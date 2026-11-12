Elon Musk desembarca en Argentina con sus autos eléctricos, pero con una sorpresa

Resumen Ejecutivo Tesla confirmó su llegada oficial a la Argentina para el próximo 20 de noviembre , centrando su estrategia inicial en los modelos Model 3 y Model Y .

, centrando su estrategia inicial en los modelos y . La compañía podría acceder a un cupo de hasta 2.500 unidades sin arancel extrazona del 35% mediante inversiones en infraestructura de carga eléctrica.

sin arancel extrazona del mediante inversiones en infraestructura de carga eléctrica. Los precios estimados al público oscilarían entre los 38.000 y 60.000 dólares , según la versión importada y su correspondiente valor FOB.

, según la versión importada y su correspondiente valor FOB. La emblemática Cybertruck quedará excluida del mercado argentino debido a la progresiva reducción de su producción global prevista hacia mediados de 2027.

La cuenta regresiva ya comenzó. Tesla confirmó su llegada oficial a la Argentina para el próximo 20 de noviembre y se prepara para desembarcar en uno de los mercados automotores más importantes de Sudamérica. Sin embargo, no todos sus vehículos tendrán lugar en esta nueva etapa: la esperada Cybertruck, su pick up eléctrica de diseño futurista, prácticamente no tendría posibilidades de comercializarse en el país.

La noticia marca un nuevo capítulo para la industria automotriz local. La compañía fundada por Elon Musk comenzará a desarrollar su operación comercial en Argentina, con expectativas centradas en dos modelos: el Tesla Model 3 y el Model Y.

Aunque todavía no se confirmaron oficialmente las versiones ni los precios, el desembarco genera interrogantes sobre cuánto costarán los vehículos, cómo funcionará la importación y qué infraestructura necesitarán los usuarios para acceder a esta tecnología.

Los dos Tesla que podrían llegar primero a la Argentina

La primera etapa de la operación estaría enfocada en dos de los modelos más representativos de la marca.

Por un lado, el Tesla Model 3, un sedán completamente eléctrico que se destaca por su autonomía y tecnología. Por otro, el Model Y, un SUV que se convirtió en uno de los vehículos de mayor volumen comercial de la compañía a nivel mundial.

Todavía resta conocer el origen de las unidades que llegarán al país. China aparece como una de las alternativas, aunque también podrían importarse vehículos fabricados en Estados Unidos.

La presentación prevista para el 20 de noviembre será clave para conocer los detalles de la estrategia comercial y la modalidad de atención a los clientes.

Entre las alternativas anunciadas figura la instalación de un espacio de exhibición en el shopping Unicenter, en Martínez, provincia de Buenos Aires.

El beneficio que podría facilitar la llegada de 2.500 vehículos

Uno de los puntos centrales del desembarco de Tesla está relacionado con el régimen de importación de vehículos híbridos y eléctricos.

El esquema previsto para 2027 contempla un cupo de 25.000 unidades para empresas importadoras que no fabrican vehículos en el país. Dentro de ese volumen, se reservará un 10% para nuevas marcas que realicen inversiones en infraestructura de carga.

Esta condición podría favorecer a Tesla, que proyecta desarrollar una red de cargadores para sus vehículos en Argentina.

De cumplirse los requisitos establecidos, la compañía podría acceder a un cupo de hasta 2.500 unidades sin pagar el arancel extrazona del 35%.

La ventaja no es menor: permitiría reducir uno de los principales costos de ingreso de los vehículos importados y mejorar las posibilidades de competir en el mercado local.

¿Cuánto costará tener un Tesla en Argentina?

El precio será uno de los factores determinantes para medir el impacto real de la llegada de la marca.

Como referencia, en Uruguay la versión de entrada del Model 3 se comercializa en valores cercanos a los 33.000 dólares. Sin embargo, trasladar ese precio directamente a la Argentina sería incorrecto, debido a las diferencias impositivas y los costos de importación.

Las primeras estimaciones permiten plantear dos escenarios.

