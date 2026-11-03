A3 Mercados: historia y presente del mercado de futuros de Rosario

A3 Mercados es un mercado de futuros, opciones, monedas y renta fija con sede en Rosario, provincia de Santa Fe, que nació de la fusión de Matba Rofex y el MAE. Empezó a operar como A3 el 5 de marzo de 2025 y, a octubre de 2026, cotiza en BYMA con el código A3.

Datos clave de A3 Mercados

Nombre legal A3 Mercados S.A. Sede Rosario, Santa Fe Fundación 2025 como A3, por la fusión de Matba Rofex y MAE (antecesores fundados en 1907, 1909 y 1989) Sector Mercado de capitales y futuros Actividad Mercado de futuros y opciones agropecuarios y financieros, operaciones de contado (monedas, títulos públicos, cauciones), emisiones primarias, registro y compensación Conducción Presidente: Robert Olson (dato a octubre de 2026)

Vicepresidente: Andrés Ponte (dato a octubre de 2026)

CEO: Diego Fernández (dato a septiembre de 2026) Presencia Domicilio legal en Paraguay 777, piso 15, Rosario; sede en Maipú 1210, piso 5, Ciudad de Buenos Aires Cotiza en BYMA (A3) Registro CNV Mercado, matrícula Nº 13 Acciones en circulación 245.743.192 (a junio de 2026) Calificación AA.ar, perspectiva estable (Moody's Local Argentina, julio de 2026) Sitio oficial a3mercados.com.ar

A qué se dedica A3 Mercados

A3 Mercados S.A. está registrada en la Comisión Nacional de Valores como mercado, con la matrícula Nº 13. Según su sitio oficial, a octubre de 2026 opera en cuatro segmentos: futuros y opciones sobre activos agropecuarios y financieros; contado de monedas, títulos públicos, cauciones y repo; emisiones primarias, y registro, compensación y liquidación de operaciones.

Alrededor del mercado funciona un grupo de empresas vinculadas: Argentina Clearing y Registro, que se ocupa de la compensación, Primary, Lumina Americas, UFEX y Nexo ALyC.

Los volúmenes cambian mes a mes. Según su informe oficial, en julio de 2026 se operaron 26,4 millones de contratos de derivados financieros, un 24,7% menos que un año antes. Para quien produce o comercializa granos, las herramientas de cobertura del mercado son una de las estrategias para mejorar el resultado de la campaña.

Historia de A3 Mercados

A3 tiene detrás más de un siglo de historia. El Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) se fundó en 1907, y el 19 de noviembre de 1909 se creó en Rosario el antecesor del Mercado a Término de Rosario, conocido después como Rofex. El MAE empezó a operar en 1989 como plataforma electrónica de renta fija.

Rofex sumó con los años contratos financieros: desde junio de 2011 opera futuros sobre petróleo WTI, y en 2018 evaluaba lanzar un contrato sobre Brent. El 1 de agosto de 2019 Matba y Rofex empezaron a funcionar como un solo mercado, Matba Rofex.

En octubre de 2022 la asamblea de Matba Rofex trató la reelección indefinida de sus directores. En ese momento la Bolsa de Comercio de Rosario era su accionista mayoritaria y Andrés Ponte, su presidente.

En julio de 2024 Matba Rofex y el MAE anunciaron su fusión, con un 50% para los accionistas de cada parte. Las asambleas la aprobaron el 20 de noviembre de 2024. Fue una fusión por absorción: A3 es la sociedad continuadora de Matba Rofex y conserva su CUIT. El 5 de marzo de 2025 empezó a operar y debutó en BYMA.

