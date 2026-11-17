El mercado cambiario argentino volvió a mostrar señales de tensión. Este martes, el dólar oficial extendió su tendencia alcista, mientras que el blue superó la barrera de los $1.600 y los tipos de cambio financieros acompañaron el movimiento. En paralelo, la fuerte depreciación del real brasileño agregó un nuevo factor de preocupación para la economía local.

En el segmento mayorista, el dólar avanzó un 0,1% y llegó a los $1.553 para la venta. Con este movimiento, acumula un incremento de $19 durante noviembre y una suba del 6,7% en lo que va de 2026.

Sin embargo, la cotización continúa considerablemente por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.971,72. Actualmente, el tipo de cambio mayorista se ubica un 27,1% por debajo de ese límite.

En el mercado minorista, el dólar del Banco Nación se mantiene en $1.575 para la venta, mientras que el promedio relevado por el Banco Central entre las principales entidades financieras alcanza los $1.576,17.

El dólar blue superó los $1.600 y los financieros acompañaron la suba

La mayor atención del mercado estuvo puesta en el comportamiento de los dólares paralelos. El blue avanzó otros $5 y llegó a los $1.605, después de haber protagonizado el lunes una suba de $30, el mayor incremento diario desde fines de junio.

Los dólares financieros también mostraron movimientos alcistas. El contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.679,22, mientras que el dólar MEP avanzó un 0,2% hasta los $1.587,44.

En materia de reservas, el Banco Central compró u$s33 millones durante la última rueda. De esta manera, las adquisiciones acumuladas en noviembre alcanzaron los u$s256 millones.

No obstante, las reservas internacionales brutas retrocedieron hasta los u$s49.464 millones, otro indicador que continúa bajo seguimiento de los inversores.

La devaluación de Brasil suma presión sobre la economía argentina

Uno de los factores que agrega incertidumbre al escenario cambiario es la depreciación del real brasileño. El lunes, el dólar en Brasil avanzó un 2,1% y alcanzó los 5,79 reales, su valor más elevado desde julio de 2025.

Desde el balotaje del 25 de octubre, la moneda brasileña acumula una depreciación cercana al 16%, en medio de la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica del país vecino.

El movimiento tiene consecuencias directas para la Argentina. Con un real más débil frente al dólar, los productos brasileños ganan competitividad relativa, mientras que los bienes argentinos pueden encarecerse para los compradores de ese mercado.

La situación resulta especialmente relevante por el peso de Brasil en el comercio exterior argentino. Una modificación importante en los tipos de cambio bilaterales puede alterar las condiciones de competencia para las empresas industriales, las economías regionales y los sectores exportadores.

Además, el escenario vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca del tipo de cambio real. Mientras el dólar oficial argentino acumula una suba cercana al 6,6% en el año, la inflación registrada durante el mismo período profundiza la apreciación cambiaria.

Qué puede pasar con el dólar hacia fin de año

De cara a diciembre, el mercado identifica algunos factores que podrían contribuir a moderar las presiones cambiarias. Entre ellos aparecen el ingreso de divisas del sector energético, las liquidaciones corporativas y el comienzo de la cosecha fina.

También se espera una mayor demanda estacional de pesos durante las últimas semanas del año, un comportamiento que históricamente puede reducir transitoriamente la demanda de dólares.

Sin embargo, persisten algunos factores de incertidumbre. La evolución del riesgo país, las dificultades para recuperar el acceso al financiamiento internacional y los compromisos de deuda que deberá afrontar el Gobierno durante 2027 continúan condicionando las expectativas.

En noviembre, el riesgo país llegó a superar los 900 puntos básicos, una señal que refleja las dudas de los inversores sobre la capacidad financiera del país.

En este contexto, la atención estará puesta en la política monetaria, las tasas de interés, la evolución de las reservas y el comportamiento de las monedas regionales.

La depreciación del real brasileño agrega una variable que va más allá de la cotización diaria del dólar: vuelve a poner en discusión la competitividad de la producción argentina frente a uno de sus principales socios comerciales. Para el sector exportador, y particularmente para las actividades vinculadas al comercio regional, la evolución del tipo de cambio bilateral será un factor clave en los próximos meses.