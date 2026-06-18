Clave fiscal AFIP (hoy ARCA): cómo sacarla en 2026 paso a paso

La clave fiscal de AFIP —que hoy depende de ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que reemplazó a la AFIP— se puede obtener de tres maneras: a través de la app ARCA Móvil, desde el homebanking de tu banco o de forma presencial en una dependencia. La vía más rápida es la app: con el DNI y la cámara del celular se gestiona en minutos, gratis y sin turno, y otorga el nivel de seguridad más alto.

Si arrancás un emprendimiento, te inscribís en el monotributo o simplemente necesitás hacer un trámite impositivo, la clave fiscal es la llave de entrada a todos los servicios digitales del organismo. Acá va todo lo que tenés que saber, actualizado a 2026.

¿Qué es la clave fiscal y para qué sirve?

La clave fiscal es una contraseña personal que permite operar en los servicios web de ARCA (ex AFIP) con seguridad. Con ella podés inscribirte en impuestos, adherir al monotributo, presentar declaraciones juradas, facturar electrónicamente, consultar tus aportes y deudas, registrar personal de casas particulares y autorizar a un contador a operar en tu nombre.

En la práctica, sin clave fiscal no se puede hacer prácticamente ningún trámite tributario en la Argentina. Por eso es el primer paso para cualquier persona que empieza a trabajar de forma independiente o abre un negocio.

Los niveles de seguridad de la clave fiscal

El nivel de seguridad determina a qué servicios podés acceder: a mayor nivel, más trámites habilitados, pero también más datos requeridos para obtenerlo.

Nivel 1: uso muy limitado. Sirve, por ejemplo, para cargar el currículum en el sistema.

uso muy limitado. Sirve, por ejemplo, para cargar el currículum en el sistema. Nivel 2: permite presentar declaraciones juradas y pagos, consultar aportes, registrar personal de casas particulares, cargar deducciones en el SiRADIG y otros trámites habituales.

permite presentar declaraciones juradas y pagos, consultar aportes, registrar personal de casas particulares, cargar deducciones en el SiRADIG y otros trámites habituales. Nivel 3: el más completo. Habilita inscribirte en impuestos, adherir al monotributo, facturar, presentar planes de pago y designar a otros usuarios (como tu contador) para operar en tu nombre.

Para la mayoría de los contribuyentes —monotributistas, autónomos y comerciantes— el nivel 3 es el recomendable, porque cubre todos los trámites del día a día.

Cómo sacar la clave fiscal paso a paso

1. Por la app ARCA Móvil (la opción más rápida)

Es la vía más simple y otorga nivel 3 en el mismo trámite, sin turno:

Descargá la app oficial ARCA Móvil desde la tienda de aplicaciones.

desde la tienda de aplicaciones. Ingresá tu CUIT/CUIL y seguí el asistente de registro.

Tené a mano tu DNI y permití el acceso a la cámara: el sistema te pedirá fotografiar el documento y validar tu identidad con unos gestos faciales.

Definí tu contraseña. En minutos la clave queda activa.

2. Por homebanking

Si tenés cuenta bancaria con clave de banca electrónica, muchos bancos permiten generar o elevar el nivel de la clave fiscal directamente desde el homebanking, vinculando tu CUIT. Es una alternativa cómoda para quienes ya operan online con su banco.

3. De forma presencial

Si preferís hacerlo en persona, solicitá un turno y acercate a una dependencia de ARCA con tu DNI y el Formulario 206 (Multinota) donde manifestás la voluntad de obtener la clave. Es la opción para quienes no pueden completar la validación digital.

Qué hacer si olvidaste o bloqueaste la clave

Si olvidaste la contraseña, podés recuperarla desde la propia app ARCA Móvil, por homebanking o de manera presencial, siguiendo el mismo circuito de validación de identidad. Si la clave quedó bloqueada por intentos fallidos, el "blanqueo" (reseteo) se gestiona por los mismos canales.

AFIP, ARCA y qué cambió para el contribuyente

El cambio de AFIP a ARCA fue, sobre todo, institucional: cambió el nombre del organismo, sus autoridades y parte de su estructura, pero los servicios web, la CUIT y la clave fiscal siguen funcionando igual. Muchas direcciones y sistemas todavía conviven bajo ambos nombres, así que no te preocupes si ves "AFIP" en algunos portales: tu clave es la misma.

Preguntas frecuentes

¿La clave fiscal tiene costo?

No. Obtener, recuperar o blanquear la clave fiscal es totalmente gratuito por cualquiera de los canales oficiales.

¿Necesito turno para sacarla?

No, si la gestionás por la app ARCA Móvil o por homebanking. El turno solo es necesario para el trámite presencial en una dependencia.

¿Qué nivel de clave necesito para facturar o ser monotributista?

El nivel 3, que es el que habilita la inscripción en impuestos, la adhesión al monotributo y la facturación electrónica.

Esta nota tiene fines informativos. Ante dudas sobre tu situación particular, consultá con un contador o directamente en los canales oficiales de ARCA.