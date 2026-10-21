La carne argentina seduce a Europa: precios y oportunidades que se abren para la cadena

Resumen Ejecutivo El IPCVA y 30 empresas participaron en SIAL París 2026 , destacando precios FOB de hasta USD 24.000 por tonelada para el bife ancho.

y participaron en , destacando precios FOB de hasta por tonelada para el bife ancho. Las exportaciones cárnicas se beneficiaron de una alta demanda internacional y de nuevas oportunidades comerciales en el mercado europeo.

El organismo presentó el sistema Visec ante más de 50 importadores para cumplir con las exigencias del Reglamento 1115 sobre trazabilidad y deforestación.

La carne vacuna argentina encontró en SIAL París 2026 un escenario favorable para los negocios, con demanda internacional sostenida, buenos valores comerciales y nuevas oportunidades para ampliar su presencia en mercados estratégicos. Así lo destacó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) al cerrar su participación en la feria, realizada del 17 al 21 de octubre en la capital francesa, junto con 30 empresas exportadoras nacionales.

Durante los cinco días de la muestra, el Pabellón Argentine Beef, de 1.000 metros cuadrados, recibió a cientos de importadores, distribuidores y clientes internacionales. El balance de los exportadores fue positivo, tanto por la intensidad de las reuniones comerciales como por los precios registrados durante las negociaciones.

En un mercado internacional que mantiene el interés por los cortes de calidad, las referencias comerciales observadas en París dejaron señales alentadoras para el negocio argentino, especialmente en los segmentos de mayor valor.

Cortes de alto valor y hasta US$ 24.000 por tonelada

Los precios registrados durante la feria reflejaron el posicionamiento de distintos cortes argentinos en el comercio internacional. Según los valores de referencia difundidos por el IPCVA, el rump and loin se negoció entre US$ 22.000 y US$ 22.500 por tonelada FOB, mientras que el bife ancho alcanzó valores de entre US$ 23.000 y US$ 24.000.

La picaña también mostró referencias destacadas, en torno a los US$ 18.500 por tonelada FOB. En tanto, la nalga se ubicó cerca de los US$ 12.000 y la rueda Hilton registró valores de entre US$ 11.000 y US$ 12.000 por tonelada.

Estas referencias muestran diferencias importantes entre los cortes y sus respectivos segmentos comerciales. Para los exportadores, la combinación de demanda sostenida y buenos valores representa una oportunidad para consolidar negocios, sostener márgenes y fortalecer la colocación de productos argentinos en destinos de alto poder adquisitivo.

Precios de referencia en SIAL París 2026

* Rump and loin: US$ 22.000 a US$ 22.500 por tonelada FOB.

* Bife ancho: US$ 23.000 a US$ 24.000 por tonelada FOB.

* Picaña: US$ 18.500 por tonelada FOB.

* Nalga: alrededor de US$ 12.000 por tonelada FOB.

* Rueda Hilton: US$ 11.000 a US$ 12.000 por tonelada FOB.

Las cifras corresponden a referencias comerciales informadas durante la feria y no necesariamente representan precios de cierre para todas las operaciones. Las condiciones finales dependen del corte, las especificaciones del producto, el destino y los términos de cada negociación.

Por otra parte, las conversaciones con compradores de Israel continuaban desarrollándose después de la muestra, con perspectivas comerciales favorables, según el organismo de promoción.

Europa, un mercado con nuevas oportunidades para Argentina

Más allá de los precios, las perspectivas de acceso al mercado europeo concentraron buena parte de las conversaciones. Tres factores aparecieron en el centro de la agenda: las nuevas exigencias ambientales de la Unión Europea, las restricciones que afectan el ingreso de carne brasileña y las oportunidades que podría abrir la nueva cuota de carne vacuna contemplada en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

La combinación de estos elementos puede modificar las condiciones competitivas entre los proveedores internacionales y generar oportunidades para la Argentina. Sin embargo, el aprovechamiento de ese escenario dependerá de la evolución de las restricciones comerciales, de la implementación efectiva de los compromisos del acuerdo birregional y de la capacidad de las empresas para cumplir con los requisitos de cada destino.

En este contexto, SIAL París funcionó como un espacio para afianzar relaciones con compradores tradicionales y avanzar en negociaciones vinculadas con las condiciones que definirán el acceso futuro al mercado comunitario.

El interés comercial también estuvo acompañado por una agenda de trabajo vinculada con la trazabilidad y el cumplimiento de las nuevas reglas ambientales europeas.

Trazabilidad y deforestación

La aplicación del Reglamento 1115 de la Unión Europea, referido a la comercialización de productos asociados con la deforestación y la degradación forestal, fue uno de los principales temas abordados por el IPCVA durante la feria.

El organismo mantuvo reuniones con más de 50 importadores de distintos países, entre ellos Alemania, Países Bajos, Portugal e Italia, para presentar los avances argentinos en materia de trazabilidad ambiental y sanitaria.

Uno de los ejes fue el funcionamiento de Visec, una herramienta que articula información de distintos ámbitos para facilitar el cumplimiento de los requisitos de debida diligencia exigidos a los operadores europeos.

El presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, remarcó que Visec no es una certificación privada por la que los productores deban pagar, sino un sistema que reúne y organiza información relacionada con la deforestación, aspectos fiscales, pueblos originarios y condiciones laborales, para ponerla a disposición de los importadores.

Para la cadena ganadera, este aspecto adquiere una relevancia comercial creciente. La capacidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos ambientales y sanitarios puede convertirse en una condición determinante para mantener clientes, evitar dificultades de acceso y diferenciar la oferta argentina frente a la de otros países proveedores.

En consecuencia, la trazabilidad deja de ser solamente una cuestión de gestión productiva para convertirse también en una herramienta vinculada con la competitividad exportadora.

Una oportunidad comercial que exige capacidad de respuesta

El balance de SIAL París 2026 dejó señales favorables para la carne vacuna argentina: compradores activos, referencias de precios atractivas en cortes de alto valor y perspectivas de nuevas oportunidades en Europa.

No obstante, el desafío para las empresas exportadoras será transformar el interés registrado durante la feria en operaciones concretas y sostenibles. La evolución de la demanda, las condiciones de acceso a los mercados y los costos de cumplir con las nuevas exigencias regulatorias serán variables centrales para determinar el alcance de esas oportunidades.

La posible ampliación de las condiciones de acceso mediante el acuerdo Unión Europea-Mercosur y los cambios en la competencia con Brasil podrían abrir espacio para la producción argentina, aunque sus efectos dependerán de la instrumentación de las medidas comerciales.

Con 30 empresas presentes y una agenda que combinó negocios, promoción y trazabilidad, la participación argentina en París permitió fortalecer vínculos y mostrar herramientas para responder a las nuevas demandas internacionales.

La señal más importante para el negocio es que los valores comerciales y el interés de los compradores ofrecen una base favorable, pero sostener y ampliar las exportaciones requerirá convertir esas oportunidades en contratos y garantizar el cumplimiento de las condiciones que exigen los mercados de destino.