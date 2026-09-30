Guiño japonés: dos décadas de negociaciones y una apertura histórica para la carne argentina

Resumen Ejecutivo Tras dos décadas de negociaciones, Japón autorizó el ingreso de carne bovina proveniente de zonas argentinas libres de fiebre aftosa con vacunación .

autorizó el ingreso de carne bovina proveniente de zonas argentinas . La medida extiende el acceso previo limitado a la Patagonia hacia las principales regiones productoras, apuntando a un mercado nipón de US$ 2.929 millones en importaciones.

en importaciones. El inicio efectivo de los envíos dependerá de las próximas auditorías del sistema sanitario e inspecciones de frigoríficos por parte de las autoridades japonesas.

Después de dos décadas de negociaciones, Argentina consiguió ampliar el acceso de su carne bovina al mercado japonés. El acuerdo establece los requisitos zoosanitarios para que Japón pueda importar carne y subproductos bovinos provenientes de las zonas argentinas libres de fiebre aftosa con vacunación.

La decisión completa el acceso sanitario del producto argentino a ese destino, ya que hasta ahora Japón permitía el ingreso de carne proveniente de la Patagonia, reconocida como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

Un mercado de alto valor que vuelve a mirar a la Argentina

La apertura tiene especial relevancia para la cadena bovina porque Japón es uno de los principales importadores mundiales de carne vacuna.

Según información de la Cancillería argentina, Japón importó en 2023 alrededor de US$2.929 millones y 503.939 toneladas de carne bovina. Se trata, además, de un mercado en el que la carne argentina tiene potencial para competir en segmentos de mayor valor.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el acuerdo y destacó que las negociaciones para alcanzar la apertura se habían retomado en 2024.

“Después de 20 años, Japón abre su mercado a la carne bovina argentina”, señaló Caputo.

El cambio sanitario que destrabó el acceso

El punto central del acuerdo está relacionado con el estatus sanitario argentino frente a la fiebre aftosa.

Japón ya autorizaba las importaciones provenientes de la Patagonia, una región reconocida como libre de fiebre aftosa sin vacunación. La nueva decisión extiende la autorización a la denominada zona libre de aftosa con vacunación, que comprende al resto de las principales regiones productoras del país.

El proceso tuvo un avance técnico decisivo en febrero de 2026, cuando el Comité de Sanidad Animal de Japón concluyó que el riesgo de introducción de fiebre aftosa mediante carne bovina deshuesada proveniente del norte argentino era extremadamente bajo si se aplicaban las medidas sanitarias correspondientes.

Dos décadas de negociaciones y un nuevo impulso desde 2024

La apertura no fue inmediata. Las gestiones entre ambos países se extendieron durante aproximadamente 20 años y volvieron a tomar impulso en 2024.

Desde entonces se realizaron reuniones bilaterales, misiones oficiales a Tokio y encuentros con autoridades y legisladores japoneses, con participación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Senasa y la Cancillería.

El objetivo fue avanzar sobre los requisitos sanitarios necesarios para ampliar el acceso de la carne argentina al mercado japonés.

Funcionarios de ambos países rubricaron el acuerdo después de años de negociaciones.

¿Cuándo comenzarán las exportaciones?

La firma del acuerdo sanitario no significa que los embarques desde todas las regiones argentinas comiencen automáticamente.

Japón realizará una auditoría del sistema sanitario argentino y de los establecimientos interesados en exportar. A partir de ese proceso se determinará qué plantas podrán quedar habilitadas para realizar envíos al mercado japonés.

Esto significa que el nuevo acceso abre la puerta comercial, pero todavía resta completar una instancia de control antes del inicio efectivo de las exportaciones desde las nuevas zonas habilitadas.

Una oportunidad para toda la cadena ganadera

El impacto potencial excede a los frigoríficos. La ampliación del mercado japonés incorpora un nuevo destino para la producción ganadera de las principales regiones productoras argentinas.

Para los establecimientos que logren cumplir con las condiciones requeridas, Japón puede representar una alternativa comercial para cortes y productos de mayor valor agregado.

La apertura también amplía el abanico de destinos disponibles para la carne argentina y suma un mercado asiático de relevancia a la estrategia exportadora del sector.

El dato clave

Japón amplió el acceso sanitario de la carne bovina argentina desde la Patagonia hacia las zonas del país libres de fiebre aftosa con vacunación.

El acuerdo representa el cierre de una negociación iniciada hace dos décadas, aunque todavía será necesario atravesar las auditorías y habilitaciones correspondientes antes de que los frigoríficos de las nuevas regiones puedan comenzar a exportar.