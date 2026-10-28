Claves del día: capitales chinos van por Rosario, Bunge cierra una planta y Santa Fe sorprende en los supermercados

Hay empresarios que buscan locales de más de mil metros cuadrados para instalarse y una multinacional que deja de producir insumos industriales. Hay supermercados que mejoran sus ventas y una plataforma rosarina que pretende cambiar cómo se encuentran propiedades. El capital encuentra oportunidades mientras otras operaciones pierden viabilidad.

Rosario concentra parte de esa transformación. Un nuevo grupo de inversores chinos prepara una red de polirrubros y emprendedores tecnológicos locales lanzan Arvia, una plataforma inmobiliaria con inteligencia artificial. En paralelo, los supermercados de Santa Fe muestran un desempeño superior al promedio nacional, aunque con diferencias entre productos y precisiones metodológicas que impiden confundir esa ventaja con un auge generalizado del consumo.

La agenda se completa con el cierre de la producción química de Bunge en Campana, los plazos de la concesión ferroviaria y una presentación de Boldt sobre su oferta pública de adquisición. Fuera de las empresas, dos acontecimientos modifican las expectativas: el acuerdo técnico argentino con el FMI y la continuidad de Lula en Brasil.

Un grupo empresario chino con antecedentes comerciales en Corrientes puso en marcha su desembarco en Rosario. El plan contempla seis establecimientos de más de 1.000 metros cuadrados: uno ya tiene ubicación y otros cinco están en búsqueda.

Los inversores apuntan a contratos de alrededor de seis años, prevén incorporar proveedores locales y contratar trabajadores rosarinos. Todavía no tienen una marca comercial anunciada públicamente. El proyecto es independiente del denominado Barrio Chino Rosario.

Arvia: buscar una propiedad como se conversa

Juan Bercoff y Matías Bogado, fundadores de Endion, lanzaron Arvia con foco inicial en Rosario y su área metropolitana. La plataforma permite describir en lenguaje cotidiano la propiedad buscada y comparar alternativas mediante inteligencia artificial.

El proyecto comenzó con más de mil propiedades. Incorpora asistentes para responder sobre los inmuebles, búsquedas guardadas y alertas. También integra las consultas con sistemas de gestión inmobiliaria, para que el contacto llegue acompañado por información sobre las preferencias del interesado.

La propuesta comercial introduce otro cambio: durante el lanzamiento, publicar y recibir consultas es gratuito; posteriormente prevé cobrar por consulta recibida, manteniendo la publicación sin cargo. Sus impulsores afirman que no venderán mejores posiciones en los resultados.

El propio portal aclara que las inmobiliarias siguen siendo responsables de los precios, la disponibilidad y las descripciones. La herramienta organiza y compara información, pero la operación continúa entre las partes. La oportunidad de negocio consiste en convertir búsquedas dispersas en contactos mejor informados; su eficacia dependerá también de la calidad y actualización del catálogo.

Supermercados: Santa Fe mejora, pero el carrito sigue dividido

Las ventas a precios constantes de los supermercados santafesinos aumentaron 1,1% interanual en agosto, frente a una caída nacional de 3,7%, de acuerdo con los datos de Ipec e Indec. La diferencia entre esas tasas es de 4,8 puntos porcentuales. Entre enero y agosto, la provincia acumuló una suba real de 2,2%, contra una baja de 2,8% en el país.

La comparación exige cautela: ambos organismos utilizan distintos índices de precios para descontar la inflación. La brecha no representa exclusivamente diferencias en cantidades vendidas.

Tampoco todos los productos acompañaron la mejora. Crecieron almacén, limpieza, lácteos y carnes, mientras retrocedieron panadería, frutas y verduras, bebidas y comidas preparadas. Electrónicos y artículos para el hogar registraron una expansión importante, aunque tienen poco peso en la facturación total.

El ticket promedio provincial llegó a $47.534, superior al nacional de $35.569. Ese indicador mide gasto por operación, no ingreso por persona. El resultado describe un canal comercial con mejor desempeño relativo; no alcanza para afirmar que todos los hogares santafesinos estén consumiendo más.

Bunge: después del cierre, la pregunta es por el abastecimiento

Bunge discontinuó la producción de amoníaco y tiosulfato de amonio en Campana, una decisión que alcanza a 110 empleados. La compañía atribuyó la pérdida de viabilidad a una combinación de limitaciones tecnológicas y de infraestructura, cambios de mercado y dificultades de abastecimiento.

La medida corresponde a esa operación y no supone el cese de las actividades de Bunge en la Argentina. ACA participa de manera asociativa por el equivalente al 17,5% de lo producido: ese porcentaje no debe presentarse como una tenencia accionaria.

Para la cadena agroindustrial, la siguiente pregunta es cómo se sustituirá esa oferta. El origen del suministro, los costos logísticos, los inventarios y los plazos de entrega pueden modificar las condiciones de compra de distribuidores y cooperativas.

Ferrocarriles: el cronograma sigue y ya hay nuevas consultas respondidas

La licitación para concesionar vías e inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza tiene este miércoles un hito administrativo. La Resolución 1350/2026 estableció el 28 de octubre a las 10 como límite para las consultas y el 11 de noviembre a las 9:59 para presentar ofertas, con apertura a las 10.

El procedimiento contempla concesiones por 50 años y la opción de comprar material rodante. Para la región exportadora, la discusión trasciende quién administrará las vías. Las condiciones de acceso, las inversiones y la calidad del servicio inciden sobre la posibilidad de llevar producción a los puertos con costos competitivos. La presentación de ofertas será una instancia decisiva para contrastar el interés empresario con compromisos concretos.

Boldt informó el resultado de su OPA voluntaria

Boldt informó sobre resultado de su oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria. Como antecedente, Antonio Eduardo Tabanelli, titular del 45,9065% del capital y votos, lanzó una oferta de compra y canje dirigida a los restantes accionistas. La iniciativa estaba vinculada con un entendimiento para adquirir la participación de Rosana Beatriz Martina Tabanelli, del 46,3624%.

El esquema ofrecía una compra a $70 por acción, pagadera en dólares según las condiciones establecidas, o un canje por acciones de B-Gaming.

El FMI acerca US$900 millones, con una aprobación pendiente

El Gobierno y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron la tercera revisión del programa. El entendimiento abre la posibilidad de un desembolso de aproximadamente US$900 millones, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo, cuya consideración se prevé para principios de diciembre.

El organismo valoró la acumulación de reservas y los avances en desinflación. El paquete acordado mantiene como ejes la disciplina fiscal, el esquema monetario, la estrategia de financiamiento y las reformas estructurales.

Lula, los BRICS y la competencia por las inversiones

La reelección de Lula sostiene la orientación brasileña hacia los BRICS. Según analistas, Brasil puede aprovechar su peso para atraer inversiones, impulsar cooperación tecnológica y promover pagos en monedas locales. La oportunidad depende de convertir influencia diplomática en proyectos productivos; el bloque reúne intereses distintos y no constituye una alianza homogénea.

Para la Argentina, la lectura económica exige observar qué inversiones, mercados y mecanismos de financiamiento consigue desarrollar su vecino. La afinidad o distancia política no reemplaza ese análisis: las empresas compiten por clientes y capital en una región que también está cambiando.