La carne vacuna importada comienza a ganar participación en el mercado argentino. Aunque todavía representa una porción marginal del abastecimiento total, su presencia creció significativamente durante el último año y ya explica casi un kilo del consumo anual por habitante. Brasil es el principal proveedor.
El dato surge del último Lote de Noticias elaborado por Rosgan, correspondiente a la última semana de noviembre, que puso el foco en los cambios que se observan en el abastecimiento del mercado interno de carne vacuna.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, el consumo per cápita se ubica actualmente en un promedio de 45,3 kilos anuales. Al analizar el origen de esa carne, se observa que casi un kilo por habitante corresponde a producto importado, lo que equivale al 2% del consumo total.
La cifra marca un cambio respecto de lo que sucedía un año atrás. En ese momento, cuando el consumo alcanzaba los 50,5 kilos por habitante al año, la participación de la carne importada no llegaba al 1% y representaba apenas 0,4 kilos per cápita.
De esta manera, en apenas doce meses, el volumen de carne importada incorporado al consumo interno más que se duplicó en términos per cápita.
Brasil, el principal origen de la carne importada
Detrás de este crecimiento aparece principalmente Brasil, que se posiciona como el principal proveedor externo de carne vacuna para el mercado argentino.
Si bien la producción nacional continúa siendo ampliamente dominante en el abastecimiento interno, el avance de la mercadería importada comienza a mostrar un cambio en la composición de la oferta disponible.
La participación actual todavía es reducida: el 98% del consumo continúa abasteciéndose con carne de origen no importado. Sin embargo, la evolución registrada durante el último año constituye una señal para seguir de cerca, especialmente por el contexto de menor consumo y las transformaciones que atraviesa el mercado cárnico.
El consumo cae y la participación importada crece
Uno de los aspectos más relevantes del dato es que el crecimiento de la carne importada se produce en paralelo con una caída del consumo per cápita.
En un año, el indicador pasó de 50,5 a 45,3 kilos anuales por habitante, una reducción de 5,2 kilos. En ese mismo período, la participación de la carne importada pasó de 0,4 kilos a casi un kilo por persona.
La combinación de ambos movimientos plantea un escenario particular para la cadena: un mercado interno que consume menos carne vacuna, pero en el que el producto importado comienza a ocupar una proporción mayor de la demanda.
Proyectan que las importaciones seguirán creciendo en 2027
Las perspectivas anticipan que esta tendencia podría profundizarse. Según las proyecciones mencionadas en el informe de Rosgan, la participación de la carne importada continuará incrementándose durante 2027.
Aunque todavía no representa un factor determinante en el abastecimiento nacional, su evolución introduce una variable adicional para el análisis del negocio ganadero y de la industria frigorífica.
El desafío será observar hasta qué punto este crecimiento responde a las condiciones de competitividad de la carne proveniente del exterior y cómo evoluciona su participación frente a la producción local.
Por ahora, el dato es concreto: la carne importada pasó de representar una presencia prácticamente marginal a explicar el 2% del consumo interno argentino en apenas un año. Un cambio todavía pequeño en términos absolutos, pero significativo por su velocidad de crecimiento.