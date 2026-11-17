Resumen Ejecutivo El Banco Central iniciará pruebas de Open Finance antes de fin de 2026 junto a ARCA , proyectando su despliegue operativo para 2027 tras el Decreto 353/2025 .

iniciará pruebas de antes de fin de 2026 junto a , proyectando su despliegue operativo para tras el . La implementación enfrenta tensiones competitivas entre bancos y billeteras digitales respecto a la reciprocidad y los incentivos para compartir bases de datos de clientes.

respecto a la reciprocidad y los incentivos para compartir bases de datos de clientes. El intercambio de información apunta a expandir el crédito al sector privado argentino, ubicado en apenas el 13% del PBI frente al 53% regional .

frente al . Según la Cámara Argentina Fintech, el 39% del sector identifica a las finanzas abiertas como su segunda mayor oportunidad de crecimiento, detrás de la inteligencia artificial.

Las finanzas abiertas aparecen como una de las grandes apuestas para transformar el sistema financiero argentino. La posibilidad de que los usuarios puedan compartir sus datos entre bancos, billeteras virtuales y empresas fintech promete facilitar el acceso al crédito, mejorar las condiciones de financiamiento y ampliar la competencia entre proveedores de servicios.

Sin embargo, entre la regulación y su aplicación concreta todavía existe una distancia importante.

El sistema fue incorporado formalmente en mayo de 2025 mediante el Decreto 353/2025, que estableció las bases para desarrollar un esquema de intercambio de información financiera con consentimiento de los usuarios. Pero, un año y medio después, la iniciativa todavía no logró traducirse en una operatoria generalizada.

El principal obstáculo ya no parece ser exclusivamente tecnológico. El problema pasa por definir las reglas del juego: quiénes deberán compartir información, bajo qué condiciones, con qué estándares de seguridad y, fundamentalmente, qué beneficios recibirán las entidades que pongan sus datos a disposición de terceros.

La discusión involucra directamente a bancos, billeteras digitales, fintech y al Banco Central, que busca avanzar de manera gradual hacia un modelo que podría modificar la dinámica de competencia del sector.

El Banco Central prepara el primer paso y pone la mira en 2027

El cronograma oficial contempla una primera etapa de pruebas antes de finalizar 2026, enfocada en unificar los mecanismos de consentimiento y autenticación de identidad.

El objetivo es establecer procedimientos que permitan verificar quién solicita el acceso a la información y garantizar que el titular de los datos haya autorizado expresamente su utilización.

Según anticipó Pedro Inchauspe, director del Banco Central, el primer caso de uso estaría vinculado con información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esta iniciativa se acercaría inicialmente al concepto de Open Data: utilizar información que está en poder del Estado para desarrollar servicios y facilitar el acceso a productos financieros.

Si las pruebas resultan satisfactorias, el organismo espera avanzar durante 2027 con la puesta en funcionamiento del esquema. Posteriormente, se incorporarían otros organismos públicos y servicios, para finalmente ampliar la participación hacia bancos y billeteras digitales.

La estrategia supone una implementación por etapas, aunque deja pendiente el desafío central: conseguir que los actores privados participen activamente.

El obstáculo: compartir información sin perder competitividad

¿Por qué bancos y billeteras no terminan de avanzar hacia un sistema que, en teoría, podría beneficiar a todo el ecosistema?

La respuesta está relacionada con los incentivos económicos.

Las entidades financieras invirtieron durante años en desarrollar sus bases de datos, construir perfiles de clientes y consolidar procesos de identificación y evaluación crediticia. Compartir esa información con competidores puede representar una ventaja para otros jugadores, pero no necesariamente un beneficio directo para quien la entrega.

El dilema es competitivo: una billetera podría utilizar información financiera de un cliente registrada en un banco para ofrecerle un préstamo en mejores condiciones. Esto amplía las alternativas para el consumidor, pero también obliga a las entidades tradicionales a competir con empresas que hasta ahora no tenían acceso a esos datos.

