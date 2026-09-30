Entre vacas y medallas: Alexis, el productor santafesino que brilló en los Odesur

La jornada de Alexis Eberhardt tiene una particularidad: puede comenzar entre vacas, pasturas y herramientas y terminar concentrado detrás de un rifle, preparando una competencia internacional.

El joven santafesino trabaja junto a su padre, “Tito” Eberhardt, en el establecimiento familiar de la zona de San Carlos, donde desarrollan una actividad productiva diversificada que incluye tambo, agricultura y cría de ganado para carne.

A la par, Alexis sostiene una carrera deportiva que lo llevó a vestir los colores de la Selección Argentina y a subir nuevamente al podio sudamericano.

“Es una actividad que tengo que combinar. Trato de siempre organizarme y combinar los tiempos”, explica al describir cómo logra sostener dos mundos que demandan dedicación y compromiso.

Un tambo, una familia y mucho trabajo detrás

En el establecimiento familiar, la organización es fundamental. El trabajo del tambo cuenta con personal dedicado a las tareas específicas de ordeñe, mientras Alexis y su padre se ocupan de supervisar y organizar diferentes aspectos de la actividad.

“Tratamos de estar un poco de atrás, verificando el trabajo, organizando la semana”, cuenta.

Pero su participación no termina allí. También interviene en las tareas agrícolas y en aquellas labores necesarias para sostener el sistema productivo.

“Realizamos el trabajo de la siembra de la pastura, el desmalezado, todo lo que son las labores del campo”, detalla.

La diversidad productiva también forma parte de la dinámica familiar. Además del tambo, trabajan con agricultura y cría de carne, una combinación que hace que prácticamente todos los días haya una tarea diferente por delante.

“Siempre hay algo que hacer, dependiendo también de las temporadas”, señala Alexis.

El aprendizaje que pasa de generación en generación

Trabajar junto a su padre representa para Alexis mucho más que compartir una actividad económica. Es también una forma de incorporar conocimientos que se transmiten de una generación a otra.

En el campo familiar también realizan reparaciones de herramientas y servicios, además de las labores vinculadas con la producción.

“Siempre hay algo nuevo para hacer y también transfiriendo la experiencia de las generaciones”, resume.

Esa convivencia entre experiencia y juventud aparece como uno de los rasgos centrales de su historia: mientras Alexis desarrolla una carrera deportiva de alto nivel, también continúa aprendiendo y trabajando dentro de una estructura productiva familiar.

Alexis se consagró bicampeón suramericano en rifle tres posiciones, alcanzando el oro

El clima, siempre presente en la agenda del productor

Como ocurre con cualquier establecimiento agropecuario, el clima también forma parte de las decisiones cotidianas.

En los últimos días, la zona recibió 18 milímetros de lluvia, un registro que Alexis calificó como una lluvia necesaria e ideal para el momento productivo.

“Por suerte hemos podido realizar bastante trabajo. Anunciaban antes el tema de la lluvia, pero por suerte venimos zafando acá”, explica.

La planificación resulta clave para atravesar los períodos de incertidumbre climática. La posibilidad de nuevas precipitaciones obliga a mirar de cerca las labores pendientes y especialmente aquellas relacionadas con la cosecha y las siembras.

“Vamos a tratar de estar organizados para pasar este momento”, sostiene.

Del campo santafesino a la Selección Argentina

La otra gran parte de la vida de Alexis transcurre lejos del tambo. El tiro deportivo lo llevó a representar al país y a competir en escenarios internacionales.

En los ODESUR consiguió una medalla de bronce en rifle de aire a 10 metros y posteriormente alcanzó el oro en rifle tres posiciones, resultado que le permitió consagrarse bicampeón suramericano en esa disciplina.

Detrás de esos resultados existe una rutina que requiere planificación, concentración y constancia, valores que también forman parte de su vida productiva.

La particularidad de Alexis está justamente en esa combinación: mientras representa a la Argentina en una disciplina de alto rendimiento, mantiene sus raíces en el campo y continúa trabajando junto a su familia.

“Me gusta el ambiente libre”

Cuando se le pregunta por qué disfruta de la actividad agropecuaria, Alexis no duda. “Sí, el ambiente libre”, responde.

Y profundiza en una sensación que, para quienes viven y trabajan en el campo, resulta difícil de explicar desde afuera: “Cuando viajo estoy en la ciudad, es como que estoy un poco atado y muy cerrado”.

Para Alexis, el campo representa movimiento, espacio y libertad. “La libertad del aire libre, poder moverte, tener más espacio”, destaca.

También reconoce otra de sus pasiones: “La actividad de los fierros, que también me gusta y en la familia siempre estuve”.

Una historia que combina raíces, disciplina y futuro

La historia de Alexis Eberhardt tiene dos escenarios aparentemente diferentes, pero unidos por una misma palabra: disciplina.

En el campo, la producción exige organización, planificación y trabajo cotidiano. En el deporte, la concentración y la preparación son indispensables para competir al máximo nivel.

Entre el tambo familiar y las competencias internacionales, Alexis encontró la manera de construir su propio camino sin alejarse de sus raíces.

Es productor agropecuario, trabaja junto a su padre y representa a la Argentina en el tiro deportivo. Y mientras las medallas quedan como testimonio de sus logros, el campo sigue siendo el lugar al que vuelve, donde están su familia, su trabajo y una forma de vida que eligió seguir construyendo.