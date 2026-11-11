Señales que activan las alarmas: ¿momento de comprar Bitcoin o de salir del mercado?

Resumen Ejecutivo Bitcoin retrocedió hasta los u$s72.787 y busca estabilizarse en torno a los u$s73.300 , tras perder el soporte clave de los u$s75.000 .

retrocedió hasta los y busca estabilizarse en torno a los , tras perder el soporte clave de los . La presión bajista responde al repunte de la inflación en EE.UU. (0,4% en octubre), elevando las expectativas de una suba de tasas de la Reserva Federal en diciembre.

(0,4% en octubre), elevando las expectativas de una suba de tasas de la en diciembre. Los analistas debaten el escenario técnico: algunos advierten posibles caídas hacia los u$s65.000, mientras otros estiman que el mínimo del ciclo se alcanzó en u$s57.000.

Bitcoin volvió a encender las alarmas en el mercado de las criptomonedas. Después de caer hasta los u$s72.787, la principal divisa digital intenta estabilizarse en torno a los u$s73.300, aunque todavía enfrenta un escenario de incertidumbre que divide las opiniones de los especialistas.

El movimiento se produjo luego de conocerse un dato de inflación de Estados Unidos superior al previsto por el mercado. El índice de precios de octubre registró una suba mensual del 0,4%, frente al 0,3% que esperaban los analistas, una señal que volvió a generar preocupación por la política monetaria de la Reserva Federal.

La reacción fue inmediata: aumentaron las expectativas de un posible incremento de las tasas de interés en diciembre, un escenario que suele presionar sobre los activos considerados de mayor riesgo, entre ellos Bitcoin.

Pero la pregunta que domina ahora las conversaciones de los inversores es otra: ¿la criptomoneda ya encontró un piso o todavía tiene margen para profundizar su caída?

Bitcoin perdió los u$s75.000 y aparece un nuevo objetivo bajista

Uno de los análisis más cautelosos es el de Iván Bolé, especialista en el mercado cripto, quien considera que la pérdida de los u$s75.000 representa una señal técnica importante.

Según explicó, ese nivel funcionaba como una referencia relevante para el mercado. Su ruptura dejó a Bitcoin en una zona con poco volumen de operaciones, lo que significa que existen menos referencias de compra y venta capaces de funcionar como soporte.

En ese contexto, el analista identifica una zona de soporte importante entre los u$s62.500 y los u$s65.000.

El especialista tampoco descarta un rebote hacia los u$s75.000. Sin embargo, advierte que ese movimiento podría ser solamente una recuperación temporal antes de una nueva caída.

En el análisis técnico, este comportamiento se conoce como pullback: el precio recupera momentáneamente un nivel que había perdido, pero luego vuelve a retroceder.

Su diagnóstico es contundente: el mercado bajista todavía no terminó y la posibilidad de una nueva etapa de corrección sigue vigente.

Incluso plantea un escenario más complicado si Bitcoin pierde los u$s65.000. En ese caso, las siguientes referencias podrían ubicarse entre los u$s46.300 y los u$s52.953.

La otra mirada: por qué algunos creen que Bitcoin ya tocó fondo

No todos comparten el escenario pesimista. Norberto Giúdice, conocido en redes sociales como Criptonorber y con 13 años de experiencia operando Bitcoin, sostiene que la caída actual no necesariamente anticipa un nuevo mercado bajista.

El especialista considera que el mínimo del ciclo podría haberse registrado cuando Bitcoin llegó a los u$s57.000 el 30 de junio.

Su argumento se apoya en tres factores: la duración de los ciclos bajistas anteriores, una señal de compra registrada por su indicador de referencia en septiembre y la posterior recuperación que llevó a la criptomoneda hasta los u$s88.000.

Para Giúdice, ese último movimiento es especialmente importante porque habría interrumpido la secuencia de máximos descendentes que caracterizaba la tendencia bajista.

En cuanto a los precios actuales, identifica los u$s72.000 y u$s73.000 como una zona de soporte que debería resistir. Si ese nivel se pierde, ubica una referencia siguiente en los u$s69.000 y otra más importante en torno a los u$s64.000.

A diferencia de la visión de corto plazo de Bolé, su perspectiva es más optimista para los próximos años. Considera que Bitcoin podría recuperar impulso hacia el cierre de 2026 y mantener una tendencia favorable durante 2027 y 2028.

