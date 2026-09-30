Claves del día: cae la actividad en Santa Fe, las deudas aprietan y la Corte destraba la venta de tierras a extranjeros

Una rueda más tranquila para los bonos y el dólar convive con números que inquietan en Santa Fe. La provincia tuvo en julio su mayor caída mensual de actividad de 2026 y el acumulado pasó a terreno negativo. Mientras tanto, la mora familiar mostró una mejora mínima, el Congreso abrió otra disputa: cómo aliviar a quienes ya no pueden pagar y la Corte Suprema revocó la sentencia que había frenado el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales.

Según el IPEC, la actividad santafesina cayó 3,5% frente a junio, sin estacionalidad, y 4,6% interanual. Enero-julio quedó 0,5% debajo de 2025. La tendencia-ciclo sumó seis meses de retrocesos.

La industria fue el principal lastre: perdió 11,9% interanual y restó 3,71 puntos al indicador. También bajaron transporte y comunicaciones, 11,6%; comercio, 2,8%; y actividades inmobiliarias y empresariales, 4,5%. En total, once de dieciséis sectores retrocedieron. El agro creció 18% y la construcción, 11,2%, sin alcanzar para compensar. El problema excede a una fábrica o un rubro: la debilidad se extendió por buena parte de la economía provincial.

La mora afloja una décima; el bolsillo sigue exigido

Los cálculos de 1816 y Analytica sobre la Central de Deudores del BCRA, ubican la irregularidad familiar de agosto en 12,8%, frente al 12,9% de julio. En empresas subió del 3,6% al 3,8%; el agregado privado permaneció en 7,7%.

La mejora tiene límites: en 17 de las 30 principales entidades aumentó la mora de hogares. El saldo familiar irregular bajó en términos reales por primera vez desde marzo de 2024, pero las refinanciaciones marcaron otro máximo: superaron $2,7 billones y representaron 3,8% del crédito familiar.

La comparación muestra cuánto se deterioró el punto de partida: en octubre de 2024, la mora total era 1,5% y la familiar, 2,5%. Una décima de alivio todavía deja mucho camino por recorrer.

Diputados discute quién ofrece una salida

El oficialismo consiguió 32 firmas para su dictamen sobre morosidad, con apoyo del PRO y dos firmas radicales en disidencia. La oposición reunió 27 y busca llevar el debate al recinto, con una posible sesión el 7 de octubre.

La propuesta opositora contempla una emergencia de 180 días y créditos de la Anses para jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios sociales. Busca sustituir deudas de tarjetas y prestamistas no financieros por préstamos de hasta $1,5 millones, con cuotas que no excedan el 30% de los ingresos.

El texto oficialista prioriza transparencia de costos, educación financiera y digital, portabilidad y doble validación. La diferencia es concreta: prevenir futuros problemas o financiar una salida para los ya endeudados. Por ahora son proyectos; no hay una nueva línea disponible para solicitar.

Tierras rurales: se levantó el freno judicial

La Corte Suprema revocó la sentencia que había frenado el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para promover esa demanda y que faltaba un caso judicial habilitante. El efecto es que vuelve a quedar operativo el artículo derogatorio.

Entre las restricciones de la ley figuraban el límite del 15% a la titularidad extranjera y el tope de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo. El cambio reabre el debate sobre inversión, concentración de la propiedad y soberanía.

Hay una precisión decisiva: la Corte no declaró constitucional la derogación. Resolvió un problema procesal y dejó sin efecto el fallo anterior. La discusión de fondo permanece abierta, después de que el Gobierno retirara en agosto otro intento legislativo de modificar el régimen por falta de apoyo.

Jutex: de producir para grandes marcas a negociar sus deudas

Jutex SRL ingresó en concurso preventivo con un pasivo declarado de $635,45 millones. Constituida en 2009, confeccionaba para Portsaid, Rapsodia, Jazmín Chebar, La Martina y Desiderata, entre otras marcas, sin venta directa al público.

La firma fijó su cesación de pagos el 24 de abril. Según su presentación, tras invertir en equipamiento no consiguió la habilitación provincial necesaria y debió paralizar la producción. Acumuló obligaciones con bancos, proveedores, el fisco y trabajadores; también fue intimada por seis meses de alquileres impagos.

El deterioro alcanzó a Rioja Textil, controlada por los mismos socios: la planta inaugurada en 2023 cerró a fines de abril de 2026 y desvinculó a los 17 trabajadores que conservaba. El concurso abre una negociación con acreedores; no equivale a una quiebra. Tampoco implica que las marcas para las que producía estén concursadas.

Albardon Bio: dos muertos y una investigación abierta

La explosión en Albardon Bio, en Puerto General San Martín, dejó dos muertos y cuatro heridos, según el reporte actualizado del martes. La empresa informó que el estallido de un tanque de metanol ocurrió durante tareas de mantenimiento realizadas por un contratista. Las causas y los daños continúan bajo investigación.

La compañía expresó su acompañamiento a las víctimas y sus familias e indicó que activó medidas de contención, prevención y monitoreo ambiental. Su explicación inicial no sustituye el resultado de las pericias.

La planta pertenece a Essential Energy Holding, encabezado por Federico Pucciariello. El grupo había anunciado una inversión de US$70 millones junto con YPF para Santa Fe Bio, un proyecto de pretratamiento de materias primas y combustibles para aviación. La prioridad inmediata está en los heridos y en determinar cómo ocurrió el siniestro.

Bonos y dólares dan aire; las acciones siguen bajo presión

La rueda del martes ofreció un respiro parcial. El riesgo país bajó 21 puntos, a 607, y retrocedieron el dólar blue, a $1.560; el MEP, a $1.549,36; y el contado con liquidación, a $1.614,62. El BCRA compró US$70 millones, aunque las reservas brutas disminuyeron US$494 millones.

Las acciones no acompañaron: la Bolsa porteña perdió 0,6%. Afuera, los rendimientos del Tesoro estadounidense llegaron a 5,3% a diez años y 5,6% a treinta, un costo del dinero que complica a los activos de riesgo.

La crónica recoge expectativas de exportaciones argentinas superiores a US$100.000 millones este año, apoyadas en agro, energía y minería: una proyección, no un resultado asegurado. También reseña la propuesta de Rodolfo Santángelo de gravar compras de dólares para gastos externos o atesoramiento, que no constituye una medida anunciada.

El petróleo bajó 3,6% y los granos retrocedieron en Chicago; en Rosario subieron soja y girasol. La oferta exportadora sostiene expectativas financieras, mientras la actividad y las deudas muestran cuánto cuesta que ese alivio alcance al mercado interno.