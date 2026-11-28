Resumen Ejecutivo La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta exportaciones agroindustriales por US$ 39.298 millones para 2027, el segundo mayor registro histórico tras liquidar US$ 36.989 millones en 2026.

proyecta exportaciones agroindustriales por para 2027, el segundo mayor registro histórico tras liquidar en 2026. La ganadería sufre retraso de precios ante un consumo interno que absorbe el 70% de la faena, mientras la falta de validación en VISEC ya genera descuentos comerciales.

de la faena, mientras la falta de validación en ya genera descuentos comerciales. El 99,6% de las parcelas santafesinas cumple la normativa europea mediante la plataforma estatal Santa Fe Produce Sustentable , e INTA Corrientes lanzó la herramienta forrajera Potreros .

santafesinas cumple la normativa europea mediante la plataforma estatal , e lanzó la herramienta forrajera . Con una producción láctea creciente entre 4% y 5% y 35% exportado, APYMEL y el gobierno provincial reclaman crédito accesible e infraestructura para sostener a pymes tamberas.

La última semana de noviembre dejó una radiografía de los principales desafíos que atraviesa el agro argentino. Entre el lunes 23 y el viernes 27, las noticias del sector mostraron una realidad atravesada por dos fuerzas que conviven: por un lado, el potencial exportador y las oportunidades que ofrece la demanda internacional; por otro, las dificultades económicas que condicionan la actividad cotidiana de productores, industrias y empresas vinculadas al campo.

El horizonte de generación de divisas aparece como uno de los datos más relevantes para el cierre del año. Sin embargo, detrás de las proyecciones positivas persisten interrogantes sobre la rentabilidad, el acceso al financiamiento, la evolución del consumo interno y la capacidad de las empresas para adaptarse a nuevas exigencias comerciales.

La ganadería, la lechería y la implementación de mecanismos de trazabilidad ambiental concentraron buena parte de la agenda. También hubo espacio para la innovación tecnológica aplicada a la producción, una señal de que la digitalización comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en las decisiones de manejo.

Más dólares en el horizonte: proyecciones para 2027

Una de las noticias económicas más destacadas de la semana llegó desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Según las estimaciones de su Informativo Semanal del 27 de noviembre, las seis principales cadenas agropecuarias podrían generar exportaciones por US$ 39.298 millones durante 2027.

De concretarse, sería el segundo registro más elevado de la historia argentina, solamente por detrás de 2022, cuando la liquidación alcanzó los US$ 44.175 millones.

La proyección contempla un escenario en el que los mayores volúmenes exportables de trigo, maíz y soja compensarían parcialmente el retroceso de las cotizaciones internacionales.

Para 2026, la entidad estima una liquidación de divisas de US$ 36.989 millones. Además, proyecta que el último bimestre del año podría aportar US$ 6.870 millones, con noviembre superando los US$ 3.000 millones y diciembre alcanzando los US$ 3.850 millones.

El dato resulta especialmente relevante en un contexto donde el ingreso de dólares provenientes del complejo agroexportador continúa siendo una variable central para la economía argentina.

Pero la perspectiva positiva también deja planteado un interrogante: ¿cómo se distribuyen esas oportunidades dentro de la cadena productiva y qué condiciones necesita el productor para capturar una parte de ese crecimiento?

Ganadería: precios que caen y una cadena que necesita sincerarse

La situación del negocio ganadero volvió a ocupar un lugar central durante la semana.

El martillero y analista santafesino Roberto Apel describió un escenario de precios deprimidos, marcado por el estancamiento de los valores de la hacienda frente al avance de los costos y la inflación.

Según su diagnóstico, después de las subas registradas durante los primeros meses del año, el mercado ingresó en una etapa de estabilidad que terminó deteriorando el poder adquisitivo de los valores ganaderos.

Uno de los principales factores detrás de esta situación es el consumo interno. Aproximadamente el 70% de la carne que se faena en Argentina tiene como destino el mercado doméstico, por lo que la pérdida de capacidad de compra de las familias repercute directamente sobre la demanda.

