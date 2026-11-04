Patrimonio y desarrollo inmobiliario: Rosario proyecta revisar cómo se intervienen edificios catalogados

Conservar un edificio histórico también obliga a decidir cómo se lo puede intervenir. El proyecto de presupuesto de Rosario para 2027 presentado ayer por el intendente Javkin coloca esa discusión en la agenda de Planeamiento y propone revisar los criterios aplicados a los inmuebles catalogados.

La iniciativa aparece dentro del Fondo de Patrimonio. El documento plantea dar continuidad al trabajo realizado durante 2025 y 2026 sobre el catálogo y la normativa, cuyos instrumentos originales fueron confeccionados en 2008 y requieren, según el municipio, una revisión permanente a partir de los cambios normativos.

El apartado reconoce que la preservación de las obras “es muchas veces discutida”. A partir de la aprobación del nuevo catálogo por el Concejo, propone generar espacios de discusión con otros actores para enriquecer los fundamentos de las decisiones.

Para 2027, el objetivo expresado es revisar el concepto de intervención en edificios catalogados, buscar otra perspectiva sobre los criterios y avanzar en las formas de poner en valor la arquitectura patrimonial histórica.

La agenda tiene interés para propietarios, profesionales y desarrolladores porque aborda las condiciones de intervención sobre inmuebles con protección patrimonial. El proyecto sitúa la revisión en el plano de los criterios y del intercambio entre los actores vinculados con esas obras.

El Fondo de Patrimonio también contempla intervenciones en fachadas y cúpulas de edificios municipales y privados de alto valor histórico. Planeamiento destaca la relación entre esas fachadas y las veredas, y vincula su mejora con la calidad del espacio público.

Entre las acciones previstas figuran proyectos de mantenimiento y mejoras del Palacio Municipal, así como trabajos sobre las cubiertas de la ex Aduana. El programa incluye, además, iluminación de fachadas y cúpulas de edificios emblemáticos de las peatonales.

La concentración de inmuebles patrimoniales en el centro aparece como una razón para avanzar con esa iluminación y reforzar su presencia nocturna. La puesta en valor combina así obras materiales sobre edificios y una revisión de los criterios que guían las intervenciones.

El presupuesto lleva al próximo ejercicio una discusión con efectos sobre la ciudad construida: cómo conservar su arquitectura histórica y qué formas de intervención permiten mantenerla en uso. Planeamiento propone abordar esa definición con participación de otros actores y continuidad de la revisión normativa.

