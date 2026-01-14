EEUU congela la tramitación de visas para 75 países: ¿quiénes "la ligan" en Sudamérica?

El Departamento de Estado de Estados Unidos dispuso que, a partir del 21 de enero de 2026, se pausará el procesamiento de visas de inmigrantes y no inmigrantes para personas de 75 países, en lo que constituye una de las medidas más drásticas de control migratorio en años recientes.

Según el memorando al que tuvieron acceso medios internacionales, los consulados estadounidenses alrededor del mundo deberán rechazar solicitudes de visas basándose en la legislación vigente, mientras se revisan y refuerzan los procedimientos de evaluación y selección de aspirantes.

El objetivo oficial, de acuerdo con las autoridades, es impedir que extranjeros que puedan depender de asistencia pública (“carga pública”) ingresen o permanezcan en el país. La decisión se apoya en una interpretación más estricta de la llamada “cláusula de carga pública” dentro de la ley migratoria estadounidense.

Países afectados y alcance

Entre las naciones incluidas en la suspensión de visas figuran Brasil, Colombia y Uruguay, junto con una extensa lista de países de África, Asia, Europa del Este y otras regiones. La lista también incluye, entre muchos otros, Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Nigeria, Egipto y Tailandia, totalizando 75 países cuya emisión de visados queda congelada.

La medida no especifica un plazo para su vigencia: permanecerá en efecto de forma indefinida hasta que el Departamento de Estado complete la revisión de sus procedimientos de evaluación migratoria.

Las excepciones a la suspensión serán muy limitadas, y sólo podrán otorgarse después de que el solicitante sea evaluado bajo los criterios reforzados de “carga pública”.

Repercusiones y contexto político

Esta política forma parte de un endurecimiento general de las normas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que incluye bloqueos a flujos migratorios, revocación de visas y mayores exigencias de control en consulados.

El impacto de esta decisión es multifacético:

* Viajeros y migrantes: la medida cerrará temporalmente la posibilidad de obtener nuevos visados para turistas, estudiantes, trabajadores y familiares de quienes residen fuera de EE. UU.

* Relaciones internacionales: países afectados, especialmente en América Latina, Europa, África y Asia, podrían analizar respuestas diplomáticas o ajustes en sus políticas migratorias.

* Comunidades migrantes: aunque visas ya otorgadas no se cancelan, esta pausa aumentará la incertidumbre de futuros solicitantes y podría retrasar planes de educación, empleo o reunificación familiar.