El problema no se limita a los productores. Las dificultades atraviesan distintos eslabones de la cadena, desde la invernada hasta la comercialización y la industria frigorífica.

La relación entre el precio del ternero y el novillo también aparece como una variable de preocupación, especialmente para quienes deben reponer hacienda y sostener los márgenes de sus establecimientos.

El planteo de Apel deja una definición que resume buena parte de la coyuntura: la cadena necesita revisar sus relaciones económicas y encontrar un equilibrio que permita sostener la actividad.

VISEC: la trazabilidad que impacta en el bolsillo

Si hubo un tema que atravesó la agenda agropecuaria de la semana, fue VISEC.

La plataforma de trazabilidad y validación ambiental se convirtió en un punto de discusión dentro de la cadena cárnica, especialmente por las exigencias europeas vinculadas con la demostración de que los productos no provienen de establecimientos asociados a deforestación posterior a 2020.

El debate tiene una dimensión comercial concreta. Aunque la adhesión a VISEC todavía no es obligatoria, la falta de validación ambiental ya puede traducirse en descuentos aplicados por frigoríficos al momento de liquidar la hacienda.

La discusión, por lo tanto, dejó de limitarse al cumplimiento de requisitos ambientales para convertirse también en una cuestión económica.

Los consultores Teo Zorraquin y Alejandro Meneses advirtieron sobre las consecuencias que puede tener la implementación del sistema en los ingresos de los productores y sobre la necesidad de distribuir de manera transparente los costos de adaptación.

En un negocio donde los márgenes pueden ser ajustados, cualquier descuento sobre el precio de venta representa una variable que modifica la rentabilidad.

La pregunta que queda planteada es quién debe asumir los costos de cumplir con las nuevas exigencias internacionales y cómo evitar que la adaptación termine penalizando al productor primario.

Santa Fe: el 99,6% de las parcelas están listas para cumplir VISEC

La discusión sobre VISEC también tuvo una derivación institucional importante en Santa Fe.

El gobierno provincial presentó su posición frente a las exigencias europeas y destacó el desarrollo de una herramienta propia: Santa Fe Produce Sustentable.

Según informó el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, el 99,6% de las parcelas catastrales santafesinas estaría en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos por la normativa europea.

La propuesta apunta a certificar el cumplimiento ambiental mediante un sistema público, preservando la información privada de los productores y evitando que la validación dependa exclusivamente de plataformas privadas.

La provincia también trabaja para lograr la interoperabilidad entre los distintos sistemas y garantizar que las certificaciones puedan ser reconocidas por los mercados internacionales.

El planteo tiene una importancia estratégica: cumplir con las exigencias de los compradores externos sin agregar burocracia ni costos innecesarios a la producción.

En definitiva, el desafío no es solamente demostrar sustentabilidad, sino hacerlo con herramientas accesibles, transparentes y compatibles con la realidad productiva de cada región.

Lechería: las pymes necesitan financiamiento

La industria láctea también dejó señales contrapuestas durante el cierre de noviembre.

Por un lado, el sector muestra perspectivas de crecimiento productivo y mejores oportunidades comerciales en los mercados internacionales. Por otro, las pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando restricciones financieras que limitan su capacidad de inversión.

El presidente de APYMEL, Pablo Villano, estimó que la producción láctea argentina podría crecer entre un 4% y un 5% durante el año, mientras que alrededor del 35% del volumen producido tendría como destino la exportación.

Las ventas externas aparecen como uno de los principales motores de la actividad, en un contexto donde el consumo interno todavía presenta dificultades para recuperar dinamismo.

Sin embargo, el crecimiento no alcanza para resolver los problemas estructurales de las empresas más pequeñas.

Las tasas de interés elevadas y la falta de financiamiento restringen las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia industrial, incorporar tecnología y ampliar la capacidad productiva.

A esto se suma el proceso de reordenamiento empresario y la necesidad de encontrar inversores capaces de sostener establecimientos industriales en un escenario complejo, atravesado también por las dificultades de empresas emblemáticas como SanCor y Verónica.

