SpaceX se dispara 10%: los motivos del rally y hasta dónde podría llegar la acción

Resumen Ejecutivo Las acciones de SpaceX subieron cerca de un 10% en Wall Street , alcanzando una capitalización superior a los USD 2 billones tras superar las previsiones trimestrales.

subieron cerca de un , alcanzando una capitalización superior a los tras superar las previsiones trimestrales. Los ingresos trimestrales treparon a USD 14.575 millones , con un incremento interanual del 161% , impulsados principalmente por el fuerte dinamismo del segmento de inteligencia artificial.

, con un incremento interanual del , impulsados principalmente por el fuerte dinamismo del segmento de inteligencia artificial. La división tecnológica Super Intelligence generó USD 7.560 millones , abarcando más de la mitad de la facturación total y consolidando una nueva línea de negocios.

generó , abarcando más de la mitad de la facturación total y consolidando una nueva línea de negocios. Las expectativas de una eventual combinación de negocios con Tesla y la revisión de analistas que elevaron el precio objetivo potencian el interés de los inversores.

Las acciones de SpaceX registraron una suba cercana al 10% en Wall Street, impulsadas por unos resultados trimestrales que superaron las previsiones de los analistas y por las expectativas que despertó una eventual combinación de negocios con Tesla. La empresa fundada por Elon Musk también consolidó el peso de sus actividades vinculadas con la inteligencia artificial (IA), un segmento que gana protagonismo dentro de su estructura de ingresos.

El mercado reaccionó a la publicación de los resultados del tercer trimestre de 2026, que marcaron un cambio significativo en el desempeño financiero de la compañía. Los ingresos alcanzaron aproximadamente USD 14.600 millones, mientras que la ganancia neta se ubicó en USD 4.400 millones, frente a la pérdida registrada en el mismo período del año anterior.

Con este avance, los títulos recuperaron la zona de los USD 160 por acción y la capitalización bursátil superó los USD 2 billones, de acuerdo con la información publicada por Infobae.

Ingresos por encima de las previsiones y un giro en los resultados

Uno de los principales factores detrás del repunte fue la magnitud de los ingresos trimestrales. SpaceX informó ventas por USD 14.575 millones, un crecimiento interanual del 161% y aproximadamente un 12% por encima de los USD 12.980 millones que esperaba el consenso del mercado.

El resultado operativo llegó a USD 2.791 millones, frente a una pérdida de USD 273 millones registrada un año antes. A su vez, la ganancia por acción fue de USD 0,35, por encima de los USD 0,15 previstos por los analistas citados en la cobertura.

La compañía también informó una utilidad neta de USD 4.404 millones. Sin embargo, ese resultado incluyó ingresos extraordinarios y beneficios fiscales, por lo que su evolución deberá evaluarse junto con la rentabilidad operativa y la generación de caja.

Para los inversores, la combinación de crecimiento de ingresos y mejora de los márgenes constituye una señal relevante sobre la capacidad de SpaceX para ampliar sus negocios tecnológicos y financiar sus planes de expansión.

La inteligencia artificial gana peso dentro del negocio

El otro eje de la reacción bursátil fue el crecimiento de la división vinculada con la infraestructura de inteligencia artificial, los servicios de computación en la nube y Cursor.

Ese segmento, identificado en el balance como Super Intelligence, generó ingresos por USD 7.560 millones, con un crecimiento interanual cercano al 830%. De esta manera, aportó más de la mitad de la facturación trimestral de la empresa.

El dato modifica el perfil de SpaceX ante el mercado: además de sus actividades tradicionales de lanzamiento de cohetes, desarrollo aeroespacial y conectividad satelital mediante Starlink, la compañía adquiere una exposición cada vez mayor a la infraestructura tecnológica que requiere el desarrollo de modelos de inteligencia artificial.

La división de conectividad, que incluye Starlink, facturó USD 5.248 millones, un incremento interanual del 69%. La empresa sumó 1,6 millones de suscriptores durante el trimestre y alcanzó una base total de 13,6 millones.

En cambio, el negocio de cohetes y cápsulas espaciales registró ingresos por USD 1.767 millones, con un crecimiento interanual del 6%.

