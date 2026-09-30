Hablar el idioma del cliente: el negocio de US$ 80.000 millones que toda pyme exportadora debería mirar

Cada 30 de septiembre, desde 2017, la Asamblea General de la ONU conmemora el Día Internacional de la Traducción. La fecha recuerda la muerte de San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, patrono histórico de quienes trabajan con las palabras.

Detrás de la efeméride hay un negocio concreto. El mercado global de servicios de idiomas factura este año unos 81.450 millones de dólares y treparía a 147.480 millones hacia 2034, según Fortune Business Insights.

Ese crecimiento no depende de la literatura ni de la diplomacia. Lo empuja el comercio: cada empresa que quiere vender afuera necesita explicarse en el idioma de quien compra, no en el propio.

La región de Rosario conoce ese desafío de cerca. Cada vez más pymes exportan directamente por courier, y ahí la traducción deja de ser un detalle: es la primera impresión ante un cliente que nunca las vio.

El ex canciller alemán Willy Brandt lo resumió con una frase que la industria repite hasta el cansancio: "Si te vendo, hablo tu idioma. Si te compro, dann müssen Sie Deutsch sprechen" —entonces tenés que hablar alemán.

La frase explica por qué la traducción comercial creció más rápido que la literaria: quien vende se adapta al comprador, nunca al revés. Esa asimetría es la que sostiene buena parte del negocio del idioma.

La inteligencia artificial cambió las reglas del juego más rápido que cualquier otra tecnología previa. Los motores de traducción automática bajaron el costo de traducir un documento simple a una fracción de lo que costaba hace una década.

Pero abarató lo fácil, no lo difícil. Como viene pasando con otros empleos de entrada, la IA absorbió las tareas repetitivas y dejó en pie las que exigen criterio.

Un contrato de exportación, una etiqueta regulatoria o una campaña publicitaria no se traducen: se adaptan. Un error de matiz cultural puede arruinar una negociación o, peor, exponer a una empresa a un litigio.

El caso más citado en el mundo del marketing es el de HSBC: en 2009 tuvo que lanzar una campaña de rebranding de 10 millones de dólares porque su eslogan "Assume Nothing" se tradujo mal como "No hagas nada" en varios países.

Ahí aparece la localización, la prima hermana de la traducción que gana terreno: no alcanza con cambiar las palabras, hay que ajustar precios, unidades, referencias legales y hasta el humor de una marca.

Para una pyme del Gran Rosario que mira mercados de Brasil, Chile o Estados Unidos, esa diferencia es la que separa un sitio web que vende de uno que genera desconfianza en el primer clic.

El agro y la industria metalmecánica de la región vienen mostrando ese apetito exportador. Los sectores con mayor potencial de ventas externas son, justamente, los que menos pueden darse el lujo de un manual mal traducido.

El oficio del traductor tampoco desaparece: se transforma. Crece la demanda de posedición, el trabajo de revisar y pulir lo que entrega una máquina, una tarea que exige dominar el idioma y el rubro del cliente a la vez.

Los organismos internacionales fueron pioneros en esto. La propia ONU trabaja con seis idiomas oficiales de forma simultánea y emplea a miles de especialistas del lenguaje para que ningún matiz diplomático se pierda en el camino.

Esa lógica baja hoy a cualquier empresa mediana con ambición exportadora: contratar traducción profesional ya no es un lujo reservado a las multinacionales, sino una inversión con retorno medible en ventas concretadas.

Del otro lado del mostrador también hay una oportunidad. Traductores y profesionales bilingües de Argentina venden sus servicios a clientes de Estados Unidos y Europa cobrando en dólares, un formato de trabajo remoto que sigue ganando adeptos en el país.

El mercado global de traducción automática en particular crece a un ritmo todavía mayor que el de los servicios lingüísticos en general, empujado por la adopción masiva de modelos de lenguaje en empresas de todos los tamaños.

La paradoja es que cuanto más barata se vuelve la traducción básica, más valor gana la traducción hecha con criterio humano: la que entiende por qué una palabra funciona en Rosario y no funciona en Miami.