Si el vehículo ingresa con un valor FOB cercano a los 35.000 dólares, el precio final podría aproximarse a los 60.000 dólares.

En cambio, si Tesla logra importar una versión más económica, con un valor FOB cercano a los 24.000 dólares, el precio al público podría ubicarse alrededor de los 38.000 dólares.

Se trata de estimaciones y no de valores oficiales. La cifra definitiva dependerá de las versiones elegidas, el origen de las unidades, los costos de importación y la estrategia comercial de la compañía.

Por qué la Cybertruck quedaría afuera del mercado argentino

La gran ausente del desembarco sería la Cybertruck, la pick up eléctrica que se convirtió en uno de los vehículos más reconocibles de Tesla.

Su diseño angular, la carrocería de acero inoxidable y sus características tecnológicas generaron una enorme expectativa antes de su lanzamiento. Las reservas iniciales superaron las 250.000 unidades.

Sin embargo, su desempeño comercial quedó por debajo de aquellas proyecciones. Desde su llegada al mercado, en noviembre de 2023, se comercializaron poco más de 71.000 ejemplares.

Ahora, Tesla comenzó a reducir progresivamente su producción y prevé discontinuar el modelo a mediados de 2027.

La decisión está vinculada con un cambio de prioridades industriales. La empresa necesita liberar capacidad productiva para avanzar con otros proyectos, entre ellos el Cybercab, su vehículo autónomo pensado para funcionar como taxi.

Además, la compañía todavía debe atender pedidos pendientes en los mercados donde comercializa la pick up.

Por ese motivo, destinar unidades a un mercado nuevo como el argentino aparece como una posibilidad muy poco probable.

Un desembarco que puede cambiar el mercado

La llegada de Tesla representa un nuevo movimiento en el mercado automotor argentino y podría acelerar la competencia en el segmento de los vehículos electrificados.

La posibilidad de contar con una marca de alcance global, nuevos modelos y una infraestructura propia de carga abre interrogantes sobre la evolución de la movilidad eléctrica en el país.

Por ahora, hay una fecha confirmada: el 20 de noviembre. Los modelos definitivos, los precios y las condiciones de comercialización todavía deberán conocerse.

Una cosa parece clara: Tesla llega a la Argentina, pero su desembarco no incluiría a todos los vehículos que hicieron famosa a la compañía. Y la Cybertruck, precisamente uno de sus modelos más comentados, sería la gran ausente.

La cuenta regresiva ya comenzó. Tesla confirmó su llegada oficial a la Argentina para el próximo 20 de noviembre y se prepara para desembarcar en uno de los mercados automotores más importantes de Sudamérica. Sin embargo, no todos sus vehículos tendrán lugar en esta nueva etapa: la esperada Cybertruck, su pick up eléctrica de diseño futurista, prácticamente no tendría posibilidades de comercializarse en el país.

La noticia marca un nuevo capítulo para la industria automotriz local. La compañía fundada por Elon Musk comenzará a desarrollar su operación comercial en Argentina, con expectativas centradas en dos modelos: el Tesla Model 3 y el Model Y.

Aunque todavía no se confirmaron oficialmente las versiones ni los precios, el desembarco genera interrogantes sobre cuánto costarán los vehículos, cómo funcionará la importación y qué infraestructura necesitarán los usuarios para acceder a esta tecnología.

Los dos Tesla que podrían llegar primero a la Argentina

La primera etapa de la operación estaría enfocada en dos de los modelos más representativos de la marca.

Por un lado, el Tesla Model 3, un sedán completamente eléctrico que se destaca por su autonomía y tecnología. Por otro, el Model Y, un SUV que se convirtió en uno de los vehículos de mayor volumen comercial de la compañía a nivel mundial.

Todavía resta conocer el origen de las unidades que llegarán al país. China aparece como una de las alternativas, aunque también podrían importarse vehículos fabricados en Estados Unidos.

