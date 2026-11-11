De película: el desarrollo argentino que recibe fondos de Europa para anticipar eventos climáticos

La tecnología comienza a ofrecer nuevas respuestas frente a uno de los principales desafíos de la producción agropecuaria: la incertidumbre climática. En San Luis, un equipo integrado por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), investigadores de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y productores de la Asociación Civil Daniel Donovan puso en marcha un sistema inteligente capaz de anticipar heladas y ráfagas de viento con hasta seis horas de antelación.

La herramienta combina sensores instalados dentro de los invernaderos, información meteorológica e inteligencia artificial para generar alertas tempranas y recomendaciones técnicas. De esta manera, los productores pueden recibir información directamente en sus teléfonos celulares y contar con más tiempo para tomar decisiones preventivas.

El desarrollo apunta especialmente a la horticultura bajo cubierta y a los establecimientos de pequeña escala, donde un evento climático adverso puede comprometer buena parte de la producción.

Inteligencia artificial para anticiparse al clima

El funcionamiento del sistema se basa en modelos estadísticos de aprendizaje automático (machine learning), desarrollados por estudiantes de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de San Luis.

Los algoritmos procesan información histórica y datos meteorológicos en tiempo real provenientes de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de la provincia. Esa información se complementa con registros obtenidos mediante sensores instalados dentro de los invernaderos.

La combinación de ambas fuentes permite monitorear las condiciones ambientales y detectar situaciones que pueden representar un riesgo para los cultivos, particularmente frente a heladas y ráfagas de viento.

Uno de los principales aportes de la tecnología es que los productores pueden consultar un panel de control desde el celular, donde reciben alertas anticipadas y recomendaciones técnicas para actuar frente a los eventos detectados.

Sensores dentro del invernadero: más información para decidir

Además de anticipar fenómenos meteorológicos, los dispositivos instalados en las estructuras productivas registran variables ambientales fundamentales para el manejo de los cultivos.

Esta información permite conocer con mayor precisión las condiciones dentro del invernadero y contar con herramientas para optimizar el riego y reducir el estrés de las plantas.

El sistema busca integrar dos dimensiones que habitualmente se analizan por separado: el comportamiento del clima exterior y las condiciones ambientales que experimentan los cultivos bajo cubierta.

Así, la tecnología no solamente apunta a advertir sobre posibles eventos extremos, sino también a mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones cotidianas.

Una tecnología pensada para los pequeños productores

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su orientación hacia la agricultura familiar.

Verónica Gil Costa, directora de la iniciativa e investigadora de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la UNSL, explicó que uno de los desafíos fue desarrollar una solución tecnológicamente robusta, pero accesible para los productores familiares.

En ese sentido, señaló que muchas de las herramientas de agricultura de precisión disponibles están diseñadas para escalas productivas diferentes, por lo que el objetivo fue adaptar la innovación a las necesidades concretas de un invernadero real.

La participación de los productores durante las distintas etapas del proyecto permitió ajustar el funcionamiento de la herramienta a las condiciones de trabajo de la horticultura regional.

La experiencia se desarrolla junto con la Asociación Civil Daniel Donovan, que reúne aproximadamente a 40 productores hortícolas y ganaderos.

Su presidenta, Rosa Amieva, destacó el valor de contar con información en tiempo real y alertas anticipadas para organizar las tareas y proteger los cultivos.

Un trabajo conjunto entre el INTA, la universidad y los productores

El desarrollo fue posible mediante la articulación de diferentes capacidades. El INTA aportó conocimientos productivos, extensión y recomendaciones técnicas; la Universidad Nacional de San Luis contribuyó con la investigación científica y el desarrollo tecnológico, mientras que los productores facilitaron el espacio para validar la solución en condiciones reales.

Matías Centeno, jefe de la Agencia de Extensión Rural San Luis del INTA, destacó que la participación de los usuarios finales fue determinante para que la innovación respondiera a necesidades concretas del sector.

El proyecto recibió financiamiento de la Unión Europea a través del programa CIN-UNIUEAR.

¿Puede llegar a otros invernaderos del país?

Uno de los próximos desafíos es ampliar la experiencia y evaluar su implementación en otros territorios productivos.

El equipo interinstitucional proyecta escalar el modelo para que más agricultores de pequeña escala puedan acceder a herramientas digitales de monitoreo y anticipación climática.

La posibilidad de contar con alertas hasta seis horas antes de una helada o una ráfaga de viento representa una oportunidad para mejorar la planificación, reducir la exposición de los cultivos a eventos adversos y aprovechar mejor los recursos disponibles.

En un escenario de creciente variabilidad climática, la incorporación de sensores e inteligencia artificial abre una nueva alternativa para la horticultura argentina: pasar de reaccionar frente a los fenómenos meteorológicos a contar con información para anticiparse a ellos.

El desafío ahora será extender esta tecnología a más establecimientos y consolidar soluciones de agricultura de precisión que también estén al alcance de los pequeños productores.