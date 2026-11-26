Resumen Ejecutivo El célebre inversor Michael Burry liquidó sus posiciones bajistas sobre el índice Nasdaq 100 tras la fuerte corrección del sector tecnológico estadounidense.

liquidó sus posiciones bajistas sobre el índice tras la fuerte corrección del sector tecnológico estadounidense. Con un 25% de su cartera en efectivo , el gestor adopta una postura temporalmente alcista para adquirir activos infravalorados en medio del pánico bursátil.

, el gestor adopta una postura temporalmente alcista para adquirir activos infravalorados en medio del pánico bursátil. Entre sus principales tenencias figuran gigantes globales y regionales como MercadoLibre, Adobe y opciones sobre Nvidia, ofreciendo lecciones clave sobre gestión de liquidez.

Los movimientos bruscos en los mercados financieros globales suelen funcionar como un termómetro para la toma de decisiones empresariales en cualquier latitud. Cuando las pizarras de Wall Street se tiñen de rojo, el impacto resuena desde los grandes fondos institucionales hasta el cálculo de costos de las firmas exportadoras y tecnológicas radicadas en polos productivos como Rosario.

El último giro estratégico de Michael Burry, el gestor reconocido mundialmente por anticipar el colapso hipotecario de 2008, ofrece una clase magistral sobre cómo administrar el riesgo en tiempos de incertidumbre. Tras desprenderse de sus contratos de cobertura contra el índice Nasdaq 100, el inversor declaró que su portafolio se encuentra hoy en una posición casi totalmente alcista.

El contexto de esta decisión es una severa liquidación de activos vinculados a la inteligencia artificial. El sector tecnológico sufrió un retroceso del 20% desde sus máximos de octubre, ingresando técnicamente en un mercado bajista impulsado por las dudas sobre la rentabilidad real de estas inversiones multimillonarias. Gigantes como Nvidia encabezaron las caídas en medio de reacomodamientos en su cúpula directiva.

Para comprender la jugada de Burry, conviene pensar en el mercado de opciones como el negocio de los seguros contra granizo en la actividad agropecuaria. Cuando la tormenta ya está desatada sobre el campo, contratar una póliza resulta prohibitivamente costoso. De manera similar, con el índice de volatilidad VIX en alza, comprar instrumentos para apostar a la baja se volvió demasiado caro.

Frente a este escenario, el financista optó por tomar ganancias de sus coberturas previas y rotar hacia la compra de valor. "A nivel global, mi cartera tiene más posiciones largas y menos cortas de lo que ha tenido en algún tiempo", explicó el especialista a través de su publicación en la red social X, dejando en claro que el pánico ajeno representa su principal ventana de oportunidad.

Liquidez estratégica y selección de activos

La clave de esta maniobra reside en la disciplina financiera. Mantener aproximadamente un 25% del capital en liquidez inmediata permite actuar con rapidez cuando los precios de las compañías sólidas caen arrastrados por el humor general del mercado. En la gestión corporativa cotidiana, disponer de caja libre cumple exactamente la misma función: transformar una crisis sectorial en capacidad de expansión.

Al desarmar sus apuestas bajistas, Burry conservó apenas unas pocas posiciones defensivas sobre firmas como Palantir y MetLife. Paralelamente, evitó realizar ventas en corto directas de acciones ordinarias, advirtiendo que esa operatoria presenta una asimetría desfavorable cuando los rebotes técnicos pueden generar pérdidas ilimitadas en cuestión de horas.

En lugar de perseguir el pesimismo tardío, el gestor concentró su capital en empresas con fundamentos operativos comprobables y precios castigados. Dentro de su cartera destacan compañías de consumo, salud y software como Adobe, PayPal, Lululemon y Birkenstock. También sobresale su apuesta por MercadoLibre, un actor central del comercio electrónico y los servicios financieros en toda América Latina.

El caso de MercadoLibre resulta particularmente ilustrativo para el entramado comercial argentino y el ecosistema de servicios basados en el conocimiento que florece en Santa Fe. A pesar de la volatilidad financiera externa, los inversores institucionales siguen validando modelos de negocio con fuerte penetración logística y tecnológica en la región.

Incluso dentro del castigado segmento de los semiconductores, el estratega aplicó un criterio táctico preciso. Adquirió opciones de compra sobre Nvidia a precios muy bajos durante el momento más crítico de la caída, logrando duplicar su valor en pocos días. Su hoja de ruta contempla volver a apostar contra la firma recién cuando el optimismo regrese y la acción ronde los 200 dólares.

Asimismo, el portafolio incorpora instrumentos de largo plazo denominados opciones LEAPS sobre compañías de sectores defensivos como la salud animal y el comercio minorista especializado, incluyendo a Zoetis y Sprouts Farmers Market. Esta combinación demuestra que la búsqueda de rentabilidad exige equilibrar apuestas tácticas de corto plazo con inversiones estructurales a varios años.

La lección financiera detrás de este reordenamiento trasciende las pantallas bursátiles. En entornos de alta volatilidad e inflación de costos, cubrirse a destiempo destruye márgenes, mientras que conservar liquidez y analizar los fundamentos reales de cada negocio permite capturar activos estratégicos a precios de liquidación.