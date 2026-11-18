La búsqueda de financiamiento y de nuevos clientes atraviesa la agenda empresaria. Nasini organiza una emisión de Formaco por hasta US$300.000, unas 60 compañías santafesinas preparan una misión a Mendoza para acercarse al negocio minero y Pampa Energía formaliza su apuesta por la infraestructura de inteligencia artificial. Son movimientos de distinta escala, pero comparten una necesidad: encontrar dónde crecer y cómo financiarlo.

Los datos del mercado interno muestran las dificultades de esa búsqueda. En Santa Fe, 2.057 pymes registraban deudas en mora en septiembre, mientras la capital provincial volvió a superar los mil locales comerciales desocupados. La desaceleración de los precios mayoristas en octubre aporta una señal de alivio en los costos, aunque por sí sola no resuelve los problemas de ventas y de caja.

La infraestructura también entra en esa cuenta. Timbúes suma una nueva etapa de accesos portuarios por casi $50.900 millones, mientras la Legislatura santafesina analiza una tarifa eléctrica que incentive la recarga de vehículos durante los horarios de menor demanda.

Nasini prepara el debut de Formaco

Formaco, dedicada a máquinas e insumos para embalaje industrial, prepara su llegada al mercado de capitales con una emisión de obligaciones negociables por hasta US$300.000. Nasini participa como organizador, colocador y agente de liquidación.

La licitación está prevista para el jueves 19 de noviembre con liquidación el 24. El instrumento tiene un plazo de 24 meses y una tasa fija que se determinará durante la colocación. La suscripción mínima es de US$100 y el capital se devolverá en cinco cuotas a partir del mes doce.

Los fondos se destinarán a capital de trabajo, particularmente resina PET y aditivos, y a finalizar la ampliación del depósito. Se trata de una búsqueda de financiamiento con aplicaciones concretas en la operación y la infraestructura de la empresa; el monto efectivamente captado y su costo quedarán definidos después de la licitación.

La compañía tiene su base en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y combina fabricación de flejes con comercialización de equipos, consumibles y servicio técnico para embalaje. Su oferta abastece tareas como flejado, paletizado y protección de mercadería.

La deuda que pesa sobre las pymes santafesinas

Según el relevamiento Mapa de la Deuda presentado por Apyme en el Concejo Municipal de Rosario, 2.057 pymes santafesinas tenían atrasos en septiembre de 2026, sobre un universo de 20.083 empresas deudoras.

La proporción alcanza al 10,24% de las firmas con financiamiento relevadas. El capital en mora sumaba $45.447 millones, equivalente al 5,31% del financiamiento total, que ascendía a unos $856.160 millones. Son dos indicadores diferentes: uno mide cuántas empresas presentan atrasos; el otro, qué parte del dinero prestado está en situación irregular.

Santa Fe se ubicaba por debajo de los registros nacionales, donde las empresas con atrasos representaban el 12,72% y la mora sobre el monto financiado llegaba al 8,21%. Esa posición relativa más favorable no elimina la dimensión del problema provincial.

Durante la audiencia, los representantes de Apyme advirtieron sobre el impacto del endeudamiento en la cadena de pagos y plantearon la necesidad de respuestas locales y regionales. Para una empresa, el atraso de un cliente puede trasladarse al pago de proveedores, reducir la capacidad de reponer mercadería y terminar absorbiendo recursos que estaban destinados a producir.

La capital provincial vuelve a superar los mil locales vacíos

El comercio aporta otra señal de debilidad. El relevamiento del Centro Comercial de Santa Fe contabilizó 1.003 locales desocupados sobre 7.115, con una vacancia del 14,1%, frente al 13,2% de mayo.

La comparación muestra 61 locales vacíos adicionales entre mediciones. El trabajo de campo corresponde a octubre: se trata del stock de inmuebles comerciales desocupados relevados, no de mil cierres ocurridos durante un mes.

El fenómeno afecta tanto a comerciantes como a propietarios. Para quienes buscan abrir, una mayor disponibilidad puede ampliar las posibilidades de negociar ubicación y condiciones de alquiler. Para quienes ya operan, el desafío es sostener ventas suficientes para cubrir alquileres, salarios, servicios y reposición.

Sesenta empresas salen a buscar clientes en la minería

En ese contexto, una delegación de unas 60 empresas santafesinas viajará el viernes a Mendoza para participar de la Segunda Cumbre de Minería Sostenible. Está prevista, además, la firma de un convenio de cooperación productiva entre ambas provincias.

