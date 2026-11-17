Resumen Ejecutivo La actividad industrial de Santa Fe cayó un 4,8% interanual en septiembre y acumula un retroceso del 3,4% en 2026, según la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) .

cayó un en septiembre y acumula un retroceso del en 2026, según la . La fabricación de maquinaria agropecuaria se desplomó un 45,4% en septiembre, afectada por un alza del 35,3% en patentamientos de equipos importados frente a la caída nacional.

se desplomó un en septiembre, afectada por un alza del en patentamientos de equipos importados frente a la caída nacional. Mientras el sector metalúrgico retrocedió un 21,9% , destacaron expansiones interanuales en siderurgia ( 62,3% ) y productos lácteos ( 6,5% ).

retrocedió un , destacaron expansiones interanuales en ( ) y ( ). Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, la provincia perdió 511 empleadores industriales y 12.700 trabajadores, condicionada por presión fiscal, tasas reales elevadas y pérdida de competitividad.

La actividad industrial de Santa Fe volvió a mostrar números negativos en septiembre. De acuerdo con el informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la producción manufacturera cayó un 4,8% interanual y acumuló una retracción del 3,4% entre enero y septiembre. Además, el 52% de las ramas relevadas registró una disminución respecto del mismo mes del año pasado.

En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad también retrocedió un 2,3% frente a agosto, una señal de que la recuperación todavía no logra consolidarse.

Maquinaria agrícola, entre los sectores más afectados

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento corresponde a la industria de maquinaria agropecuaria, que registró una caída del 45,4% interanual en septiembre y acumula un retroceso del 33% en los primeros nueve meses del año.

El informe también refleja una diferencia marcada según el origen de los equipos: mientras los patentamientos de maquinaria nacional bajaron un 31,3% interanual, los de equipos importados crecieron un 35,3%. Para FISFE, esta dinámica genera importantes dificultades en las empresas fabricantes de la región.

Retroceso metalúrgico y algunas señales positivas

La industria metalúrgica santafesina cayó un 21,9% en septiembre y acumula una baja del 18% en 2026. Dos terceras partes de los sectores metalúrgicos analizados registraron menores niveles de actividad.

En contraste, la siderurgia creció un 62,3% interanual y los productos lácteos avanzaron un 6,5%. También mostraron resultados positivos las autopartes, los vehículos automotores y las manufacturas de plástico.

Presión fiscal, tasas de interés e importaciones

En su diagnóstico, la Federación Industrial de Santa Fe identifica varios factores que condicionan el desempeño de las empresas.

Entre ellos menciona la elevada presión fiscal, las tasas de interés reales elevadas y las dificultades de acceso al financiamiento. También advierte sobre el impacto de la competencia de productos importados, especialmente bienes de consumo, y señala situaciones que considera de competencia desleal y contrabando.

A esto se suma una pérdida de competitividad-precio, vinculada con una inflación mensual que supera la evolución del tipo de cambio, según el análisis de la entidad.

El resultado es un escenario en el que numerosas empresas enfrentan mayores dificultades para sostener sus niveles de actividad, financiar inversiones y competir en el mercado.

Menos empresas y empleo industrial

El deterioro de la actividad también se refleja en el entramado productivo y laboral. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo citados por FISFE, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 Santa Fe perdió 511 empleadores industriales asegurados y alrededor de 12.700 trabajadores cubiertos.

El informe deja en evidencia un escenario complejo para la industria santafesina, con un impacto especialmente fuerte en la maquinaria agrícola, uno de los sectores estratégicos para la economía regional y su vínculo con el campo.