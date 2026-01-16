Caputo bancó la importación de autos híbridos y eléctricos sin arancel: "beneficia a la industria"

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar el alcance de la medida que habilita la importación de autos híbridos y eléctricos sin arancel, y afirmó que se trata de una política acordada con la industria automotriz que beneficia tanto a los consumidores como al sector productivo.

A través de una serie de publicaciones en la red social X, el funcionario explicó que la Argentina tiene una producción automotriz concentrada principalmente en camionetas, mientras que la fabricación de autos es limitada. “Solo dos modelos de autos se producen en nuestro país: Peugeot 2008 y Fiat Cronos. Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70% de esa producción se exporta”, señaló.

En los próximos días ingresarán 7.000 autos chinos de la marca BYD. Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China. Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el… — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 15, 2026

En ese contexto, Caputo remarcó que la apertura para importar vehículos híbridos o eléctricos no compite directamente con la producción local, ya que apunta a segmentos donde la oferta nacional es prácticamente inexistente. Además, precisó que la medida fue consensuada con las terminales automotrices y que cuenta con límites estrictos.

“El régimen tiene un tope de 50.000 autos por año, y de ese cupo, solo la mitad puede provenir de marcas chinas”, explicó. Según el ministro, incluso en el escenario de utilización plena del cupo, estos vehículos representarían menos del 5% de los patentamientos previstos para 2025.

Otro de los puntos destacados por Caputo fue el impacto en los precios. De acuerdo con su análisis, la mayor competencia permitió que los valores de los autos en la Argentina convergieran hacia los niveles de los países vecinos, e incluso quedaran por debajo en algunos casos. Esto, sostuvo, favorece directamente a los consumidores.

El ministro también vinculó la medida con el desarrollo tecnológico y productivo a mediano plazo. “Ayudó a que empiece a desarrollarse la infraestructura eléctrica, lo que está incentivando proyectos de fabricación de camionetas eléctricas”, afirmó, en referencia a inversiones en movilidad sustentable.

Finalmente, Caputo subrayó que la apertura amplía la oferta disponible en el mercado local y reduce costos de uso. “Permitió que los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología y más baratos de mantener”, concluyó.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda cerró su mensaje con una definición contundente: “Ha sido una medida que ha beneficiado a todos los argentinos y a la propia industria”.