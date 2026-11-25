La Gallega cortó cintas anoche en Funes, Los Grobo busca vender un molino para pagarles a los bancos e YPF presentó un proyecto de US$11.688 millones junto a Chevron. Los movimientos empresarios se acumulan mientras el dólar vuelve a subir y las consultoras ajustan hacia abajo sus previsiones para la economía argentina.

El miércoles 25 de noviembre arranca con la apertura al público de la sucursal número 14 de la cadena rosarina y con el mercado pendiente de la licitación de deuda del jueves. El Gobierno ofrecerá ocho instrumentos para enfrentar vencimientos por unos $25 billones. En paralelo, Kaszek, la firma creada por dos exejecutivos de Mercado Libre, acaba de reunir US$650 millones para invertir en startups latinoamericanas.

La Gallega abre en Funes, con un homenaje a Sabino Álvarez

La inauguración realizada el martes por la noche tuvo un momento especialmente emotivo. El presidente de la empresa familiar, Sabino Alvarez, durante su discurso hizo un sentido homenaje a su padre y fundador Sabino Álvarez. Desde hoy, el nuevo establecimiento recibe al público general y concreta el desembarco de la cadena en Funes.

La sucursal está en el complejo Calmo, sobre la colectora de la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de calle Galindo. El edificio tiene aproximadamente 2.800 metros cuadrados, con 1.200 destinados al salón de ventas, y el predio dispone de 155 cocheras y dos accesos. El proyecto contempla cajas de autocobro junto con atención tradicional y balanzas de autopesado con pantallas táctiles. A su alrededor se desarrolla un paseo con locales comerciales, gastronomía y servicios.

“Esta apertura es un objetivo más de un plan estratégico que iniciamos hace tres años”, explicó Damián Brocca, gerente general de La Gallega. El programa comenzó con la renovación de sucursales y continuó con el desembarco en Funes, con foco en productos propios: una panadería dentro del local, con hornos y un centenar de elaboraciones, y carnes provenientes de campos de la empresa.

“Lo que quisimos es ser algo más que un supermercado, lograr un lugar de encuentro”, señaló sobre el formato que reúne diez locales comerciales, gastronomía y una estación de carga para autos eléctricos.

La actividad rebota un mes, las proyecciones se achican

El EMAE de septiembre subió 1,1% frente a agosto, en términos desestacionalizados, pero cayó 1,2% interanual. En los primeros nueve meses acumuló una mejora de 1%, mientras la tendencia-ciclo quedó sin variaciones. Diez de los quince sectores relevados registraron bajas frente a septiembre de 2025.

Las proyecciones privadas contemplan una recuperación acotada hacia fin de año. Equilibra estima un crecimiento de alrededor de 0,7% para 2026. Adcap redujo su cálculo del 1,7% al 0,7% y espera una mejora cercana al 2% en el cuarto trimestre. LCG también ubica la expansión anual en 0,7%, mientras Puente prevé un resultado inferior al 1%.

Las consultoras encuentran señales dispares en octubre: debilidad en crédito, bienes durables y construcción, junto con algunos registros más favorables de consumo masivo. Adcap advierte, además, sobre la morosidad de los hogares y sus efectos sobre el financiamiento.

El dólar sube y los bonos vuelven a caer

El dólar minorista del Banco Nación cerró el martes a $1.615 para la venta, $15 por encima de la rueda local anterior. El mayorista se ubicó en torno de $1.593.

Los bonos en dólares retrocedieron hasta 2,5% y el riesgo país terminó en 1.096 puntos básicos.

La presión también alcanzó a las acciones argentinas en Nueva York, con bajas en YPF, Cresud, Galicia y Macro. La toma de ganancias en empresas tecnológicas estadounidenses volvió a deteriorar el clima para los activos de mayor riesgo, después del rebote del lunes.

La brecha cede, pero el CCL no baja

En esa rueda, la distancia entre el dólar mayorista y el contado con liquidación se redujo desde los máximos recientes. Se ubicó en 12,3%, después de haber llegado a 14,5%. El ajuste ocurrió porque el oficial subió más que el CCL. La diferencia entre el CCL y el MEP también se acortó, del 8% al 6%.

