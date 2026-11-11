¿Tambalea el negocio argentino de leche en polvo con las nuevas exigencias de Argelia?

Resumen Ejecutivo Las autoridades argelinas reforzaron los controles documentales y la exigencia de certificados Halal emitidos por la Gran Mezquita de París para las importaciones lácteas.

emitidos por la para las importaciones lácteas. Durante los primeros ocho meses de 2026, Argentina concentró el 22% de las importaciones de leche en polvo entera de Argelia , que totalizaron USD 733 millones .

concentró el de las importaciones de leche en polvo entera de , que totalizaron . Aún no se confirma si el requisito se aplicará a toda la leche en polvo argentina, generando incertidumbre sobre posibles costos y demoras comerciales.

Las nuevas exigencias vinculadas con la certificación Halal en Argelia encendieron una señal de atención para el comercio internacional de productos lácteos. La revisión de los controles sobre las importaciones vuelve a poner bajo análisis las condiciones de acceso a uno de los mercados relevantes para las exportaciones de leche en polvo de Argentina.

Según informó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las autoridades argelinas reforzaron los controles documentales y recordaron a los importadores la obligación de presentar certificados Halal emitidos por la Gran Mezquita de París o por sus oficinas autorizadas.

La comunicación fue difundida el 3 de noviembre por el medio argelino TSA Algérie, a partir de instrucciones transmitidas a los importadores en el puerto de Béjaïa.

Sin embargo, hay una cuestión central que todavía necesita aclaración: no está confirmado que esta exigencia se aplique actualmente a toda la leche en polvo, independientemente de su país de origen.

Un antecedente que vuelve a generar incertidumbre

La situación tiene antecedentes. En junio de 2023, Argelia había ampliado las exigencias de certificación Halal a diferentes productos lácteos. Un mes después, la obligación fue retirada temporalmente para la leche en polvo, aunque se mantuvo para otros derivados.

Posteriormente, en noviembre de 2023, según los antecedentes recopilados por OCLA a partir de información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la leche en polvo volvió a incorporarse entre los productos sujetos a certificación.

A esto se suma que, en octubre de 2024, el Instituto Argelino de Normalización publicó un listado de productos que incluía distintos derivados lácteos, caseínas, quesos industriales y fórmulas infantiles, sin mencionar expresamente la leche en polvo convencional.

Por eso, el nuevo escenario no implica necesariamente una modificación normativa específica para la leche en polvo, sino que plantea dudas sobre el alcance de los controles y las entidades habilitadas para emitir los certificados.

Argentina, un proveedor relevante para el mercado argelino

El impacto potencial para nuestro país no es menor.

Durante los primeros ocho meses de 2026, Argentina representó el 22% del volumen de leche en polvo entera importado por Argelia, mientras que Uruguay concentró el 43%.

En ese mismo período, las importaciones argelinas de productos lácteos totalizaron US$ 733 millones, un 21% menos que en igual período del año anterior.

Estos números muestran la importancia de ese destino para los exportadores sudamericanos y explican por qué cualquier modificación en las condiciones de ingreso merece atención.

Si las autoridades argelinas extendieran la exigencia de certificación de la Gran Mezquita de París a proveedores de Argentina y Uruguay, podrían aparecer nuevos costos, demoras administrativas y dificultades para participar en licitaciones internacionales.

¿Una nueva barrera comercial para los lácteos argentinos?

Uno de los puntos más sensibles es determinar qué organismos podrán emitir los certificados aceptados por las autoridades argelinas.

Hasta ahora, los antecedentes del USDA indicaban que la exigencia de certificación a través de la Gran Mezquita de París estaba dirigida a Francia y otros mercados europeos donde opera esa institución. Para proveedores de otros orígenes podían utilizarse entidades certificadoras Halal de seus respectivos países.

Sin embargo, la comunicación de noviembre utiliza una formulación más amplia, lo que obliga a verificar si se trata de una extensión efectiva de los requisitos o de una reafirmación de los controles existentes.

La Comisión Europea también cuestionó el régimen argelino por considerar que puede generar obstáculos al comercio y diferencias en las condiciones de acceso entre países proveedores.

La pregunta que preocupa a los exportadores

Más allá de la discusión normativa, el interrogante central pasa por la operatoria comercial: ¿Argelia comenzará a exigir a los exportadores argentinos certificados emitidos exclusivamente por la Gran Mezquita de París?

También será importante determinar si este requisito aparece en las próximas licitaciones de la Oficina Nacional Interprofesional de la Leche (ONIL), el organismo estatal argelino vinculado a las compras de productos lácteos.