La evolución de estas unidades será determinante para establecer si la compañía logra sostener el ritmo de expansión y diversificar sus fuentes de ingresos.

Una posible fusión con Tesla alimenta las expectativas

La posibilidad de una integración con Tesla agregó otro factor de interés para los inversores. Musk señaló que una combinación entre ambas empresas tendría ventajas estratégicas, en un contexto en el que la inteligencia artificial, la robótica y la infraestructura tecnológica ocupan un lugar creciente en los planes del empresario.

Las conversaciones sobre una eventual operación contribuyeron a impulsar las acciones de ambas compañías. No obstante, la posibilidad de una fusión no equivale a un acuerdo definitivo: la operación requiere definir sus condiciones y superar las instancias de aprobación correspondientes.

Para el mercado, una integración podría abrir oportunidades de coordinación entre los negocios aeroespaciales, la inteligencia artificial, la fabricación tecnológica y la movilidad eléctrica. Al mismo tiempo, una transacción de esa magnitud plantearía interrogantes sobre la valuación relativa de las empresas, la estructura financiera y los intereses de sus accionistas.

Por eso, el avance de las cotizaciones combina la mejora de los fundamentos financieros con expectativas que todavía dependen de decisiones futuras.

Qué proyecciones manejan los analistas

La reacción positiva al balance llevó a entidades financieras a revisar sus estimaciones para la acción. Entre ellas, Citigroup elevó su precio objetivo hasta USD 240, según la información publicada por Infobae.

La revisión refleja la mejora de las perspectivas de ingresos y el potencial de crecimiento de las actividades relacionadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, los precios objetivo representan estimaciones de los analistas y no garantizan que la acción alcance esos niveles.

La valuación también exige cautela. Según el análisis citado por Infobae, con una capitalización cercana a USD 2,05 billones, la relación entre el valor de mercado y las ventas de los últimos doce meses se ubicaba en torno a 64 veces. Aunque el múltiplo había descendido respecto del balance anterior, continuaba entre los más elevados del Nasdaq 100.

Esto significa que una parte importante de las expectativas de crecimiento ya está incorporada en el precio de los títulos. Para sostener esa valuación, la empresa deberá demostrar que puede transformar el aumento de sus ingresos en beneficios recurrentes y generación de efectivo.

El costo de la expansión, el principal factor de seguimiento

El crecimiento de SpaceX también está acompañado por un elevado nivel de inversión. Durante el trimestre, los gastos de capital alcanzaron aproximadamente USD 19.593 millones, de los cuales USD 16.444 millones correspondieron al negocio de inteligencia artificial.

Ese desembolso refleja la escala de los recursos necesarios para ampliar la infraestructura tecnológica y responder a la demanda de servicios de computación. También introduce un riesgo: el crecimiento del negocio requiere financiar inversiones de gran magnitud antes de que todos sus beneficios se traduzcan en flujos de caja sostenibles.

La compañía contaba con alrededor de USD 90.000 millones en efectivo e inversiones al cierre del período informado, por debajo de los aproximadamente USD 100.000 millones registrados en junio.

La evolución de esa liquidez, el rendimiento de las inversiones y la capacidad de mantener el crecimiento sin deteriorar la posición financiera serán variables centrales para el seguimiento de los próximos balances.

Una nueva etapa para la valuación de SpaceX

El repunte bursátil muestra que los inversores están valorando a SpaceX no solo por su posición en el sector aeroespacial, sino también por su creciente participación en la infraestructura de inteligencia artificial y conectividad satelital.

Los resultados trimestrales respaldan parte de ese optimismo: los ingresos superaron las previsiones, el resultado operativo mejoró y la compañía registró su primera ganancia neta trimestral como empresa cotizante, según la información publicada.

Sin embargo, el desafío será sostener esa evolución en un contexto de inversiones intensivas y expectativas de mercado elevadas. La posible fusión con Tesla podría modificar el escenario, pero todavía no constituye un hecho consumado.

Para Wall Street, la próxima etapa estará marcada por tres variables: la capacidad de monetizar el negocio de inteligencia artificial, la generación de caja frente al elevado gasto de capital y la concreción —o no— de una eventual integración con Tesla.