Se negociaron US$801 millones al contado, US$1.886 millones en futuros y un volumen inusualmente alto en el AL30C. Esos movimientos alimentaron versiones de intervención oficial.

La atención está puesta también en la fijación del tipo de cambio de referencia de un título dólar linked que vence el jueves. Como su pago en pesos se ajusta por el dólar oficial, esa cotización incide sobre el monto que debe cancelar el Tesoro.

Caputo ofrece ocho instrumentos para renovar deuda

La licitación del jueves 26 llega con vencimientos por aproximadamente $25 billones, mayoritariamente en manos privadas. Finanzas combinará tasa fija, ajuste por inflación, tasa bancaria y cobertura cambiaria.

La oferta incluye dos nuevas Lecap, con vencimientos el 16 de febrero y el 16 de julio de 2027; dos bonos CER, el TZXY7, al 31 de mayo de 2027, y el TZX28, al 30 de junio de 2028; y una letra TAMAR al 10 de mayo de 2027.

Se suman dos letras dólar linked, una nueva al 12 de marzo de 2027 y la D10Y7, al 10 de mayo del mismo año, más el bono dual TAMAR/dólar linked TMVE8, con vencimiento el 31 de enero de 2028.

Los títulos dólar linked se suscriben y cancelan en pesos, ajustados por el tipo de cambio de referencia. La tasa TAMAR sigue los depósitos mayoristas. La licitación definirá las condiciones a las que el Tesoro consigue renovar sus compromisos.

YPF y Chevron presentan un plan para perforar 606 pozos

YPF solicitó la adhesión al RIGI del proyecto Narambuena, en el norte de Vaca Muerta, que desarrolla junto a Chevron. La inversión estimada asciende a US$11.688 millones durante 21 años.

El programa contempla 606 pozos y una producción de unos 80.000 barriles diarios de petróleo entre 2035 y 2045, además de tres millones de metros cúbicos diarios de gas asociado. YPF opera el área y comparte su titularidad en partes iguales con Compañía de Desarrollo No Convencional, vinculada a Chevron.

Según las estimaciones difundidas por la petrolera, el proyecto generaría exportaciones por US$33.000 millones entre 2027 y 2059 y alrededor de 2.970 empleos directos en los picos de construcción y producción.

Narambuena integra un plan de tres desarrollos en el norte de Vaca Muerta que, en conjunto, contempla inversiones por unos US$44.000 millones. La presentación es una solicitud de ingreso al régimen; todavía no implica su aprobación. bloomberglinea.com

Los ex Mercado Libre reúnen US$650 millones

Kaszek, fundada por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, cerró un nuevo fondo de US$650 millones para invertir en empresas tecnológicas latinoamericanas en etapas tempranas. Ambos ejecutivos desarrollaron parte de su trayectoria en Mercado Libre antes de crear la firma en 2011.

El vehículo se denomina Kaszek Ventures VII. Su objetivo inicial era captar US$600 millones, pero la demanda permitió elevar el cierre. Con esta incorporación, los compromisos de capital acumulados por la gestora se acercan a US$4.000 millones.

La inteligencia artificial ocupa un lugar central en la estrategia, tanto en nuevas compañías como en negocios que incorporan esa tecnología para transformar sus operaciones. Kaszek también analiza oportunidades vinculadas con capacidad de procesamiento, energía y conectividad.

En su cartera figuran Nubank, QuintoAndar, Kavak, Creditas, Tiendanube, Bitso y Pomelo. El fondo tiene alcance regional: los US$650 millones no están asignados exclusivamente a la Argentina.

Los Grobo busca vender para pagarles a los bancos

Los Grobo solicitó autorización judicial para vender Molino Cánepa y la planta de acopio de Chivilcoy a Molinos Fénix, que ya opera las instalaciones mediante un contrato de gerenciamiento.

La operación suma US$5,5 millones: US$1,975 millones por el molino, US$3 millones por el acopio y US$525.000 por un acuerdo de no competencia de cinco años.

El dinero se destinaría a cancelar parte de un préstamo sindicado con garantías hipotecarias otorgado por Galicia, Santander, Supervielle, Hipotecario, Macro, Banco Provincia y Banco Industrial. La presentación también contempla aplicar una porción a deuda de Agrofina con esas entidades.