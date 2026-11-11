Rosario quiere que la inteligencia artificial resuelva más gestiones: qué cambiaría para los vecinos

El municipio busca agilizar trámites, automatizar tareas y ampliar servicios sumando más inteligencia artificial con una planta de personal estable. La agenda incluye consultas para construir, atención por WhatsApp y pruebas con empresas y universidades. Qué funciona, qué se proyecta y cómo impactaría en el trabajo municipal.

Saber qué se puede construir en un terreno puede exigir revisar normas, excepciones y modificaciones acumuladas durante años. Hacer un reclamo municipal requiere encontrar el canal adecuado y seguir su recorrido. Rosario busca ampliar el uso de inteligencia artificial en esas gestiones y en el trabajo interno del Estado, con una apuesta que combina respuestas más rápidas, automatización de tareas y mejor aprovechamiento del personal.

“La IA baja drásticamente el ‘costo del tiempo’”, sostuvo el jefe de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi, en una entrevista con la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial. El funcionario explicó que esa tecnología permite procesar grandes volúmenes de información, liberar a los equipos de tareas mecánicas y reducir el tiempo que empleados y ciudadanos dedican a una gestión.

El proyecto de presupuesto 2027 propone profundizar la atención digital a través de MuniBot, desarrollar el monitoreo del espacio público y probar nuevas aplicaciones junto con universidades y empresas tecnológicas. También contempla un Laboratorio de Innovación Pública e IA, capacitación de agentes municipales y equipamiento para sostener esos sistemas.

La expansión se inscribe en una política de personal que Pablo Javkin viene defendiendo: sumar prestaciones mediante la reorganización de los recursos existentes. En la apertura de sesiones de marzo de 2026, el intendente explicó que los nuevos programas y áreas se implementan readecuando personal, sin incrementar la estructura del Estado. En ese mismo discurso informó que se habían digitalizado 640 de los 750 trámites municipales para reducir costos y tiempos.

Al presentar el presupuesto 2027, volvió a destacar la estabilidad de la planta pese a la incorporación de servicios. Según dijo, el municipio cuenta con unos 11.700 agentes y destina a salarios el 34% del gasto total. Es el contexto en el que se amplían las herramientas digitales: esos números describen la política general de personal y no constituyen una medición del efecto de la IA sobre el empleo.

Automatizar tareas y reorganizar el trabajo

Biazzi distingue distintos niveles de intervención. Para actividades rutinarias, como clasificar documentación, organizar registros o resumir información, plantea un uso automatizado. En tareas que requieren criterio —priorizar acciones, coordinar equipos o distribuir cuadrillas— ubica a la IA como una herramienta de asistencia, con la decisión en manos humanas.

Ese cambio también aparece en la formación de los empleados. Desde octubre de 2026, la Escuela Superior de Administración Municipal cuenta con una red de contenidos y aprendizaje en IA y ciencia de datos. Los cursos abordan las transformaciones en tareas, responsabilidades y condiciones laborales, la sustitución o asistencia de actividades, las nuevas funciones que requieren los sistemas y la capacitación para una transición responsable.

La modernización ya tiene algunos resultados económicos informados, aunque corresponden al proceso más amplio de digitalización. En un balance publicado en 2025, el municipio estimó que la despapelización permitió ahorrar cinco toneladas de papel por año y más de $364 millones en impresión y reparto. Son cifras de aquel balance, asociadas a la transformación administrativa, no un cálculo de ahorro atribuible exclusivamente a la inteligencia artificial.

MuniBot: más gestiones desde el teléfono

Para los vecinos, una de las aplicaciones más visibles es MuniBot, el asistente municipal disponible las 24 horas por WhatsApp al 341 5440147. Recibe mensajes escritos y audios, permite realizar reclamos y seguirlos, consultar transporte, cortes de calles, multas, habilitaciones y gestiones vinculadas con la licencia de conducir.

El servicio combina inteligencia artificial generativa para determinadas consultas, menús de opciones para otras y operadores humanos en gestiones que requieren atención específica, como cuestiones de TGI, firmas digitales y liberación administrativa de vehículos remitidos al corralón. La propuesta para 2027 es profundizar la personalización de las respuestas, junto con mejoras en la navegación y accesibilidad del sitio municipal.

La experiencia cuenta con una evaluación publicada: en julio de 2026, el 73,68% de quienes respondieron la encuesta de MuniBot calificó la atención como buena o muy buena, frente a un 17,16% de valoraciones malas o muy malas. El indicador refleja satisfacción con el servicio, no el porcentaje de trámites resueltos.

