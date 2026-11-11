Bunge y GDM crean Enerseed: la apuesta para que el campo coseche un nuevo negocio con biocombustibles

El mercado de los biocombustibles empieza a disputarse mucho antes de que la materia prima llegue a una planta industrial. Bunge y el grupo argentino GDM decidieron asociarse en ese primer eslabón: la genética de los cultivos que podrían abastecer a los fabricantes de combustibles renovables. La nueva empresa se llama Enerseed.

La combinación reúne a un desarrollador de semillas con una compañía capaz de procesar y comercializar producción agrícola a escala internacional. GDM aportará investigación, mejoramiento vegetal y edición génica; Bunge, infraestructura industrial y llegada a compradores. La propuesta apunta a desarrollar oleaginosas no tradicionales para obtener materias primas de bajas emisiones.

Para el productor, el atractivo económico está en sumar alternativas dentro del calendario agrícola. Las empresas plantean aprovechar períodos de barbecho, diversificar las siembras y acceder a cadenas comerciales que podrían reconocer un valor adicional por la menor intensidad de carbono de la producción. Se trata de oportunidades que dependerán del desempeño de los cultivos y de las condiciones comerciales que se construyan.

Camelina, cártamo y ricino aparecen entre las especies posibles. La selección buscará evitar la competencia con alimentos y forrajes y que los desembolsos se definirán en función de los acuerdos y las necesidades de investigación de cada desarrollo.

La propuesta incorpora objetivos agronómicos además de industriales. Entre los beneficios potenciales mencionados figuran reducir la erosión, mejorar el suelo y disminuir los requerimientos de agua. También se menciona la fijación de nitrógeno, cuyo aporte dependerá de las especies y sistemas que finalmente integren el proyecto.

Enerseed prevé trabajar con licencias abiertas a socios calificados, para que semilleros, universidades, centros de investigación y desarrolladores tecnológicos puedan participar utilizando su propiedad intelectual. El esquema abarcará genética, prácticas de cultivo y aplicaciones industriales.

El despliegue será progresivo: comenzará en mercados seleccionados y podrá extenderse a otros destinos. Todavía no se anunciaron regiones de producción, contratos para agricultores ni fechas para el inicio de operaciones comerciales a escala. Para los productores, por ahora es una nueva línea de desarrollo a seguir, antes que una propuesta de siembra disponible para la próxima campaña.