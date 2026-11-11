Entre la soja y el Braford: cómo producir carne en el corazón agrícola santafesino

Resumen Ejecutivo La familia Tomasetti desarrolla un modelo de cría intensiva y ciclo completo Braford en plena zona núcleo agrícola de Villa Eloisa, Santa Fe .

en plena zona núcleo agrícola de . El esquema de la cabaña requiere una planificación genética a cuatro años , demandando predictibilidad y mayor eficiencia por hectárea frente a la competencia del uso del suelo.

, demandando predictibilidad y mayor eficiencia por hectárea frente a la competencia del uso del suelo. La actividad ganadera muestra una mayor dinamización del empleo y servicios rurales respecto a la agricultura extensiva, pese a las dificultades para conseguir personal capacitado.

En una de las regiones agrícolas más productivas del país, donde la calidad de los suelos y el potencial de los cultivos definen buena parte de las decisiones empresariales, hacer ganadería implica pensar el negocio de otra manera. No se trata solamente de disponer de animales y superficie, sino de encontrar un modelo que permita competir por los recursos, aprovechar las condiciones naturales y alcanzar buenos resultados productivos.

Ese es el camino que eligieron Mauro Tomasetti y su familia en Villa Eloisa, al sur de la provincia de Santa Fe, en cercanías de Cañada de Gómez. Allí, en plena zona núcleo, llevan adelante una empresa ganadera y una cabaña Braford que trabaja bajo un esquema de cría intensiva y ciclo completo.

“Estamos bien en zona núcleo agrícola, a diferencia de muchas otras cabañas de la provincia que están en zonas más marginales”, explicó Tomasetti en diálogo con Ecos365.

La definición no es un dato menor. En un establecimiento donde la agricultura tiene prioridad por las características de los suelos, el espacio destinado a la ganadería es limitado. Por eso, la estrategia pasa por intensificar el uso de los recursos disponibles y lograr la mayor productividad posible en cada hectárea.

“La idea es tener la mayor cantidad de animales en la menor cantidad de terreno posible”, sintetizó.

La calidad de los suelos permite desarrollar buenas pasturas, que constituyen la base del sistema de cría y recría. A partir de ese aprovechamiento, la empresa busca sostener una actividad ganadera eficiente, integrada al perfil agrícola de la región.

De un hobby familiar a una actividad con proyección empresarial

La historia ganadera de los Tomasetti no comenzó necesariamente como un proyecto de negocios. Durante mucho tiempo, tener animales en el campo estuvo más relacionado con una pasión familiar que con una actividad capaz de generar rentabilidad.

Sin embargo, el escenario de los últimos años modificó esa perspectiva y abrió nuevas posibilidades para el desarrollo de la empresa.

“Históricamente fue un hobby tener animales en el campo porque nunca fue rentable. Pero ahora, con la nueva realidad que vivimos en ganadería, hace un año o dos que está siendo un negocio interesante”, contó Mauro.

Ese cambio de contexto permitió darle otra dimensión a la actividad y avanzar en un esquema productivo más definido, con la genética como uno de sus principales objetivos.

La cabaña trabaja con Braford y desarrolla el ciclo completo, una característica que le permite tener una visión integral del proceso productivo, desde la reproducción y la cría hasta la recría y la selección de futuros reproductores.

En ese esquema, la eficiencia no es una opción: es una condición indispensable para sostener la ganadería en una zona donde la agricultura tiene una fuerte competencia por la tierra.

El valor de la genética y la necesidad de pensar a cuatro años

La producción de reproductores tiene tiempos que no siempre coinciden con los movimientos de corto plazo de los mercados. Detrás de cada animal que llega a la venta existe un proceso de planificación, selección y trabajo que puede demandar casi cuatro años.

Actualmente, la cabaña se encuentra iniciando una nueva campaña reproductiva. Las vacas paridas ingresan a protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), en una etapa clave para comenzar a definir la próxima generación de animales.

“Desde que uno planifica el reproductor que quiere hasta que lo puede vender pasan casi cuatro años”, explicó Tomasetti.

Ese plazo obliga a tomar decisiones con una mirada que va mucho más allá de la coyuntura. Para el cabañero, uno de los factores fundamentales para que la ganadería pueda desarrollarse es contar con previsibilidad.

La posibilidad de proyectar inversiones, sostener programas genéticos y planificar la producción requiere cierta estabilidad en las condiciones del negocio.

“Creo que eso es lo que le da valor hoy a toda la cadena ganadera: poder decir que dentro de cuatro años vamos a estar más o menos parecidos a lo que estamos hoy”, reflexionó.

En definitiva, producir genética implica apostar al futuro. No alcanza con observar el precio actual de la hacienda: también es necesario confiar en que las condiciones que justifican una inversión seguirán vigentes cuando llegue el momento de comercializar sus resultados.