Por ahora, no hay confirmación de que las nuevas instrucciones modifiquen las condiciones de certificación para toda la leche en polvo argentina.

Para la cadena láctea nacional, que tiene en las exportaciones una vía fundamental para colocar su producción, seguir de cerca esta situación será clave para anticipar posibles cambios en los costos, la competitividad y los accesos a los mercados internacionales.

Las nuevas exigencias vinculadas con la certificación Halal en Argelia encendieron una señal de atención para el comercio internacional de productos lácteos. La revisión de los controles sobre las importaciones vuelve a poner bajo análisis las condiciones de acceso a uno de los mercados relevantes para las exportaciones de leche en polvo de Argentina.

Según informó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las autoridades argelinas reforzaron los controles documentales y recordaron a los importadores la obligación de presentar certificados Halal emitidos por la Gran Mezquita de París o por sus oficinas autorizadas.

La comunicación fue difundida el 3 de noviembre por el medio argelino TSA Algérie, a partir de instrucciones transmitidas a los importadores en el puerto de Béjaïa.

Sin embargo, hay una cuestión central que todavía necesita aclaración: no está confirmado que esta exigencia se aplique actualmente a toda la leche en polvo, independientemente de su país de origen.

Un antecedente que vuelve a generar incertidumbre

La situación tiene antecedentes. En junio de 2023, Argelia había ampliado las exigencias de certificación Halal a diferentes productos lácteos. Un mes después, la obligación fue retirada temporalmente para la leche en polvo, aunque se mantuvo para otros derivados.

Posteriormente, en noviembre de 2023, según los antecedentes recopilados por OCLA a partir de información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la leche en polvo volvió a incorporarse entre los productos sujetos a certificación.

A esto se suma que, en octubre de 2024, el Instituto Argelino de Normalización publicó un listado de productos que incluía distintos derivados lácteos, caseínas, quesos industriales y fórmulas infantiles, sin mencionar expresamente la leche en polvo convencional.

Por eso, el nuevo escenario no implica necesariamente una modificación normativa específica para la leche en polvo, sino que plantea dudas sobre el alcance de los controles y las entidades habilitadas para emitir los certificados.

Argentina, un proveedor relevante para el mercado argelino

El impacto potencial para nuestro país no es menor.

Durante los primeros ocho meses de 2026, Argentina representó el 22% del volumen de leche en polvo entera importado por Argelia, mientras que Uruguay concentró el 43%.

En ese mismo período, las importaciones argelinas de productos lácteos totalizaron US$ 733 millones, un 21% menos que en igual período del año anterior.

Estos números muestran la importancia de ese destino para los exportadores sudamericanos y explican por qué cualquier modificación en las condiciones de ingreso merece atención.

Si las autoridades argelinas extendieran la exigencia de certificación de la Gran Mezquita de París a proveedores de Argentina y Uruguay, podrían aparecer nuevos costos, demoras administrativas y dificultades para participar en licitaciones internacionales.

¿Una nueva barrera comercial para los lácteos argentinos?

Uno de los puntos más sensibles es determinar qué organismos podrán emitir los certificados aceptados por las autoridades argelinas.

Hasta ahora, los antecedentes del USDA indicaban que la exigencia de certificación a través de la Gran Mezquita de París estaba dirigida a Francia y otros mercados europeos donde opera esa institución. Para proveedores de otros orígenes podían utilizarse entidades certificadoras Halal de sus respectivos países.

Sin embargo, la comunicación de noviembre utiliza una formulación más amplia, lo que obliga a verificar si se trata de una extensión efectiva de los requisitos o de una reafirmación de los controles existentes.

La Comisión Europea también cuestionó el régimen argelino por considerar que puede generar obstáculos al comercio y diferencias en las condiciones de acceso entre países proveedores.

La pregunta que preocupa a los exportadores

Más allá de la discusión normativa, el interrogante central pasa por la operatoria comercial: ¿Argelia comenzará a exigir a los exportadores argentinos certificados emitidos exclusivamente por la Gran Mezquita de París?

También será importante determinar si este requisito aparece en las próximas licitaciones de la Oficina Nacional Interprofesional de la Leche (ONIL), el organismo estatal argelino vinculado a las compras de productos lácteos.

Por ahora, no hay confirmación de que las nuevas instrucciones modifiquen las condiciones de certificación para toda la leche en polvo argentina.

Para la cadena láctea nacional, que tiene en las exportaciones una vía fundamental para colocar su producción, seguir de cerca esta situación será clave para anticipar posibles cambios en los costos, la competitividad y el acceso a los mercados internacionales.