La presentación prevista para el 20 de noviembre será clave para conocer los detalles de la estrategia comercial y la modalidad de atención a los clientes.

Entre las alternativas anunciadas figura la instalación de un espacio de exhibición en el shopping Unicenter, en Martínez, provincia de Buenos Aires.

El beneficio que podría facilitar la llegada de 2.500 vehículos

Uno de los puntos centrales del desembarco de Tesla está relacionado con el régimen de importación de vehículos híbridos y eléctricos.

El esquema previsto para 2027 contempla un cupo de 25.000 unidades para empresas importadoras que no fabrican vehículos en el país. Dentro de ese volumen, se reservará un 10% para nuevas marcas que realicen inversiones en infraestructura de carga.

Esta condición podría favorecer a Tesla, que proyecta desarrollar una red de cargadores para sus vehículos en Argentina.

De cumplirse los requisitos establecidos, la compañía podría acceder a un cupo de hasta 2.500 unidades sin pagar el arancel extrazona del 35%.

La ventaja no es menor: permitiría reducir uno de los principales costos de ingreso de los vehículos importados y mejorar las posibilidades de competir en el mercado local.

¿Cuánto costará tener un Tesla en Argentina?

El precio será uno de los factores determinantes para medir el impacto real de la llegada de la marca.

Como referencia, en Uruguay la versión de entrada del Model 3 se comercializa en valores cercanos a los 33.000 dólares. Sin embargo, trasladar ese precio directamente a la Argentina sería incorrecto, debido a las diferencias impositivas y los costos de importación.

Las primeras estimaciones permiten plantear dos escenarios.

Si el vehículo ingresa con un valor FOB cercano a los 35.000 dólares, el precio final podría aproximarse a los 60.000 dólares.

En cambio, si Tesla logra importar una versión más económica, con un valor FOB cercano a los 24.000 dólares, el precio al público podría ubicarse alrededor de los 38.000 dólares.

Se trata de estimaciones y no de valores oficiales. La cifra definitiva dependerá de las versiones elegidas, el origen de las unidades, los costos de importación y la estrategia comercial de la compañía.

Por qué la Cybertruck quedaría afuera del mercado argentino

La gran ausente del desembarco sería la Cybertruck, la pick up eléctrica que se convirtió en uno de los vehículos más reconocibles de Tesla.

Su diseño angular, la carrocería de acero inoxidable y sus características tecnológicas generaron una enorme expectativa antes de su lanzamiento. Las reservas iniciales superaron las 250.000 unidades.

Sin embargo, su desempeño comercial quedó por debajo de aquellas proyecciones. Desde su llegada al mercado, en noviembre de 2023, se comercializaron poco más de 71.000 ejemplares.

Ahora, Tesla comenzó a reducir progresivamente su producción y prevé discontinuar el modelo a mediados de 2027.

La decisión está vinculada con un cambio de prioridades industriales. La empresa necesita liberar capacidad productiva para avanzar con otros proyectos, entre ellos el Cybercab, su vehículo autónomo pensado para funcionar como taxi.

Además, la compañía todavía debe atender pedidos pendientes en los mercados donde comercializa la pick up.

Por ese motivo, destinar unidades a un mercado nuevo como el argentino aparece como una posibilidad muy poco probable.

Un desembarco que puede cambiar el mercado

La llegada de Tesla representa un nuevo movimiento en el mercado automotor argentino y podría acelerar la competencia en el segmento de los vehículos electrificados.

La posibilidad de contar con una marca de alcance global, nuevos modelos y una infraestructura propia de carga abre interrogantes sobre la evolución de la movilidad eléctrica en el país.

Por ahora, hay una fecha confirmada: el 20 de noviembre. Los modelos definitivos, los precios y las condiciones de comercialización todavía deberán conocerse.

Una cosa parece clara: Tesla llega a la Argentina, pero su desembarco no incluiría a todos los vehículos que hicieron famosa a la compañía. Y la Cybertruck, precisamente uno de sus modelos más comentados, sería la gran ausente.