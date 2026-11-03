Primer ETF argentino: qué es y cómo funciona un nuevo hito para el mercado financiero

Resumen Ejecutivo La CNV confirmó el lanzamiento del gForce MSCI Merval ETF , el primer fondo cotizado local que replica de forma pasiva el índice bursátil argentino.

confirmó el lanzamiento del , el primer fondo cotizado local que replica de forma pasiva el índice bursátil argentino. Desarrollado por Galicia Asset Management y BYMA , el instrumento opera bajo el marco regulatorio fijado por la Resolución General 1143.

y , el instrumento opera bajo el marco regulatorio fijado por la Resolución General 1143. La herramienta permite a inversores locales y extranjeros acceder a una cartera diversificada de acciones argentinas a través de una única operación en el mercado.

El mercado financiero argentino sumó este martes un nuevo instrumento a su oferta de inversión. Se lanzó oficialmente el primer ETF local, un producto que representa un avance en el desarrollo del mercado de capitales y que incorpora una modalidad de inversión ampliamente utilizada en las principales plazas financieras internacionales.

El nuevo instrumento, denominado gForce MSCI Merval ETF, tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice bursátil MSCI Merval mediante una estrategia de gestión pasiva. Su desarrollo está vinculado a Galicia Asset Management y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), y su puesta en marcha marca un nuevo capítulo para la industria de fondos de inversión del país.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó el lanzamiento el 3 de noviembre y destacó que la iniciativa amplía las posibilidades de acceso de inversores locales y extranjeros a un instrumento vinculado con el desempeño del mercado accionario argentino.

Una nueva forma de invertir en la Bolsa argentina

Los ETF (Exchange Traded Funds) son fondos de inversión que permiten obtener exposición a un conjunto de activos mediante la compra de un único instrumento negociable en el mercado.

A diferencia de la inversión tradicional en acciones individuales, esta modalidad permite acceder a una cartera diversificada sin necesidad de comprar por separado cada uno de los títulos que la integran.

En el caso del gForce MSCI Merval ETF, la estrategia consiste en seguir el comportamiento del índice MSCI Merval. De esta manera, los inversores podrán posicionarse en el desempeño de una referencia del mercado accionario argentino a través de un solo vehículo de inversión.

La gestión pasiva implica que el fondo buscará replicar el índice de referencia, en lugar de seleccionar activamente acciones con el objetivo de superarlo.

Esta característica acerca al mercado local una herramienta habitual en los mercados internacionales, donde los ETF tienen un papel relevante tanto para inversores minoristas como institucionales.

El respaldo regulatorio y el rol de la CNV

El lanzamiento es el resultado de un proceso de actualización normativa impulsado por la Comisión Nacional de Valores.

En mayo de 2026, el organismo aprobó la primera reglamentación específica para la creación de ETF locales, mediante las Resoluciones Generales 1142 y 1143.

Ese marco habilitó dos alternativas para estructurar estos instrumentos: los Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA ETF) y los Certificados de Valores (CEVA ETP).

El fondo que acaba de debutar corresponde a la primera modalidad y fue constituido bajo los términos del tercer párrafo del artículo 1° de la Ley 24.083 y de la Resolución General CNV 1143.

La normativa establece condiciones para la operatoria, la custodia y la transparencia de los activos, con el objetivo de facilitar el desarrollo de estos productos dentro del mercado regulado argentino.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, calificó el lanzamiento como un paso inédito para el mercado de capitales nacional y destacó su potencial para ampliar las alternativas de inversión, atraer capital y profundizar la participación de los inversores.

Qué cambia para los inversores

La principal novedad es la posibilidad de acceder al desempeño de una cartera de acciones argentinas a través de un solo instrumento.

Esto puede simplificar la construcción de portafolios, reducir la necesidad de realizar múltiples operaciones individuales y facilitar el acceso a estrategias de inversión vinculadas con índices bursátiles.

Además, la incorporación de ETF locales amplía la variedad de productos disponibles para quienes buscan exposición a la renta variable argentina.

Para los inversores institucionales y administradores de carteras, estos instrumentos también representan una alternativa para implementar estrategias de diversificación y posicionamiento en el mercado doméstico.

Sin embargo, la diversificación no elimina el riesgo de mercado. Al replicar un índice accionario argentino, el fondo estará expuesto a las fluctuaciones de las empresas que la integran y a la evolución general de la economía local.

Un paso hacia un mercado de capitales más desarrollado

La llegada del primer ETF local trasciende el lanzamiento de un nuevo producto financiero. También representa un avance en la modernización de la infraestructura y de la oferta de instrumentos del mercado argentino.

La incorporación de vehículos de inversión utilizados internacionalmente puede contribuir a mejorar la profundidad del mercado, ampliar las alternativas de financiamiento e incentivar la participación de nuevos inversores.

Uno de los desafíos será consolidar la liquidez de estos instrumentos y generar condiciones que favorezcan su utilización sostenida por parte de inversores minoristas e institucionales.

