad y precio. El salto porcentual es elevado, aunque el volumen parte de una base reducida.

Senasa reforzó las inspecciones fitosanitarias para evitar el ingreso de suelo, restos vegetales y plagas. Los requisitos incluyen limpieza externa e interna, tratamientos cuarentenarios aprobados y certificación de la autoridad sanitaria de origen. news.agrofy.com.ar

Ingresos Brutos: hasta $15 millones por mes

La API santafesina elevó de $10 millones a $15 millones mensuales el límite del Procedimiento Simplificado de Devolución y Compensación. La Resolución 213/2026 amplía un 50% el techo para recuperar saldos a favor.

Según el detalle difundido por FECOI, los contribuyentes sin riesgo fiscal pueden obtener el 100% cuando el saldo no supera los $2 millones. Para saldos superiores, el reconocimiento es del 70%, sujeto al límite general.

En las categorías de riesgo fiscal 1, 2 y 3, se autoriza el 50% del saldo a favor, también con un máximo de $15 millones. Por eso, el nuevo techo no equivale a una devolución automática de ese monto.

La actualización rige desde noviembre y se mantiene hasta el 30 de junio de 2027. El trámite es digital y permite la acreditación en la cuenta bancaria del contribuyente. fecoi.org.ar

Entre enero y octubre de 2026, la Provincia reintegró $7.923 millones a 2.259 contribuyentes. En octubre, las devoluciones sumaron $785 millones y alcanzaron a 216 beneficiarios.