Año Hito 1907 Se funda el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) 1909 Se crea en Rosario el antecesor del Mercado a Término de Rosario (Rofex) 1989 Empieza a operar el MAE como plataforma electrónica de renta fija 2011 Rofex lanza futuros y opciones sobre petróleo WTI 2019 Matba y Rofex se fusionan: nace Matba Rofex 2024 Las asambleas de Matba Rofex y MAE aprueban la fusión 2025 Empieza a operar A3 Mercados y debuta en BYMA con el código A3 2026 Un fallo de primera instancia en Rosario le ordena devolver diferencias cobradas por el dólar soja; A3 apela

Quiénes conducen A3 Mercados

A octubre de 2026, según la nómina publicada en su sitio, el presidente de A3 es Robert Olson, que presidía el MAE, y el vicepresidente es Andrés Ponte, que presidía Matba Rofex. El directorio tiene 12 miembros titulares, dos de ellos independientes. El CEO es Diego Fernández, que conduce la empresa desde su lanzamiento y seguía en el cargo en septiembre de 2026.

A3 cotiza en bolsa: a junio de 2026 tenía 245.743.192 acciones en circulación. Su composición accionaria actual no está publicada. Pagó dividendos de $114,24 por acción en octubre de 2025 y de $121,81 por acción en abril de 2026; este último pago sumó unos $29.936 millones. En julio de 2026, Moody's Local Argentina la calificó AA.ar con perspectiva estable.

A3 Mercados en Rosario y la región

El domicilio legal de A3 está en Paraguay 777, piso 15, en Rosario, y tiene otra sede en Maipú 1210, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus contratos agropecuarios está el futuro Soja Rosario.

Últimas novedades de A3 Mercados

El 26 de octubre de 2026, A3 habilitó la operatoria de soja VISEC, que certifica que el grano no viene de zonas deforestadas, como exige la norma europea. Por ahora se negocia como un pase entre Soja Cámara y Soja VISEC dentro del futuro Soja Rosario. Además, convocó a una reunión informativa para inversores el 12 de noviembre de 2026.

En septiembre de 2026 presentó el Índice Soja A3, armado con los vencimientos de mayo, julio, noviembre y enero, que sigue un fondo común de inversión. Ese mismo mes recompró 23.000 acciones propias por $72,4 millones, dentro de su programa de recompra.

En julio de 2026, un juzgado civil y comercial de primera instancia de Rosario falló contra A3 en una demanda por el dólar soja. Commodities S.A., del grupo Grassi, reclamaba $1.165.613.565 por diferencias cobradas al aplicar el tipo de cambio de $230 a futuros de soja pactados antes del decreto de 2022.

El juez sostuvo que la circular de Matba Rofex excedió el decreto y no tuvo aprobación previa de la CNV. El monto final se definirá en la liquidación. A3 informó que el fallo no está firme y que lo apelará.

En marzo de 2026 lanzó un paquete de futuros sobre la tasa de caución.

Preguntas frecuentes sobre A3 Mercados

¿Qué es A3 Mercados?

A3 Mercados es el mercado argentino de futuros, opciones, monedas y renta fija que nació de la fusión de Matba Rofex y el MAE. Empezó a operar el 5 de marzo de 2025 y su domicilio legal está en Rosario.

¿A3 Mercados es lo mismo que Matba Rofex?

A3 Mercados es la continuadora de Matba Rofex: la fusión con el MAE fue por absorción y la sociedad conservó su CUIT. Matba Rofex, a su vez, había nacido en 2019 de la unión de Matba y Rofex.

¿Quién es el presidente de A3 Mercados?

A octubre de 2026, el presidente de A3 Mercados es Robert Olson y el vicepresidente es Andrés Ponte. El CEO es Diego Fernández.

¿A3 Mercados cotiza en bolsa?

Sí. A3 Mercados cotiza en BYMA con el código A3 desde marzo de 2025 y paga dividendos a sus accionistas.

¿Qué pasó con A3 Mercados y el dólar soja?

En julio de 2026, un juez de Rosario falló contra A3 Mercados en una demanda de Commodities S.A. por diferencias cobradas al aplicar el dólar soja de 2022. El fallo es de primera instancia y A3 informó que lo apelará.