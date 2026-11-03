Paladini: historia y presente del frigorífico de Villa Gobernador Gálvez

Paladini es una empresa familiar de alimentos con sede en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, que faena cerdos y vacunos y elabora fiambres, chacinados y alimentos procesados. Fue fundada en 1923 por Juan Paladini y, en agosto de 2026, empleaba a unas 2.200 personas en forma directa y a otras 1.600 en forma indirecta.

Datos clave de Paladini

Nombre legal Paladini S.A. Sede Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe Fundación 1923 Sector Alimentos (frigorífico porcino y vacuno, fiambres y chacinados) Actividad Faena de cerdos y vacunos y elaboración de fiambres, chacinados y alimentos procesados Conducción Presidente y CEO: Pablo Paladini (dato a agosto de 2026)

Gerente general: Gustavo Bonvechi (dato a noviembre de 2024)

Gerente comercial: Marcelo Díaz (dato a junio de 2026) Empleados Unos 2.200 directos y 1.600 indirectos (dato de agosto de 2026) Presencia Plantas industriales en Villa Gobernador Gálvez y en Pergamino; criaderos de cerdos en Villa Amelia (Santa Fe) y La Toma (San Luis); nueve sucursales en el país Marcas Paladini, L'abratto, Espuña, Fela, Tívoli y Paladar Producción Alrededor de 100.000 toneladas de alimentos por año Propiedad Familia Paladini Sitio oficial paladini.com

A qué se dedica Paladini

Paladini produce alrededor de 100.000 toneladas de alimentos por año. Su base es la carne de cerdo: según datos de 2024, procesa unas 31.000 toneladas de carne porcina y 10.000 de carne bovina por año, y cuenta con criaderos propios.

Su catálogo incluye fiambres, salchichas, línea parrillera, hamburguesas, quesos, rebozados, pastas y tapas, papas, untables, panificados, la línea Permí y productos sin gluten. Trabaja con seis marcas: Paladini, L'abratto, Espuña, Fela, Tívoli y Paladar, que es el nombre de sus locales de venta directa.

A noviembre de 2024, la empresa tenía el 23% del mercado nacional de fiambres y chacinados. Según su presidente, también es la segunda compañía del país en distribución de alimentos refrigerados, aunque no tiene camiones propios.

Historia de Paladini

La historia empieza en 1923, cuando Juan Paladini comenzó a elaborar chorizos, salames y bondiolas con recetas italianas en Villa Diego, Santa Fe. Murió en 1938 y el negocio siguió en manos de su esposa, de su primo Bruno Paladini y de sus hijos. En 1958 la empresa elaboró su primera mortadela.

En 1963 decidió construir una planta fabril a orillas del río Paraná. A principios de los 80 llegó al mercado porteño y en 1985 compró el Frigorífico Villa Diego, que reformó como planta de faena para exportación. En 1992 inició la integración vertical con un criadero de cerdos en Villa Amelia, y en 2010 sumó otro en La Toma, San Luis.

Desde 2012 amplió su oferta más allá de los fiambres: quesos, rebozados de pollo, milanesas de soja, papas congeladas, pastas y, desde 2020, tapas para tartas y empanadas, en su plan para ser una compañía integral de alimentos. En 2016 compró el negocio de la española Espuña en la Argentina, con su planta de curados en Pergamino.

En abril de 2019, Paladini fue una de las tres primeras plantas habilitadas para exportar carne de cerdo a China. En febrero de 2020 murió Roberto Paladini, que había conducido la empresa junto con su madre y sus hermanos. En 2023, su presidente afirmó que la compañía nunca tuvo un concurso preventivo ni una quiebra.

