Claves del día: otra marca china que llega a Rosario, un polo comercial que crece y la pregunta sobre inflación

El INDEC publica hoy la inflación de octubre. En Rosario, J. Pesado Castro suma la marca de vehículos china Kaiyi y prepara la apertura de su distrito comercial. Además, Stanley Black & Decker cierra una planta, la cadena ganadera discute su futuro y un escándalo golpea a Nvidia.

El Gobierno recibe este jueves el dato de inflación de octubre, y los relevamientos privados anticipan que el 2% mensual sigue siendo un piso difícil de perforar. Las estimaciones van de 1,8% a 2,1%, después del 1,9% de septiembre. El INDEC publicará la cifra a las 16. Los alimentos siguen entre los rubros que más presionan sobre el bolsillo.

En Rosario, J. Pesado Castro avanza en dos frentes. Por un lado, incorpora la automotriz china Kaiyi en Eva Perón 5275. Por otro, el jueves 26 de noviembre inaugura Distrito Pesado Castro, sobre avenida Carballo entre Alberdi y Estrada. Allí funcionan las concesionarias Citroën y GWM, junto a Johnson Amoblamientos y Walmer.

La agenda empresaria también trae un cierre industrial. Stanley Black & Decker dejó de producir en su fábrica de discos abrasivos de Justo Daract, en San Luis, y desvinculó a 61 trabajadores, aunque seguirá operando en el país. Mientras tanto, la cadena ganadera se reúne hoy en Rosario para discutir mercados, financiamiento y cómo crecer con poca hacienda disponible.

En el plano internacional, Nvidia atraviesa una crisis bursátil, judicial y política. Las sospechas sobre el vínculo de su CEO, Jensen Huang, con una empresaria señalada como presunta espía china le hicieron perder unos US$430.000 millones de valor de mercado.

Inflación: el 2% vuelve a poner a prueba al Gobierno

Las consultoras coinciden en que octubre cerrará cerca del 2%. Libertad y Progreso y Equilibra estiman un 1,8%; EconViews y C&T, un 1,9%; Analytica e Invecq, alrededor del 2%; y Eco Go, un 2,1%. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la mediana en 1,8%.

Los alimentos siguen empujando. Analytica midió una suba promedio de 2,5% en alimentos y bebidas en las últimas cuatro semanas, con las verduras a la cabeza. Invecq también registró aumentos en lácteos, aceites y frutas, aunque en su medición los mayores incrementos se dieron en restaurantes y hoteles.

De cara a 2027, BTG Pactual proyecta una inflación cercana al 23% en la previa electoral y del 22% al cierre del año. El banco advierte sobre tres riesgos: petróleo y carne más caros, cuellos de botella en la oferta si la actividad se recupera y una mayor volatilidad cambiaria en el período electoral.

Según BTG, si el Gobierno responde con tasas reales más altas podría contener la presión sobre el dólar, pero a costa del crédito y de la recuperación. Ese punto es especialmente sensible para las empresas que necesitan financiar su capital de trabajo.

J. Pesado Castro suma Kaiyi y estrena un distrito comercial

La expansión del grupo tiene dos ejes. El primero es Eva Perón 5275, donde desembarca Kaiyi. El segundo es Distrito Pesado Castro, que abre el 26 de noviembre en avenida Carballo, entre Alberdi y Estrada. Además de las concesionarias Citroën y GWM, el distrito tendrá muebles y equipamiento para el hogar de la mano de Johnson Amoblamientos y Walmer, y así amplía el alcance comercial del proyecto más allá del rubro automotor. Una zona de Rosario que se consolida como polo comercial.

“Estamos abriendo en Eva Perón 5275. Estamos incorporando la marca china Kaiyi”, anticipó Leonardo Pesado Castro. La oferta incluirá cuatro versiones: X3 1.5 Luxury, X3 Pro 1.5 Turbo Luxury, X7 híbrido 1.5 (X7 Hybrid, según la nomenclatura oficial) y X7 2.0 turbo (X7 Pro).