Inflación de EEUU y tasas de interés: el factor que presiona

Más allá de las diferencias entre los especialistas, hay un elemento que complica el panorama: la evolución de la economía estadounidense.

El dato de inflación superior al esperado modificó las expectativas del mercado sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

Las probabilidades de una suba de tasas de un cuarto de punto en diciembre pasaron del 81% a casi el 100% inmediatamente después de conocerse el indicador, según los datos de CME FedWatch citados en el informe.

Una política monetaria más restrictiva puede reducir el atractivo de los activos de riesgo, porque encarece el financiamiento y modifica las decisiones de inversión.

A esto se suman otros factores que agregaron volatilidad al mercado, como el hackeo de Binance, el contexto político estadounidense y las vinculadas al sector tecnológico.

Las tres señales que pueden anticipar el próximo movimiento

Para entender hacia dónde puede dirigirse Bitcoin, los inversores deberán prestar atención a tres referencias durante los próximos días.

El próximo dato de inflación mayorista de Estados Unidos: El índice de precios al productor (IPP) de octubre, previsto para el viernes 13 de noviembre, puede aportar nuevas señales sobre la evolución de los precios y las decisiones de la Reserva Federal.

Los movimientos de los ETF de Bitcoin: Los fondos cotizados al contado en Estados Unidos registraron salidas por u$s1.280 millones durante la semana anterior. Una recuperación sostenida de los ingresos de capital podría funcionar como una señal de mejora en la demanda institucional.

Los resultados de Nvidia: La presentación de resultados prevista para el 17 de noviembre también será observada por el mercado, especialmente por su impacto sobre las empresas de minería de criptomonedas que reconvirtieron parte de su capacidad de procesamiento hacia la inteligencia artificial.

¿Conviene esperar una recuperación o prepararse para otra caída?

Por ahora, Bitcoin se encuentra en una zona de definición. La pérdida de los u$s75.000 debilitó su estructura técnica de corto plazo, pero todavía existen especialistas que consideran que el mínimo del ciclo ya quedó atrás.

La diferencia entre ambas posturas está en el horizonte de análisis: mientras una lectura advierte sobre una posible caída adicional hacia los u$s65.000, la otra interpreta la corrección como un movimiento dentro de un ciclo que todavía podría recuperar fuerza.

En un mercado caracterizado por la volatilidad, la evolución de los precios, los flujos de inversión institucional y las decisiones de la Reserva Federal serán determinantes.

La incógnita sigue abierta: Bitcoin podría estar atravesando la última etapa de su mercado bajista o, por el contrario, todavía no haber encontrado su verdadero piso.

Bitcoin volvió a encender las alarmas en el mercado de las criptomonedas. Después de caer hasta los u$s72.787, la principal divisa digital intenta estabilizarse en torno a los u$s73.300, aunque todavía enfrenta un escenario de incertidumbre que divide las opiniones de los especialistas.

El movimiento se produjo luego de conocerse un dato de inflación de Estados Unidos superior al previsto por el mercado. El índice de precios de octubre registró una suba mensual del 0,4%, frente al 0,3% que esperaban los analistas, una señal que volvió a generar preocupación por la política monetaria de la Reserva Federal.

La reacción fue inmediata: aumentaron las expectativas de un posible incremento de las tasas de interés en diciembre, un escenario que suele presionar sobre los activos considerados de mayor riesgo, entre ellos Bitcoin.

Pero la pregunta que domina ahora las conversaciones de los inversores es otra: ¿la criptomoneda ya encontró un piso o todavía tiene margen para profundizar su caída?

Bitcoin perdió los u$s75.000 y aparece un nuevo objetivo bajista

Uno de los análisis más cautelosos es el de Iván Bolé, especialista en el mercado cripto, quien considera que la pérdida de los u$s75.000 representa una señal técnica importante.

Según explicó, ese nivel funcionaba como una referencia relevante para el mercado. Su ruptura dejó a Bitcoin en una zona con poco volumen de operaciones, lo que significa que existen menos referencias de compra y venta capaces de funcionar como soporte.

En ese contexto, el analista identifica una zona de soporte importante entre los u$s62.500 y los u$s65.000.

El especialista tampoco descarta un rebote hacia los u$s75.000. Sin embargo, advierte que ese movimiento podría ser solamente una recuperación temporal antes de una nueva caída.

