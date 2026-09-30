Golpe al bolsillo: octubre llega con aumentos en alquileres, prepagas y más servicios

Resumen Ejecutivo Octubre inicia con aumentos en servicios públicos y privados; los alquileres por ICL suben 31,67% anual, 17,04% semestral, 9,83% cuatrimestral y 6,72% trimestral.

suben 31,67% anual, 17,04% semestral, 9,83% cuatrimestral y 6,72% trimestral. Las cuotas de medicina prepaga se actualizan con subas variables: Omint registra incrementos de hasta 4,9%, mientras OSDE , Swiss Medical y Galeno ajustan entre 1,9% y 2,81%.

se actualizan con subas variables: registra incrementos de hasta 4,9%, mientras , y ajustan entre 1,9% y 2,81%. Las tarifas de luz y gas aguardan sus nuevos cuadros definitivos, al tiempo que se modifica el esquema de subsidios para usuarios de zonas frías.

Octubre comienza con una nueva actualización de precios en distintos servicios públicos y privados. Los aumentos alcanzan al transporte, las prepagas, determinados contratos de alquiler, los peajes y el servicio de agua, entre otros rubros.

Los ajustes responden a diferentes mecanismos: algunos están vinculados con fórmulas de actualización automática, mientras que otros dependen de los contratos vigentes o de las decisiones de empresas y organismos reguladores.

Para los hogares, el efecto se concentra principalmente en los gastos fijos mensuales, que vuelven a incorporar modificaciones al comenzar el último trimestre del año.

Alquileres: cuánto pueden aumentar los contratos

Los alquileres también tendrán modificaciones para aquellos contratos que todavía utilizan el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central como mecanismo de actualización.

Para octubre, los porcentajes dependen de la frecuencia de actualización pactada:

* Trimestral: 6,72%.

* Cuatrimestral: 9,83%.

* Semestral: 17,04%.

* Anual: 31,67%.

De esta manera, un alquiler de $600.000 pasaría a $640.320 con una actualización trimestral, a $658.980 con una actualización cuatrimestral, a $702.240 con un ajuste semestral y a $790.020 en el caso de una actualización anual.

Cabe recordar que los contratos nuevos no tienen actualmente una frecuencia ni un índice obligatorio de actualización, por lo que las condiciones dependen de lo acordado entre propietarios e inquilinos.

Prepagas: aumentos de hasta 4,9%

Las empresas de medicina prepaga también actualizarán sus cuotas durante octubre.

Según la información publicada por Ámbito, los incrementos varían según la empresa y el plan contratado. OSDE aplicará aumentos de entre 1,9% y 2,1%, mientras que Hospital Alemán tendrá una suba del 1,9% y Hospital Italiano del 2,1%.

Swiss Medical incrementará sus cuotas un 2%, mientras que Sancor Salud aplicará ajustes de entre 2,06% y 2,81%. Galeno tendrá aumentos desde el 2,4% y Omint llegará hasta el 4,9%, dependiendo de las condiciones de cada plan.

Luz y gas: todavía faltan los valores definitivos

En el caso de la energía eléctrica y el gas, los nuevos cuadros tarifarios de octubre todavía no han sido publicados.

Los valores son determinados mediante actualizaciones periódicas y deben ser oficializados para conocer el impacto concreto que tendrán sobre las facturas de los usuarios.

En paralelo, existe un cambio en el régimen de subsidios para las denominadas zonas frías, que modifica el esquema de beneficios para determinados usuarios fuera de la Patagonia.

Un octubre marcado por los gastos fijos

Con el comienzo del último trimestre del año, las familias deberán afrontar una nueva serie de actualizaciones en servicios esenciales y gastos habituales.

Transporte, alquileres, salud privada, peajes y agua tendrán nuevos valores, mientras que otros servicios permanecen a la espera de sus cuadros tarifarios definitivos.

El impacto final sobre cada hogar dependerá de su nivel de consumo, la modalidad de contratación y el peso que cada uno de estos servicios tenga dentro de su presupuesto mensual.