Qué se puede construir en cada terreno

Para arquitectos, desarrolladores, empresas y propietarios, otra aplicación apunta a simplificar las consultas urbanísticas. UrbanIA Rosario fue presentado en junio de 2025 por la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial como un proyecto para procesar e interpretar más de 1.700 normas aplicables a unas 280.000 partidas catastrales.

La herramienta busca facilitar el acceso a los indicadores que determinan las posibilidades de construir o desarrollar una actividad en un inmueble. Entre sus metas anunciadas figuraba llevar la emisión de certificados urbanísticos de hasta diez días a 24 horas, además de evitar consultas presenciales y reducir errores de carga.

El presupuesto también prevé utilizar IA para depurar y analizar bases de datos, ampliar tableros de control y fortalecer el Laboratorio de Datos Rosario. El crecimiento de esas aplicaciones requerirá nuevos servidores, equipamiento de red y medidas de protección de la información ciudadana.

Para desarrollar soluciones, el Laboratorio de Innovación Pública e IA previsto reunirá equipos municipales con universidades y compañías tecnológicas. El esquema incluye identificar problemas, diseñar pilotos, evaluar sus resultados y decidir cuáles pueden extenderse a otras áreas, con mecanismos de seguimiento y participación ciudadana.

El “gemelo digital”, un proyecto con antecedentes

La agenda se apoya en el Programa Municipal de Innovación con IA y en la ordenanza 10.849, sancionada en noviembre de 2025 y promulgada en enero de 2026, cuya autoridad de aplicación es la Jefatura de Gabinete.

Entre los instrumentos habilitados figura el “gemelo digital urbano”, una plataforma tridimensional que combine sensores y modelos predictivos para simular tránsito, inundaciones o usos del suelo. El proyecto ya había sido mencionado públicamente en el Concejo en noviembre de 2025, con una primera etapa de uso interno y una eventual apertura a la ciudadanía. Forma parte de los antecedentes de esta agenda, no de un anuncio nuevo para 2027.

La ordenanza también contempla entornos controlados para experimentar con soluciones y un registro público y actualizado de los algoritmos utilizados por el municipio, con sus respectivos objetivos.

Monitoreo urbano sobre una infraestructura existente

En el espacio público, Rosario parte de un despliegue previo. Según el seguimiento oficial del plan de gestión, el municipio completó la instalación de 600 cámaras de alta resolución con analítica de video basada en IA. Sus funciones incluyen identificar patrones y comportamientos en tiempo real, monitorear áreas críticas y aportar evidencia para investigaciones. También informa como finalizada la refuncionalización del Centro Integrado de Operaciones Rosario.

El presupuesto plantea desarrollar ese monitoreo y sostener los centros de datos, el almacenamiento, la fibra óptica municipal y las herramientas de seguridad informática.

Otra posible utilización se discute en el Concejo. En septiembre se difundió un proyecto de Fabrizio Fiatti para emplear videovigilancia y análisis automatizado de imágenes contra el arrojo clandestino de residuos. La iniciativa propone detectar conductas, identificar puntos críticos y reforzar sanciones. Se trata de una propuesta legislativa, separada de los sistemas ya operativos y de las acciones presupuestarias.

El derecho a pedir una revisión humana

La normativa establece límites para estas aplicaciones. Prohíbe sistemas destinados a vigilancia masiva indiscriminada o calificación social generalizada. Además, quien se considere significativamente afectado por una actuación administrativa asistida por IA puede solicitar una revisión a un funcionario con capacidad de modificar la decisión. La reglamentación deberá establecer identificaciones visibles para reconocer los procesos municipales que utilicen estas tecnologías.

En el frente productivo, la Dirección de Comercio Exterior retoma el Directorio Exportador Rosario, una plataforma basada en inteligencia artificial para centralizar información sobre empresas que ya venden al exterior y aquellas con potencial para hacerlo. La iniciativa figuraba en el presupuesto 2026, con objetivos de promoción internacional de productos y servicios, vinculación comercial y ampliación de la cantidad de firmas exportadoras.

La programación para 2027 suma expedientes electrónicos, contratación pública digital y capacitaciones para personas mayores en redes sociales y prevención de estafas. Para los agentes municipales, la formación prevista acompañará tanto el uso de las nuevas herramientas como la interpretación de sus resultados y la supervisión de su funcionamiento.