Una actividad que genera trabajo todos los días

Otro de los aspectos que Tomasetti destacó es el impacto social de la ganadería, especialmente cuando se la compara con la dinámica de la agricultura extensiva.

Desde su experiencia en una región fuertemente agrícola, considera que la actividad bovina moviliza una estructura de trabajo mucho más permanente y una red de servicios que excede ampliamente los límites del establecimiento.

“En agricultura sembrás, pulverizás y después vas a cosechar. En ganadería necesitás gente todos los días atrás de los animales”, señaló.

La demanda de mano de obra no se limita al personal que trabaja en el campo. También intervienen veterinarios, profesionales especializados en reproducción, empresas que realizan transferencia embrionaria, transportistas y distintos prestadores de servicios.

Para Tomasetti, esa cadena representa una oportunidad concreta de generación de empleo y movimiento económico en las comunidades rurales.

“Me parece que la ganadería tiene una cadena mucho más grande y mueve más la cuestión social, con la posibilidad de dar trabajo a mucha más gente”, sostuvo.

Sin embargo, también reconoció que conseguir trabajadores con experiencia y predisposición para las tareas ganaderas puede ser una dificultad, particularmente en zonas donde la cultura productiva está fuertemente vinculada a la agricultura.

El trabajo con animales exige presencia cotidiana, continuidad y responsabilidad. Por eso, destacó la importancia de reconocer y remunerar adecuadamente a quienes forman parte del establecimiento.

“Hay poco personal, cuesta encontrar y hay que cuidarlo. En nuestro caso aprovechamos cada persona que tiene la capacidad y la voluntad de hacer los trabajos, y se paga muy bien”, afirmó.

Ganadería y agricultura: actividades que pueden complementarse

La experiencia de los Tomasetti pone sobre la mesa una cuestión interesante para el mapa productivo argentino: la ganadería también puede encontrar oportunidades en los ambientes de mayor potencial agrícola, siempre que exista un planteo eficiente y adaptado a las condiciones de cada establecimiento.

En Villa Eloisa la empresa familiar eligió aprovechar la calidad de sus suelos y desarrollar una ganadería intensiva, con buenas pasturas, ciclo completo y mejoramiento genético Braford.

No se trata de competir con la agricultura por protagonismo, sino de encontrar un equilibrio productivo que permita diversificar la empresa, generar valor y sostener una actividad con fuerte impacto en el empleo y los servicios rurales.

En palabras de Mauro Tomasetti, el desafío pasa por hacer más eficiente cada recurso disponible y mantener una mirada de largo plazo.

Porque en plena zona núcleo, donde los cultivos suelen marcar el ritmo de los negocios agropecuarios, la familia demuestra que también hay espacio para producir genética, desarrollar rodeos y construir una empresa ganadera con identidad propia.

En una de las regiones agrícolas más productivas del país, donde la calidad de los suelos y el potencial de los cultivos definen buena parte de las decisiones empresariales, hacer ganadería implica pensar el negocio de otra manera. No se trata solamente de disponer de animales y superficie, sino de encontrar un modelo que permita competir por los recursos, aprovechar las condiciones naturales y alcanzar buenos resultados productivos.

Ese es el camino que eligieron Mauro Tomasetti y su familia en Villa Eloisa, al sur de la provincia de Santa Fe, en cercanías de Cañada de Gómez. Allí, en plena zona núcleo, llevan adelante una empresa ganadera y una cabaña Braford que trabaja bajo un esquema de cría intensiva y ciclo completo.

“Estamos bien en zona núcleo agrícola, a diferencia de muchas otras cabañas de la provincia que están en zonas más marginales”, explicó Tomasetti en diálogo con Ecos365.

La definición no es un dato menor. En un establecimiento donde la agricultura tiene prioridad por las características de los suelos, el espacio destinado a la ganadería es limitado. Por eso, la estrategia pasa por intensificar el uso de los recursos disponibles y lograr la mayor productividad posible en cada hectárea.

“La idea es tener la mayor cantidad de animales en la menor cantidad de terreno posible”, sintetizó.

La calidad de los suelos permite desarrollar buenas pasturas, que constituyen la base del sistema de cría y recría. A partir de ese aprovechamiento, la empresa busca sostener una actividad ganadera eficiente, integrada al perfil agrícola de la región.

De un hobby familiar a una actividad con proyección empresarial

La historia ganadera de los Tomasetti no comenzó necesariamente como un proyecto de negocios. Durante mucho tiempo, tener animales en el campo estuvo más relacionado con una pasión familiar que con una actividad capaz de generar rentabilidad.

Sin embargo, el escenario de los últimos años modificó esa perspectiva y abrió nuevas posibilidades para el desarrollo de la empresa.