Kaiyi llega al país de la mano del Grupo Empresario Prieto. Los X3 y X3 Pro son SUV de cinco plazas, y los X7, de siete. El X3 lleva un motor naftero 1.5 con caja automática CVT, y el X3 Pro suma turbo. El X7 Pro monta un 2.0 turbo con caja automática de doble embrague y siete marchas.

La marca ofrece una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros. Con su llegada, la oferta de SUV compactos y familiares de Rosario suma una nueva competidora china, que ahora pasan a ser 22 las automotrices de ese país que tienen presencia en la ciudad.

Stanley Black & Decker cierra una planta

La fábrica de Justo Daract producía discos abrasivos para cortar, desbastar y pulir, que se usan en la industria, la construcción y tareas de mantenimiento. Su cierre deja sin trabajo a 61 personas.

En un comunicado, la empresa explicó que tomó la decisión tras revisar la eficiencia y la sostenibilidad de la operación frente a los cambios del mercado local. También confirmó que seguirá en la Argentina con su planta de Villa Ballester, que fabrica ruedas abrasivas para uso industrial.

Los trabajadores ocuparon la planta de San Luis para exigir el pago completo de las indemnizaciones. Según trascendió, el sindicato rechazó una propuesta de pago en dos cuotas y la compañía pidió un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Desde la Asociación Obrera Minera Argentina atribuyeron el cierre a tres factores: la competencia de productos chinos, la debilidad de Brasil, principal destino de la producción, y la imposibilidad de compensar con ventas locales, golpeadas por la caída de la construcción. Ese es el diagnóstico del gremio. La empresa no detalló cuánto pesó cada factor.

Ganadería: cómo crecer cuando falta hacienda

Rosgan realiza hoy su quinto Congreso Federal Ganadero en la Bolsa de Comercio de Rosario. La agenda incluye mercados, consumo, exportaciones, normas internacionales, stock, financiamiento e integración.

La mañana estará dedicada a la gestión empresaria, con Víctor Tonelli y José Lizzi, un panel sobre genética y nutrición y una exposición de Mauricio Pretto sobre la profesionalización de las empresas familiares.

Por la tarde, Adrián Bifaretti, del IPCVA, hablará sobre marketing y consumidores, y Salvador Distéfano, sobre los cambios en la forma de hacer negocios. El panel internacional reunirá a Weng Yu Qing, de Huapei; Alfredo Dicostanzo, de la Universidad de Nebraska; y Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios.

También habrá un bloque sobre feedlots y sanidad. A las 18, Dante Cerino, de Grupo Beltrán, y Miguel De Achaval, de Juramento, debatirán cómo puede crecer la industria frigorífica con una oferta de hacienda limitada. El cierre está previsto para las 18.45.

Nvidia: un escándalo que borró US$430.000 millones

Nvidia perdió unos US$430.000 millones de capitalización en dos ruedas, con una caída acumulada del 9,5%. La baja llegó tras las revelaciones sobre el vínculo de Jensen Huang con Alice Huang, una empresaria señalada como presunta agente de inteligencia china.

Según las publicaciones, esa relación habría facilitado envíos de chips a China por al menos US$7.500 millones, a pesar de las restricciones de Estados Unidos. Las acusaciones están bajo investigación, y China rechazó las denuncias de espionaje.

El FBI investiga si el ejecutivo fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. Por su parte, los directores independientes de Nvidia encargaron una investigación externa. La empresa sostuvo que no tiene motivos para creer que se hayan comprometido secretos comerciales ni información de seguridad nacional.

El caso ya llegó al Senado. El republicano Kevin Cramer pidió la renuncia de Huang, y el demócrata Chuck Schumer reclamó explicaciones y más restricciones a las exportaciones. Además, la Casa Blanca cuestionó versiones periodísticas según las cuales Donald Trump habría sido advertido de antemano, lo que sumó un frente político a la crisis.