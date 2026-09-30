Una chacarera se ganó el corazón de todos en FAA: “No vamos a bajar los brazos”

La Federación Agraria Argentina (FAA) ratificó su conducción y reeligió a Andrea Sarnari como presidenta de la entidad con más del 90% de los votos. La definición se produjo durante el 112° Congreso Anual Ordinario, en una jornada que también estableció la nueva composición de la conducción institucional.

Una fuerte ratificación para Sarnari

El resultado del Congreso significó la continuidad de la conducción encabezada por Sarnari, quien seguirá al frente de la Federación Agraria durante un nuevo período.

La dirigente agradeció la participación de los congresales y el trabajo realizado durante la jornada, además de dar la bienvenida a los nuevos directores electos y reconocer la tarea de las autoridades salientes.

Tras su reelección, Sarnari planteó como eje de la próxima etapa el fortalecimiento de la representación de los pequeños y medianos productores y el rol institucional de la Federación Agraria.

“Tenemos que seguir trabajando como esa gran Federación Agraria que somos y que tiene un rol social, productivo, político gremial, tan comprometido con nuestra comunidad”, expresó.

La nueva conducción

Junto a Sarnari, la conducción de la FAA tendrá a José Luis Careggio, representante de Córdoba, Distrito 2, como vicepresidente 1°, y a José Luis Volando, de Córdoba, Distrito 5, como vicepresidente 2°.

Además, Claudio Angeleri, de Buenos Aires, Distrito 9, fue elegido síndico titular, mientras que Orlando Marino, de Mendoza, Distrito 13, ocupará el cargo de síndico suplente.

El mensaje de Sarnari para el próximo período

Durante su intervención, la presidenta de la FAA hizo foco en las dificultades que atraviesan productores y familias rurales, tanto por factores económicos como por las condiciones climáticas y de mercado.

En ese contexto, sostuvo que la entidad debe mantener una mirada amplia y continuar trabajando especialmente en defensa de los pequeños y medianos productores.

“Creo que nuestra institución tiene que estar al servicio de toda la comunidad, por supuesto enfocada especialmente en los pequeños y medianos productores, pero pensando en toda la sociedad”, señaló.

“No vamos a bajar los brazos”

Sarnari también remarcó que uno de los objetivos de la nueva etapa será fortalecer la unidad y el trabajo conjunto dentro de la institución.

Según expresó, la FAA buscará acompañar no sólo a quienes participaron del Congreso, sino también a productores que atraviesan situaciones adversas y continúan desarrollando su actividad en distintas regiones del país.

“Vamos a redoblar los esfuerzos para no solo trabajar por nuestra entidad, sino trabajar por esta Argentina que necesita cada vez más diálogo, cada vez más pensamiento estratégico”, afirmó.

Más diálogo y planificación

Como parte de los desafíos para el próximo período, Sarnari puso el acento en el fortalecimiento institucional y en la necesidad de generar espacios de diálogo que permitan avanzar en propuestas y políticas públicas para el sector.

La reelección de la dirigente y la conformación de la nueva conducción marcan así el inicio de un nuevo período de gestión al frente de la Federación Agraria Argentina, con el foco puesto en la representación de los productores y en el rol institucional de la entidad.