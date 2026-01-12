Conflicto en Vassalli: denuncian nuevos incumplimientos y el conflicto podría escalar

La crisis laboral en la histórica fábrica de cosechadoras Vassalli volvió a profundizarse esta semana, con una nueva denuncia formal de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe por incumplimiento reiterado de acuerdos salariales y el pago de aportes sociales.

Los trabajadores mantienen medidas de fuerza en las rutas y advierten que el conflicto podría intensificarse si no hay respuestas rápidas de la patronal.

La denuncia gremial y la falta de pagos

La UOM seccional Firmat presentó una queja formal ante las autoridades laborales provinciales después de que la empresa no cumpliera con los compromisos convenidos en una audiencia oficial reciente. Según el sindicato, la firma no abonó los montos y plazos pactados, pese a que el acuerdo fue sellado bajo supervisión del Ministerio de Trabajo.

Además de los salarios adeudados, el gremio alertó que Vassalli no estaría depositando aportes descontados de los haberes de los empleados, tales como la obra social, la cuota sindical y los seguros de vida y sepelio, dejando a los trabajadores sin cobertura básica.

Ante esta situación, la UOM solicitó que el Ministerio intime a la empresa a acreditar los pagos en un plazo de 24 horas bajo apercibimiento de avanzar con acciones judiciales de pronto pago, sin perjuicio de otras medidas colectivas que se resuelvan en asamblea.

Movilizaciones y plan de lucha

Mientras se aguarda una respuesta oficial, las protestas se mantienen activas en las rutas. Los trabajadores y dirigentes gremiales realizaron movilizaciones y cortes sobre la Ruta Nacional 33, visibilizando el reclamo y presionando para obtener respuestas concretas.

El secretario general de la UOM Firmat, Diego Romero, fue enfático al reiterar que “la empresa incumplió el acuerdo firmado. Si no hay respuestas concretas, el conflicto va a escalar”, advirtió, dejando abierta la posibilidad de endurecer las medidas de fuerza en los próximos días.

Contexto de una disputa prolongada

Este conflicto no es nuevo. En meses anteriores, los trabajadores ya habían denunciado que la fábrica mantiene deudas salariales importantes y que la producción se encuentra prácticamente paralizada por falta de insumos y actividad fabril. Estos factores agravan la situación y tensan la relación entre la empresa y sus empleados.

La fábrica de cosechadoras Vassalli, con más de siete décadas de historia en Firmat, atraviesa así uno de los momentos más críticos de su trayectoria industrial, afectando a decenas de familias y generando preocupación en el sector productivo regional.