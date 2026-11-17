Nasini es un agente de bolsa con sede en Rosario, Santa Fe, que se dedica a la inversión, el financiamiento y la gestión de carteras de personas, empresas e instituciones. Su origen se remonta a 1963, cuando Alfredo Hugo Nasini se hizo agente bursátil, y a noviembre de 2026 está registrado en la CNV como ALyC propio.

Datos clave de Nasini

Nombre legal Nasini S.A. Sede Rosario, Santa Fe Fundación 1963 Sector Agente de bolsa (ALyC) Actividad Agente de liquidación y compensación: inversiones, financiamiento y gestión de carteras para personas, empresas e instituciones Conducción Presidente del directorio: Daniel Alberto Nasini (dato a junio de 2025)

Vicepresidente: Marco Alfredo Nasini Gimenez (dato a junio de 2025)

Director ejecutivo y director suplente: Lisandro Daniel Nasini (dato a septiembre de 2026) Empleados Cerca de 40 (dato de septiembre de 2023) Presencia Oficinas en Córdoba 1060, en el microcentro de Rosario; opera en BYMA y en el Mercado Argentino de Valores Registro CNV ALyC propio, matrícula 222 Fondos comunes Agente de colocación y distribución integral de FCI N.º 44 Mercados BYMA y Mercado Argentino de Valores CUIT 30-70764560-8 Dirección Córdoba 1060, Rosario Sitio oficial nasini.com.ar

A qué se dedica Nasini

Nasini S.A. está inscripta en la Comisión Nacional de Valores como agente de liquidación y compensación (ALyC) propio, con la matrícula 222, y como agente de colocación y distribución integral de fondos comunes de inversión, con el número 44. Opera en BYMA y en el Mercado Argentino de Valores, donde figuraba como agente operativo en la nómina de abril de 2026.

Su sitio oficial organiza el negocio en tres líneas: Nasini Individuos, para inversores personales; Nasini Gestión Empresa, y Nasini Gestión Institucional. En 2023 la firma tenía unos 5.500 clientes, y su segmento fuerte eran las pymes del agro, la construcción, la metalmecánica y su cadena de valor.

La empresa opera también en el negocio de granos: en octubre de 2025 figuraba con el número 5454 en el registro de operadores del mercado físico de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En 2023 ya usaba inteligencia artificial en su trading propietario, aunque todavía no en productos para clientes. Para quien busca un agente, Ecos365 publicó una guía para invertir y elegir una ALyC.

Historia de Nasini

La firma nació en 1963, cuando Alfredo Hugo Nasini, contador público, compró una acción del Mercado de Valores de Rosario y se convirtió en agente de bolsa. En 1976 sus hijos, Daniel y Alfredo, pasaron a ser accionistas y directores de la firma.

Cuando la ley de mercado de capitales reordenó a los intermediarios, Nasini decidió seguir como ALyC propio. En julio de 2022 murió Alfredo Nasini, a los 68 años, y la conducción pasó a Lisandro Nasini, de la tercera generación. En septiembre de 2023 la empresa celebró sus 60 años, y Lisandro la definió como «una startup de 60 años».

Año Hito 1963 Alfredo Hugo Nasini compra una acción del Mercado de Valores de Rosario y se hace agente de bolsa 1976 Sus hijos Daniel y Alfredo se suman como accionistas y directores 2019 Daniel Nasini asume la presidencia de la Bolsa de Comercio de Rosario, hasta 2021 2022 Muere Alfredo Nasini; Lisandro Nasini, de la tercera generación, toma la conducción 2023 Celebra sus 60 años 2025 Lanza con Crowe el ciclo para pymes «Empresas que proyectan»

Quiénes conducen Nasini

Según el edicto publicado en el Boletín Oficial de Santa Fe, la asamblea del 23 de junio de 2025 renovó el directorio: el presidente es Daniel Alberto Nasini, el vicepresidente es Marco Alfredo Nasini Gimenez y el director suplente es Lisandro Daniel Nasini. Así figuraba también en la CNV en noviembre de 2026.

En la gestión diaria, Lisandro Nasini es el director ejecutivo, y así se lo presentaba en septiembre de 2023 y en septiembre de 2026. Marco Nasini, su primo, también forma parte de la tercera generación que dirige la sociedad actualmente. Es una empresa familiar: su composición accionaria actual no es pública.

Daniel Nasini tuvo una larga trayectoria en las instituciones del mercado local. Fue presidente del Mercado Argentino de Valores entre 2002 y 2008 y vicepresidente segundo de la Bolsa de Comercio de Rosario entre 2015 y 2019. En noviembre de 2019 asumió la presidencia de la Bolsa y la ejerció hasta noviembre de 2021; no buscó la reelección.

Nasini en Rosario y la región

Las oficinas de Nasini están en Córdoba 1060, en el microcentro rosarino. En septiembre de 2023 trabajaban en la firma cerca de 40 personas, y su sitio oficial menciona un equipo de más de 40 profesionales. Forma parte del ecosistema financiero de la ciudad, junto con la Bolsa y el mercado de futuros A3 Mercados.

Su peso regional pasa sobre todo por las pymes: su segmento fuerte son las empresas del agro, la construcción y la metalmecánica, y en abril de 2025 armó con la consultora Crowe el ciclo «Empresas que proyectan», cuyo primer encuentro se hizo en Rosario, pensado para discutir el crecimiento empresarial.

Últimas novedades de Nasini

En septiembre de 2026, Lisandro Nasini, como presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa de Rosario, impulsó en la Bolsa de Comercio un encuentro con el presidente de la CNV, Roberto Silva, donde se anticipó un paquete de desregulación.

La cámara se fundó en 1984 y se había reactivado un año antes, según contó en esa ocasión. Fue una de las señales de que los agentes de bolsa se mueven en Rosario.

En junio de 2025 la asamblea de accionistas renovó el directorio, con Daniel Nasini en la presidencia. En abril de 2025, la firma y la consultora Crowe hicieron en Rosario el primer encuentro de «Empresas que proyectan», un ciclo para pensar el crecimiento de las pymes.

Preguntas frecuentes sobre Nasini

¿Qué es Nasini?

Nasini es un agente de bolsa de Rosario, registrado en la CNV como ALyC propio con la matrícula 222. Ofrece inversiones, financiamiento y gestión de carteras para personas, empresas e instituciones.

¿Dónde queda Nasini?

Las oficinas de Nasini están en Córdoba 1060, en el microcentro de Rosario, provincia de Santa Fe.

¿Quién es el dueño de Nasini?

Nasini es una empresa de la familia Nasini, fundada por Alfredo Hugo Nasini en 1963. Su composición accionaria no es pública; a junio de 2025, el presidente del directorio era Daniel Alberto Nasini.

¿Quién conduce Nasini?

A septiembre de 2026, el director ejecutivo de Nasini es Lisandro Nasini, de la tercera generación de la familia. Su padre, Daniel Nasini, preside el directorio.

¿Nasini está autorizada por la CNV?

Sí. Nasini S.A. está inscripta en la Comisión Nacional de Valores como agente de liquidación y compensación propio, con la matrícula 222, y opera en BYMA y en el Mercado Argentino de Valores.



Última actualización: 17/11/2026.