De la mano de los créditos prendarios, el financiamiento automotor repuntó en 2025

El financiamiento automotor consolidó durante 2025 un proceso de recuperación sostenida, impulsado principalmente por la compra de vehículos 0 km. Según el último informe de SIOMAA, diciembre cerró con 19.368 prendas inscriptas, confirmando un año de marcada expansión del crédito prendario en el mercado argentino.

En el balance anual, las operaciones financiadas finalizaron un 46,4% por encima de 2024. El mayor dinamismo se observó en el segmento de vehículos nuevos, que acumuló un crecimiento del 71,8% interanual, mientras que el mercado de usados registró una suba más moderada, del 12,7%.

La evolución a lo largo del año fue heterogénea. Los primeros meses mostraron incrementos interanuales cercanos al 180%, tanto en 0 km como en usados, aunque hacia el último trimestre el ritmo se moderó. En diciembre, incluso, se registró una caída interanual del 19%, explicada por factores estacionales propios del cierre de año y ajustes operativos del mercado.

A pesar de esta desaceleración puntual, la mayor utilización del financiamiento quedó reflejada en la participación de las prendas sobre el total de operaciones. En 2025, el 17,2% de las ventas de vehículos se realizó con algún tipo de crédito, frente al 13,6% registrado en 2024.

En el segmento de vehículos 0 km, durante diciembre se financiaron 10.623 unidades, lo que representó el 44,1% del total de patentamientos. Si bien el volumen mensual cayó 29% respecto de noviembre, el resultado fue 1% superior al de diciembre de 2024. En el acumulado del año, las Terminales de Ahorro lideraron el financiamiento con el 44% de las operaciones, seguidas por las Financieras de Marca, con el 41%.

Por su parte, el mercado de usados contabilizó 8.745 prendas en diciembre, con una participación del 5,7% sobre el total de transferencias. Aunque mostró un crecimiento mensual del 15,6%, la comparación interanual reflejó una baja del 35%. En este segmento, los bancos continuaron siendo los principales acreedores, concentrando el 58% de las operaciones anuales.

El informe concluye que, pese a la volatilidad mensual, el financiamiento se consolidó como una herramienta clave para sostener la actividad del mercado automotor durante 2025, en un contexto de mayor acceso al crédito y diversificación de oferentes.