El diagnóstico es claro: la lechería argentina tiene oportunidades comerciales, pero necesita condiciones financieras que permitan transformar esas oportunidades en crecimiento sostenible.

La advertencia de Santa Fe

La preocupación por la sustentabilidad económica de las empresas también llegó desde el gobierno santafesino.

Ignacio Mántaras advirtió que algunas variables macroeconómicas están dejando jugadores fuera de la actividad, con especial preocupación por los establecimientos tamberos de menor escala.

El funcionario puso el foco en las dificultades que atraviesan las cadenas productivas que necesitan financiamiento, infraestructura y condiciones adecuadas para sostener sus operaciones.

Entre las iniciativas provinciales mencionó la utilización del 100% de los recursos provenientes del impuesto a la movilidad rural para un fondo de infraestructura vial, además de beneficios impositivos vinculados con el transporte de leche.

También destacó la necesidad de impulsar financiamiento para energías renovables, tratamiento de efluentes y mejoras de infraestructura energética.

La advertencia tiene un alcance que excede a la lechería: en un contexto de reacomodamiento económico, la capacidad de sostener la actividad depende cada vez más de la eficiencia, el acceso al crédito y la escala de cada establecimiento.

Para Santa Fe, una de las principales provincias agroindustriales del país, evitar la desaparición de productores y empresas de menor dimensión constituye un desafío económico y territorial.

Del potrero al celular para mejorar las decisiones productivas

No todo fueron dificultades económicas y discusiones comerciales. La semana también dejó una novedad vinculada con la innovación tecnológica aplicada a la ganadería.

Especialistas del INTA Corrientes desarrollaron Potreros, una plataforma digital que integra información sobre suelos, pasturas, animales, clima e imágenes satelitales para mejorar la planificación del pastoreo.

El sistema permite estimar la disponibilidad de forraje, calcular indicadores de vegetación y biomasa, evaluar la carga animal e identificar diferentes ambientes dentro de los establecimientos.

Su principal utilidad es transformar información dispersa en herramientas concretas para decidir qué potrero utilizar, cuándo trasladar los animales y cuánto tiempo pueden permanecer en cada sector.

La tecnología apunta a mejorar el aprovechamiento de los recursos forrajeros y facilitar el manejo de los sistemas ganaderos pastoriles.

La iniciativa refleja una tendencia que gana espacio en el sector: incorporar información y herramientas digitales para tomar decisiones más precisas, reducir ineficiencias y mejorar los resultados productivos.

¿Quiénes podrán aprovechar las oportunidades que vienen?

El balance de la semana muestra que el agro argentino conserva un potencial exportador significativo. Las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario para 2027 refuerzan la expectativa de que el sector seguirá siendo uno de los principales generadores de divisas del país.

Sin embargo, esa perspectiva convive con una realidad mucho más heterogénea.

La ganadería enfrenta dificultades para sostener los valores de la hacienda frente a la evolución de los costos y las limitaciones del consumo interno. La lechería encuentra oportunidades en el comercio exterior, pero las pymes necesitan crédito para invertir y competir. Y las nuevas exigencias ambientales obligan a productores e industrias a reorganizar sus sistemas de trazabilidad, con el desafío de evitar que los costos recaigan desproporcionadamente sobre los eslabones más débiles.

En Santa Fe, estas discusiones tienen una dimensión adicional por el peso de las economías regionales, la estructura de productores medianos y pequeños y la importancia de las cadenas agroindustriales para el empleo y la actividad económica.

La innovación tecnológica aparece como una de las respuestas posibles para mejorar la eficiencia, aunque su incorporación también requiere inversión y condiciones adecuadas.

Noviembre termina, así, con una agenda cargada de oportunidades y advertencias. El campo tiene capacidad para generar más exportaciones y divisas, pero el desafío será que ese crecimiento se traduzca en mejores condiciones para producir, invertir y sostener a todos los actores de la cadena.

Porque el próximo año puede encontrar al agro argentino frente a una nueva oportunidad exportadora. La incógnita es cuántos productores y empresas estarán en condiciones de aprovecharla.