Javkin aseguró que si el gobierno de Milei elimina el IVA municipal rebajará casi a la mitad el DReI

El intendente desafió al Gobierno nacional a revisar la carga impositiva sobre los municipios. Aseguró que Rosario destina unos $155.000 millones anuales al pago del IVA, casi el 10% de su presupuesto, y prometió trasladar ese ahorro a las empresas mediante una fuerte reducción del DReI.

El intendente Pablo Javkin aprovechó la presentación del Presupuesto 2027 de Rosario para llevar la discusión sobre la presión tributaria a otro terreno. En medio de los cuestionamientos que reciben las tasas municipales por parte del Gobierno nacional y distintos sectores empresarios, lanzó una propuesta: si Nación deja de cobrarle IVA a la Municipalidad, Rosario reducirá un 44% el Derecho de Registro e Inspección (DReI) que pagan las empresas.

El planteo no es menor. Según los números expuestos por el propio intendente, el municipio destina alrededor de $155.000 millones anuales al pago del IVA, una cifra que representa casi el 10% de un presupuesto cercano a $1,6 billones.

Con esos números, Javkin buscó cambiar el eje de una discusión que habitualmente se concentra en cuánto cobran los municipios a las empresas y los contribuyentes, pero que pocas veces incorpora los impuestos nacionales que también afrontan las administraciones locales.

La propuesta tiene un destinatario político claro: el Gobierno de Javier Milei, que viene impulsando una discusión sobre el peso de las tasas municipales en los costos de las actividades económicas.

El desafío de Javkin: menos IVA a cambio de menos DReI

El compromiso anunciado por el intendente plantea una relación directa entre los recursos que Rosario dejaría de destinar al pago del IVA y una reducción de la carga tributaria sobre las empresas.

Si el municipio dejara de pagar los $155.000 millones que calcula por ese impuesto nacional, Javkin se comprometió a utilizar ese margen para reducir un 44% el DReI.

El DReI es uno de los principales tributos municipales que afrontan comercios, industrias y prestadores de servicios. Su liquidación está vinculada, en términos generales, con la actividad económica y las alícuotas que corresponden a cada rubro.

Por eso, una reducción de semejante magnitud tendría un impacto directo sobre los costos tributarios de las empresas alcanzadas.

Para dimensionarlo, una firma que actualmente paga $1 millón mensual de DReI pasaría a abonar $560.000 si se aplicara una reducción uniforme del 44%. El ahorro sería de $440.000 por mes, equivalente a $5,28 millones anuales, suponiendo que se mantuviera constante el importe de referencia.

En el caso de una empresa que paga $5 millones mensuales, el ahorro ascendería a $2,2 millones por mes.

Son ejemplos ilustrativos que permiten dimensionar el anuncio, no liquidaciones previstas en el proyecto.

Una discusión sobre quién cobra los impuestos

El planteo de Javkin aparece en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los municipios por la presión tributaria.

Desde Nación se viene cuestionando el impacto de las tasas locales sobre la actividad económica, especialmente aquellas que se calculan en función de la facturación de las empresas.

El intendente rosarino buscó incorporar a ese debate otra variable: el peso de los impuestos nacionales sobre los presupuestos municipales.

En el caso de Rosario, los $155.000 millones que mencionó por IVA equivalen aproximadamente a uno de cada diez pesos del gasto presupuestado para 2027.

La comparación permite dimensionar el argumento político y económico de Javkin: una modificación del tratamiento nacional del IVA podría liberar recursos municipales que, según prometió, se trasladarían a una menor carga fiscal sobre el sector privado.

Sin embargo, la iniciativa depende de una decisión que excede las atribuciones del Palacio de los Leones. La Municipalidad no puede eliminar unilateralmente el IVA nacional, por lo que la rebaja del 44% anunciada por Javkin está condicionada a que se produzca ese cambio.

Qué pasará con las rebajas previstas para 2027

El desafío a Nación se conoció durante la presentación de un paquete fiscal que ya contempla distintas reducciones tributarias para el próximo año.

Entre ellas figuran descuentos de hasta el 20% del DReI para comercios minoristas de alimentos en grandes superficies, con un tope de $12 millones mensuales, y la actualización de los límites de facturación que permiten acceder a reducciones de hasta el 50% para determinadas cadenas comerciales y actividades mayoristas.

También se propone una reducción del 20% del DReI para prestadores de internet que suscriban convenios de ampliación de redes, junto con la actualización de los topes para acceder a una alícuota promocional del 1,55%.

A esos beneficios se suman la actualización de las escalas del Régimen Simplificado, bonificaciones para contribuyentes cumplidores y descuentos por pago anticipado de la Tasa General de Inmuebles (TGI).

Estas medidas forman parte del proyecto fiscal presentado para 2027 y deberán ser tratadas por el Concejo Municipal.

La eventual rebaja del 44% del DReI constituye un planteo diferente: no integra automáticamente los descuentos previstos para el próximo año, sino que está sujeta a una modificación del esquema impositivo nacional.

Una cifra que busca cambiar el debate tributario

El anuncio introduce un elemento novedoso en la discusión sobre la competitividad de las empresas de Rosario.

Mientras el sector privado reclama desde hace años una reducción de los tributos que gravan su actividad, el municipio plantea que parte del margen para hacerlo podría surgir de una menor carga impositiva nacional sobre las propias administraciones locales.

La promesa de Javkin también coloca una cifra concreta sobre la mesa: una reducción del 44% del DReI, sensiblemente superior a la mayoría de los descuentos sectoriales incluidos en el paquete fiscal de 2027.

Por ahora, el planteo tiene carácter político y está condicionado a una decisión de Nación. Pero deja abierta una discusión que podría ganar espacio entre empresarios, municipios y funcionarios nacionales: si se busca reducir la presión tributaria sobre la producción y el comercio, ¿cuánto del esfuerzo debe asumir cada nivel del Estado?