“Históricamente fue un hobby tener animales en el campo porque nunca fue rentable. Pero ahora, con la nueva realidad que vivimos en ganadería, hace un año o dos que está siendo un negocio interesante”, contó Mauro.

Ese cambio de contexto permitió darle otra dimensión a la actividad y avanzar en un esquema productivo más definido, con la genética como uno de sus principales objetivos.

La cabaña trabaja con Braford y desarrolla el ciclo completo, una característica que le permite tener una visión integral del proceso productivo, desde la reproducción y la cría hasta la recría y la selección de futuros reproductores.

En ese esquema, la eficiencia no es una opción: es una condición indispensable para sostener la ganadería en una zona donde la agricultura tiene una fuerte competencia por la tierra.

El valor de la genética y la necesidad de pensar a cuatro años

La producción de reproductores tiene tiempos que no siempre coinciden con los movimientos de corto plazo de los mercados. Detrás de cada animal que llega a la venta existe un proceso de planificación, selección y trabajo que puede demandar casi cuatro años.

Actualmente, la cabaña se encuentra iniciando una nueva campaña reproductiva. Las vacas paridas ingresan a protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), en una etapa clave para comenzar a definir la próxima generación de animales.

“Desde que uno planifica el reproductor que quiere hasta que lo puede vender pasan casi cuatro años”, explicó Tomasetti.

Ese plazo obliga a tomar decisiones con una mirada que va mucho más allá de la coyuntura. Para el cabañero, uno de los factores fundamentales para que la ganadería pueda desarrollarse es contar con previsibilidad.

La posibilidad de proyectar inversiones, sostener programas genéticos y planificar la producción requiere cierta estabilidad en las condiciones del negocio.

“Creo que eso es lo que le da valor hoy a toda la cadena ganadera: poder decir que dentro de cuatro años vamos a estar más o menos parecidos a lo que estamos hoy”, reflexionó.

En definitiva, producir genética implica apostar al futuro. No alcanza con observar el precio actual de la hacienda: también es necesario confiar en que las condiciones que justifican una inversión seguirán vigentes cuando llegue el momento de comercializar sus resultados.

Una actividad que genera trabajo todos los días

Otro de los aspectos que Tomasetti destacó es el impacto social de la ganadería, especialmente cuando se la compara con la dinámica de la agricultura extensiva.

Desde su experiencia en una región fuertemente agrícola, considera que la actividad bovina moviliza una estructura de trabajo mucho más permanente y una red de servicios que excede ampliamente los límites del establecimiento.

“En agricultura sembrás, pulverizás y después vas a cosechar. En ganadería necesitás gente todos los días atrás de los animales”, señaló.

La demanda de mano de obra no se limita al personal que trabaja en el campo. También intervienen veterinarios, profesionales especializados en reproducción, empresas que realizan transferencia embrionaria, transportistas y distintos prestadores de servicios.

Para Tomasetti, esa cadena representa una oportunidad concreta de generación de empleo y movimiento económico en las comunidades rurales.

“Me parece que la ganadería tiene una cadena mucho más grande y mueve más la cuestión social, con la posibilidad de dar trabajo a mucha más gente”, sostuvo.

Sin embargo, también reconoció que conseguir trabajadores con experiencia y predisposición para las tareas ganaderas puede ser una dificultad, particularmente en zonas donde la cultura productiva está fuertemente vinculada a la agricultura.

El trabajo con animales exige presencia cotidiana, continuidad y responsabilidad. Por eso, destacó la importancia de reconocer y remunerar adecuadamente a quienes forman parte del establecimiento.

“Hay poco personal, cuesta encontrar y hay que cuidarlo. En nuestro caso aprovechamos cada persona que tiene la capacidad y la voluntad de hacer los trabajos, y se paga muy bien”, afirmó.

Ganadería y agricultura: actividades que pueden complementarse

La experiencia de los Tomasetti pone sobre la mesa una cuestión interesante para el mapa productivo argentino: la ganadería también puede encontrar oportunidades en los ambientes de mayor potencial agrícola, siempre que exista un planteo eficiente y adaptado a las condiciones de cada establecimiento.

En Villa Eloisa la empresa familiar eligió aprovechar la calidad de sus suelos y desarrollar una ganadería intensiva, con buenas pasturas, ciclo completo y mejoramiento genético Braford.

No se trata de competir con la agricultura por protagonismo, sino de encontrar un equilibrio productivo que permita diversificar la empresa, generar valor y sostener una actividad con fuerte impacto en el empleo y los servicios rurales.

En palabras de Mauro Tomasetti, el desafío pasa por hacer más eficiente cada recurso disponible y mantener una mirada de largo plazo.

Porque en plena zona núcleo, donde los cultivos suelen marcar el ritmo de los negocios agropecuarios, la familia demuestra que también hay espacio para producir genética, desarrollar rodeos y construir una empresa ganadera con identidad propia.