Año Hito 1923 Juan Paladini empieza a elaborar fiambres con recetas italianas en Villa Diego 1958 Elabora su primera mortadela 1963 Decide construir una planta fabril a orillas del Paraná 1985 Compra el Frigorífico Villa Diego y lo convierte en planta de faena para exportación 1992 Integración vertical: criadero de cerdos en Villa Amelia 2010 Segundo centro de producción porcina en La Toma, San Luis 2016 Compra el negocio de Espuña en la Argentina 2019 Habilitada para exportar carne de cerdo a China 2024 Anuncia una inversión en Villa Gobernador Gálvez que llega a US$30 millones

Quiénes conducen Paladini

Paladini sigue en manos de la familia fundadora. A agosto de 2026, su presidente y CEO es Pablo Paladini, de la tercera generación familiar. Según explicó él mismo, el directorio está integrado por familiares, mientras que la línea ejecutiva está formada por profesionales sin vínculo con la familia.

Entre los ejecutivos, Gustavo Bonvechi figuraba como gerente general en noviembre de 2024. En junio de 2026, Marcelo Díaz era gerente comercial y María Sclosa, gerente de marketing.

Paladini en Villa Gobernador Gálvez y la región

En su predio de Villa Gobernador Gálvez, la empresa tiene siete plantas industriales: faena y despostada porcina, faena y despostada vacuna, alimentos procesados, investigación y desarrollo, harina de carne y tratamiento de efluentes, entre otras. Fuera de la provincia suma una planta en Pergamino, donde elabora los productos Espuña.

Sus criaderos están en Villa Amelia, a 15 kilómetros de la planta, y en La Toma, San Luis. Para llegar a todo el país cuenta con nueve sucursales: Santo Tomé, Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Mar del Plata, Resistencia, Mendoza, Bahía Blanca y Tucumán.

En agosto de 2026 daba trabajo a más de 3.800 personas entre empleos directos e indirectos y tenía una red de alrededor de 2.500 proveedores. Su negocio depende del ciclo porcino: a mediados de 2026, la producción de cerdos venía bien, pero las importaciones desde Brasil presionaban los precios de los productores locales.

Últimas novedades de Paladini

En agosto de 2026, al cumplir 103 años, Pablo Paladini dijo que la empresa tenía inversiones en marcha, entre ellas una fuerte apuesta en logística y distribución, y advirtió que las tasas de interés condicionan las decisiones de inversión.

En junio de 2026 presentó la campaña «Argentine, Kansas» por el Mundial y mantuvo su promoción nacional «Sabores Mundiales».

En noviembre de 2025, la compañía ratificó la inversión de US$30 millones en su planta central. El proyecto había nacido en junio de 2024 con un plan de US$21 millones para una nueva planta de cocidos y la ampliación de las líneas de salchichas y de expedición. En noviembre de 2024 el monto subió a US$30 millones, con tecnología francesa y financiamiento propio y bancario.

La nueva línea apunta a llevar la capacidad de jamón cocido de unas 60 a 102 toneladas diarias. En 2024 la empresa también quedó habilitada para exportar carne de cerdo a Uruguay, el año en que el cerdo argentino llegó por primera vez a ese mercado.

Preguntas frecuentes sobre Paladini

¿Dónde está la fábrica de Paladini?

La planta principal de Paladini está en Villa Gobernador Gálvez, en el Gran Rosario, provincia de Santa Fe, donde tiene siete plantas industriales. También tiene una planta en Pergamino y criaderos en Villa Amelia y en La Toma, San Luis.

¿Quién es el dueño de Paladini?

Paladini pertenece a la familia fundadora. A agosto de 2026, su presidente y CEO es Pablo Paladini, de la tercera generación, y el directorio está integrado por familiares.

¿Cuántos empleados tiene Paladini?

En agosto de 2026, Paladini tenía unos 2.200 empleados directos y otros 1.600 indirectos, más de 3.800 personas en total.

¿Qué marcas tiene Paladini?

Paladini trabaja con seis marcas: Paladini, L'abratto, Espuña, Fela, Tívoli y Paladar, esta última con locales propios de venta directa.

¿Cuándo se fundó Paladini?

Paladini fue fundada en 1923 por Juan Paladini, que empezó a elaborar fiambres con recetas italianas en Villa Diego, Santa Fe.