En el análisis técnico, este comportamiento se conoce como pullback: el precio recupera momentáneamente un nivel que había perdido, pero luego vuelve a retroceder.

Su diagnóstico es contundente: el mercado bajista todavía no terminó y la posibilidad de una nueva etapa de corrección sigue vigente.

Incluso plantea un escenario más complicado si Bitcoin pierde los u$s65.000. En ese caso, las siguientes referencias podrían ubicarse entre los u$s46.300 y los u$s52.953.

La otra mirada: por qué algunos creen que Bitcoin ya tocó fondo

No todos comparten el escenario pesimista. Norberto Giúdice, conocido en redes sociales como Criptonorber y con 13 años de experiencia operando Bitcoin, sostiene que la caída actual no necesariamente anticipa un nuevo mercado bajista.

El especialista considera que el mínimo del ciclo podría haberse registrado cuando Bitcoin llegó a los u$s57.000 el 30 de junio.

Su argumento se apoya en tres factores: la duración de los ciclos bajistas anteriores, una señal de compra registrada por su indicador de referencia en septiembre y la posterior recuperación que llevó a la criptomoneda hasta los u$s88.000.

Para Giúdice, ese último movimiento es especialmente importante porque habría interrumpido la secuencia de máximos descendentes que caracterizaba la tendencia bajista.

En cuanto a los precios actuales, identifica los u$s72.000 y u$s73.000 como una zona de soporte que debería resistir. Si ese nivel se pierde, ubica una referencia siguiente en los u$s69.000 y otra más importante en torno a los u$s64.000.

A diferencia de la visión de corto plazo de Bolé, su perspectiva es más optimista para los próximos años. Considera que Bitcoin podría recuperar impulso hacia el cierre de 2026 y mantener una tendencia favorable durante 2027 y 2028.

Inflación de EEUU y tasas de interés: el factor que presiona

Más allá de las diferencias entre los especialistas, hay un elemento que complica el panorama: la evolución de la economía estadounidense.

El dato de inflación superior al esperado modificó las expectativas del mercado sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

Las probabilidades de una suba de tasas de un cuarto de punto en diciembre pasaron del 81% a casi el 100% inmediatamente después de conocerse el indicador, según los datos de CME FedWatch citados en el informe.

Una política monetaria más restrictiva puede reducir el atractivo de los activos de riesgo, porque encarece el financiamiento y modifica las decisiones de inversión.

A esto se suman otros factores que agregaron volatilidad al mercado, como el hackeo de Binance, el contexto político estadounidense y las expectativas vinculadas al sector tecnológico.

Las tres señales que pueden anticipar el próximo movimiento

Para entender hacia dónde puede dirigirse Bitcoin, los inversores deberán prestar atención a tres referencias durante los próximos días.

El próximo dato de inflación mayorista de Estados Unidos: El índice de precios al productor (IPP) de octubre, previsto para el viernes 13 de noviembre, puede aportar nuevas señales sobre la evolución de los precios y las decisiones de la Reserva Federal.

Los movimientos de los ETF de Bitcoin: Los fondos cotizados al contado en Estados Unidos registraron salidas por u$s1.280 millones durante la semana anterior. Una recuperación sostenida de los ingresos de capital podría funcionar como una señal de mejora en la demanda institucional.

Los resultados de Nvidia: La presentación de resultados prevista para el 17 de noviembre también será observada por el mercado, especialmente por su impacto sobre las empresas de minería de criptomonedas que reconvirtieron parte de su capacidad de procesamiento hacia la inteligencia artificial.

¿Conviene esperar una recuperación o prepararse para otra caída?

Por ahora, Bitcoin se encuentra en una zona de definición. La pérdida de los u$s75.000 debilitó su estructura técnica de corto plazo, pero todavía existen especialistas que consideran que el mínimo del ciclo ya quedó atrás.

La diferencia entre ambas posturas está en el horizonte de análisis: mientras una lectura advierte sobre una posible caída adicional hacia los u$s65.000, la otra interpreta la corrección como un movimiento dentro de un ciclo que todavía podría recuperar fuerza.

En un mercado caracterizado por la volatilidad, la evolución de los precios, los flujos de inversión institucional y las decisiones de la Reserva Federal serán determinantes.

La incógnita sigue abierta: Bitcoin podría estar atravesando la última etapa de su mercado bajista o, por el contrario, todavía no haber encontrado su verdadero piso.