Con el debut del gForce MSCI Merval ETF, Argentina incorpora una herramienta que acerca el funcionamiento de su mercado de capitales a las prácticas internacionales y abre una nueva alternativa para invertir en acciones locales.

El desafío, a partir de ahora, será transformar este avance regulatorio y financiero en mayor volumen de operaciones, participación de inversores y profundidad para la Bolsa argentina.

El mercado financiero argentino sumó este martes un nuevo instrumento a su oferta de inversión. Se lanzó oficialmente el primer ETF local, un producto que representa un avance en el desarrollo del mercado de capitales y que incorpora una modalidad de inversión ampliamente utilizada en las principales plazas financieras internacionales.

El nuevo instrumento, denominado gForce MSCI Merval ETF, tiene como objetivo replicar el comportamiento del índice bursátil MSCI Merval mediante una estrategia de gestión pasiva. Su desarrollo está vinculado a Galicia Asset Management y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), y su puesta en marcha marca un nuevo capítulo para la industria de fondos de inversión del país.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó el lanzamiento el 3 de noviembre y destacó que la iniciativa amplía las posibilidades de acceso de inversores locales y extranjeros a un instrumento vinculado con el desempeño del mercado accionario argentino.

Una nueva forma de invertir en la Bolsa argentina

Los ETF (Exchange Traded Funds) son fondos de inversión que permiten obtener exposición a un conjunto de activos mediante la compra de un único instrumento negociable en el mercado.

A diferencia de la inversión tradicional en acciones individuales, esta modalidad permite acceder a una cartera diversificada sin necesidad de comprar por separado cada uno de los títulos que la integran.

En el caso del gForce MSCI Merval ETF, la estrategia consiste en seguir el comportamiento del índice MSCI Merval. De esta manera, los inversores podrán posicionarse en el desempeño de una referencia del mercado accionario argentino a través de un solo vehículo de inversión.

La gestión pasiva implica que el fondo buscará replicar el índice de referencia, en lugar de seleccionar activamente acciones con el objetivo de superarlo.

Esta característica acerca al mercado local una herramienta habitual en los mercados internacionales, donde los ETF tienen un papel relevante tanto para inversores minoristas como institucionales.

El respaldo regulatorio y el rol de la CNV

El lanzamiento es el resultado de un proceso de actualización normativa impulsado por la Comisión Nacional de Valores.

En mayo de 2026, el organismo aprobó la primera reglamentación específica para la creación de ETF locales, mediante las Resoluciones Generales 1142 y 1143.

Ese marco habilitó dos alternativas para estructurar estos instrumentos: los Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA ETF) y los Certificados de Valores (CEVA ETP).

El fondo que acaba de debutar corresponde a la primera modalidad y fue constituido bajo los términos del tercer párrafo del artículo 1° de la Ley 24.083 y de la Resolución General CNV 1143.

La normativa establece condiciones para la operatoria, la custodia y la transparencia de los activos, con el objetivo de facilitar el desarrollo de estos productos dentro del mercado regulado argentino.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, calificó el lanzamiento como un paso inédito para el mercado de capitales nacional y destacó su potencial para ampliar las alternativas de inversión, atraer capital y profundizar la participación de los inversores.

Qué cambia para los inversores

La principal novedad es la posibilidad de acceder al desempeño de una cartera de acciones argentinas a través de un solo instrumento.

Esto puede simplificar la construcción de portafolios, reducir la necesidad de realizar múltiples operaciones individuales y facilitar el acceso a estrategias de inversión vinculadas con índices bursátiles.

Además, la incorporación de ETF locales amplía la variedad de productos disponibles para quienes buscan exposición a la renta variable argentina.

Para los inversores institucionales y administradores de carteras, estos instrumentos también representan una alternativa para implementar estrategias de diversificación y posicionamiento en el mercado doméstico.

Sin embargo, la diversificación no elimina el riesgo de mercado. Al replicar un índice accionario argentino, el fondo estará expuesto a las fluctuaciones de las empresas que lo integran y a la evolución general de la economía local.

Un paso hacia un mercado de capitales más desarrollado

La llegada del primer ETF local trasciende el lanzamiento de un nuevo producto financiero. También representa un avance en la modernización de la infraestructura y de la oferta de instrumentos del mercado argentino.

La incorporación de vehículos de inversión utilizados internacionalmente puede contribuir a mejorar la profundidad del mercado, ampliar las alternativas de financiamiento e incentivar la participación de nuevos inversores.

Uno de los desafíos será consolidar la liquidez de estos instrumentos y generar condiciones que favorezcan su utilización sostenida por parte de inversores minoristas e institucionales.

Con el debut del gForce MSCI Merval ETF, Argentina incorpora una herramienta que acerca el funcionamiento de su mercado de capitales a las prácticas internacionales y abre una nueva alternativa para invertir en acciones locales.

El desafío, a partir de ahora, será transformar este avance regulatorio y financiero en mayor volumen de operaciones, participación de inversores y profundidad para la Bolsa argentina.