El acuerdo impulsado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, apunta a fortalecer proveedores, promover capacitación e intercambiar tecnología. La agenda contempla minería, hidrocarburos, producción manufacturera y turismo.

Para las firmas de la región, el atractivo está en vender ingeniería, equipamiento, construcción y servicios a proyectos que pueden generar demanda durante varios años. El paso decisivo será transformar los contactos en pedidos, cumplir las exigencias técnicas de los compradores y financiar los plazos entre fabricar, entregar y cobrar.

Timbúes suma una obra de casi $50.900 millones

La salida de la producción por los puertos también incorpora una inversión relevante. El martes se firmó el acta de inicio de la segunda etapa del desvío de tránsito pesado de la ruta provincial 91, en el área de Timbúes.

Los trabajos demandarán $50.899,9 millones, con financiación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. El proyecto incluye pavimentación con hormigón entre la autopista y el complejo portuario, dos rotondas, un puente ferroviario sobre la ruta nacional 11 y mejoras en cuatro calles.

La adjudicataria es Vial Agro, también a cargo del primer tramo. La intervención busca completar conexiones para el ingreso y la salida de camiones en una zona donde las congestiones afectan la logística exportadora.

Su impacto económico dependerá de cuánto permita reducir tiempos de recorrido y espera. Para el transporte, una demora consume combustible, horas de trabajo y disponibilidad del vehículo; para las terminales, dificulta la programación de ingresos.

Autos eléctricos: una tarifa para cargar cuando baja la demanda

La Cámara de Diputados de Santa Fe analiza un proyecto del socialista Joaquín Blanco para crear una Tarifa de Movilidad Eléctrica de la EPE, destinada a vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

La iniciativa propone diferenciar precios según cuatro períodos: pico, resto, valle y fines de semana o feriados. Busca favorecer las recargas nocturnas y en momentos de menor consumo, con descuentos sobre el Valor Agregado de Distribución, uno de los componentes de la factura.

El acceso requeriría un medidor inteligente capaz de registrar el consumo por horario. Es una propuesta en discusión legislativa: los descuentos todavía no están vigentes. Información Precisa. Periodismo en serio

La lógica es distribuir mejor la demanda adicional que generan estos vehículos. Para el usuario, la diferencia tarifaria podría reducir el costo de recarga; para la distribuidora, ayudaría a evitar que ese consumo se concentre en los momentos de mayor exigencia de la red.

La inflación mayorista bajó al 1,6%

Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en octubre, frente al 3,4% de septiembre, según el INDEC. El índice acumuló 24,8% en los primeros diez meses y 29,8% interanual.

La moderación estuvo vinculada al menor impulso de los derivados del petróleo, aunque estos todavía subieron 4,6% y fueron el rubro de mayor incidencia. Los productos nacionales aumentaron 1,6% y los importados, 0,9%. La electricidad no registró cambios mensuales.

Para las empresas, una suba más lenta de los precios de reposición facilita presupuestar y administrar inventarios. Su traslado al consumidor depende también de márgenes, servicios, impuestos y condiciones de demanda: el índice mayorista no anticipa automáticamente el mismo movimiento en los precios minoristas.

Mindlin formaliza su apuesta por la inteligencia artificial

Pampa Energía creó Pampa AI S.A.U., una sociedad destinada a construir y operar centros de datos, comercializar capacidad de cómputo y prestar servicios vinculados con inteligencia artificial. Su objeto también contempla generación y suministro eléctrico.

Fue constituida el 26 de octubre con $30 millones de capital social inicial y Pampa Energía como único accionista. Ese capital societario no equivale al presupuesto de inversión de un centro de datos.

La iniciativa da continuidad a la propuesta de Marcelo Mindlin de atraer grandes compañías tecnológicas a Vaca Muerta. En octubre, el empresario había señalado que Pampa contaría con cerca de 800 megavatios disponibles para abastecer centros de datos en Neuquén, aprovechando el gas natural y la capacidad de generación de la región.

El negocio permitiría sumar grandes consumidores eléctricos con contratos de largo plazo y participar en la infraestructura que procesa y almacena información. El avance informado es la constitución de la sociedad; todavía no representa la puesta en marcha de un centro de datos ni un contrato anunciado con un cliente tecnológico.