En definitiva, el sistema propone que la información deje de funcionar como un activo exclusivo de cada institución y pase a estar disponible para el usuario, que decidirá con quién compartirla.

Brasil muestra el camino: reciprocidad y reglas claras

Uno de los principales ejemplos regionales es Brasil, donde el Open Finance alcanzó un desarrollo considerablemente mayor.

Su experiencia demuestra que la regulación por sí sola no garantiza el funcionamiento del sistema. El proceso también necesitó resolver conflictos sobre la propiedad y disponibilidad de los datos, establecer obligaciones para los participantes y generar mecanismos de reciprocidad.

En el modelo brasileño, las entidades de mayor tamaño participan obligatoriamente, mientras que otros jugadores pueden incorporarse de manera voluntaria bajo determinadas condiciones.

Además, existe un principio de reciprocidad: quienes acceden a información de otros participantes también deben compartir sus propios datos, bajo las reglas establecidas.

La experiencia permitió desarrollar servicios que van más allá de la consulta de saldos. Por ejemplo, una billetera puede identificar que un usuario está próximo a quedarse sin fondos en una cuenta y sugerirle transferir dinero desde otra entidad.

Este tipo de funcionalidades muestra el potencial de un sistema integrado, en el que la información financiera permite ofrecer soluciones más personalizadas y oportunas.

Para Argentina, el desafío consiste en adaptar esa experiencia y establecer un marco que contemple las particularidades de su mercado.

Más información, mejores préstamos y mayor competencia

El impacto más importante del Open Finance podría sentirse en el mercado crediticio.

Actualmente, una misma persona puede tener ingresos registrados en un banco, inversiones en una sociedad de bolsa, movimientos en una billetera digital y otros antecedentes financieros distribuidos entre diferentes proveedores.

Esa fragmentación dificulta construir una visión integral de su capacidad económica.

Con un sistema de finanzas abiertas, y siempre con autorización del titular, las entidades podrían acceder a información más completa para evaluar riesgos y diseñar propuestas de financiamiento ajustadas al perfil de cada cliente.

Esto podría beneficiar especialmente a personas y pequeñas empresas que hoy encuentran dificultades para demostrar su capacidad de pago mediante los mecanismos tradicionales.

El desafío es relevante si se considera que el crédito al sector privado argentino representa aproximadamente el 13% del PBI, frente a un promedio del 53% en América Latina y el Caribe, según los datos citados por Analytica en el informe original.

Un mayor intercambio de información podría contribuir a reducir las asimetrías, mejorar las evaluaciones crediticias y ampliar el universo de personas y empresas con posibilidades de acceder a financiamiento.

La oportunidad existe, pero el mercado espera definiciones

El interés de la industria por las finanzas abiertas continúa vigente, aunque perdió prioridad frente a otros desafíos.

Según el informe Industria Fintech Argentina 2026 de la Cámara Argentina Fintech, el 39% de las empresas identifica a Open Finance como la segunda oportunidad de crecimiento más importante del ecosistema, detrás de la integración de inteligencia artificial.

Sin embargo, otro relevamiento citado en la publicación muestra que la proporción de compañías que considera prioritaria esta agenda cayó del 42,6% en septiembre de 2025 al 28% en julio de 2026.

La señal refleja que, mientras el sector reconoce el potencial de la iniciativa, también enfrenta otras urgencias vinculadas con la presión tributaria, los costos operativos y la necesidad de mejorar sus condiciones de competitividad.

El desafío del Banco Central será transformar el marco normativo en un sistema operativo, con estándares técnicos, participantes definidos, obligaciones claras y mecanismos que hagan conveniente compartir información.

Porque el Open Finance no depende solamente de que los usuarios quieran abrir sus datos. También necesita que las instituciones estén dispuestas a hacerlo.

Y esa es, precisamente, la discusión que todavía mantiene frenada una de las transformaciones más importantes que podría atravesar el sistema financiero argentino.