Costos de construcción: en el Gran Rosario, el m² cerró el año por arriba de los $850.000

El costo de la construcción en el aglomerado del Gran Rosario volvió a registrar un incremento durante diciembre de 2025. Según el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), el nivel general del índice avanzó 1,2% mensual, cerrando el año con una suba acumulada del 19,5% y una variación interanual del mismo porcentaje .

Uno de los datos más relevantes para desarrolladores, constructores y particulares es el valor del metro cuadrado, que en diciembre alcanzó los $851.568,05 en el Gran Rosario. De esta manera, el costo de construir una vivienda tipo de 69,5 metros cuadrados se consolida en niveles históricamente elevados, con una tendencia que se mantuvo alcista a lo largo de todo 2025 .}

Qué empujó el aumento en diciembre

El informe detalla que el incremento mensual estuvo explicado principalmente por el capítulo Materiales, que subió 1,2%, seguido por Mano de obra, con un alza del 1,3%, y Gastos generales, que aumentaron 0,4% .

En el caso de los materiales, se destacaron aumentos en impermeabilizaciones (4,2%), revoques finos (2,9%), cementos (2,8%), yesos (2,6%) y pisos y revestimientos (2,5%), todos insumos clave en las etapas estructurales y de terminación de obra en la región.

La mano de obra incorporó en diciembre el impacto del acuerdo salarial de la UOCRA, que estableció un incremento del 1,3% sobre los salarios básicos vigentes a fines de noviembre, contribuyendo de forma significativa al avance del índice general .

Comparación anual y rubros más encarecidos

Si se analiza la evolución por ítem de obra, los mayores incrementos interanuales en el Gran Rosario se registraron en mamposterías (31,8%), revestimientos (23,4%), estructuras (21,3%) y varios (21,2%), rubros directamente vinculados al corazón del proceso constructivo .

Con estos valores, el Gran Rosario se mantiene apenas por debajo del Gran Santa Fe en el costo del metro cuadrado, aunque con una dinámica de aumentos muy similar, lo que refleja un escenario de presión sostenida sobre los costos de construir en la provincia.

El informe del IPEC no contempla el valor del terreno, pero sí incluye materiales, mano de obra, gastos generales e IVA, por lo que los datos resultan una referencia clave para evaluar la viabilidad de nuevos proyectos y presupuestos de obra en el inicio de 2026 .