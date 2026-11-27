Resumen Ejecutivo Según Pablo Villano , titular de APYMEL , la producción láctea argentina crecerá entre 4% y 5% anual, impulsada por exportaciones que absorben el 35% del volumen generado.

, titular de , la producción láctea argentina crecerá entre anual, impulsada por exportaciones que absorben el del volumen generado. Las pymes aportan entre el 15% y 18% de las ventas externas lácteas, compensando parcialmente la retracción del consumo doméstico provocada por la pérdida del poder adquisitivo familiar.

de las ventas externas lácteas, compensando parcialmente la retracción del consumo doméstico provocada por la pérdida del poder adquisitivo familiar. Las elevadas tasas de interés y la falta de crédito restringen inversiones en eficiencia, obligando a las firmas endeudadas a priorizar el pago salarial y la liquidación de leche.

Ante las crisis de SanCor y Verónica, la entidad destaca el interés inversor nacional e internacional para sostener la capacidad industrial y consolidar la rentabilidad sectorial.

La industria láctea argentina transita el cierre del año con un balance que combina señales positivas y dificultades estructurales. Para las pequeñas y medianas empresas del sector, el crecimiento de la producción y el buen desempeño de las exportaciones permitieron sostener la actividad, en un escenario donde el mercado interno todavía no recupera el dinamismo esperado.

Así lo describió Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), quien consideró que, pese a las dificultades, el año fue positivo para el segmento. Según sus estimaciones, la producción crecerá entre un 4% y un 5% respecto del año pasado, mientras que alrededor del 35% del volumen producido habría sido absorbido por el incremento de las exportaciones.

“Considero que es un año positivo, con un aumento de la producción y también con un aumento importante de las exportaciones”, señaló Villano.

El dirigente destacó que la inserción internacional es una herramienta fundamental para el desarrollo de la actividad. En ese sentido, recordó que APYMEL lleva adelante desde hace 11 años una plataforma de exportación, una iniciativa que considera estratégica para ampliar las posibilidades comerciales de las empresas de menor escala.

Las exportaciones sostienen el crecimiento de la industria

Uno de los principales motores de la actividad durante este año fue el mercado externo. Villano destacó que las exportaciones tuvieron un buen desempeño y que los precios internacionales acompañaron, generando oportunidades para la industria.

En el caso de las pymes, su participación representa entre el 15% y el 18% del total de las exportaciones lácteas argentinas, mientras que el mayor volumen está concentrado en las empresas de mayor dimensión.

“Creo que el tema de exportación es importante para seguir creciendo, tanto la producción como la industria”, sostuvo.

El buen ritmo exportador también contribuyó a compensar, al menos parcialmente, las dificultades que presenta el mercado interno. Según el titular de APYMEL, el consumo de productos lácteos todavía no muestra la recuperación deseada, condicionado por la pérdida de poder adquisitivo y la distribución del gasto de las familias entre distintos rubros.

La expectativa del sector es que el mercado doméstico pueda recuperar dinamismo y que, al mismo tiempo, se mantengan las condiciones favorables para exportar.

El financiamiento, una barrera para invertir y crecer

Más allá de los indicadores positivos de producción y comercio exterior, Villano puso el foco en una de las principales preocupaciones de las pymes lácteas: las dificultades para acceder al financiamiento.

El dirigente explicó que las empresas vienen realizando esfuerzos para mejorar su eficiencia y competitividad, aunque el ritmo de esas transformaciones depende de la capacidad de inversión de cada establecimiento.

Las industrias medianas, según describió, están algo más adelantadas en ese proceso, mientras que las pequeñas enfrentan mayores dificultades.

“Hay cosas para mejorar y se está haciendo, algunas con un ritmo mayor y otras con un ritmo menor, porque obviamente hay que hacer inversiones”, explicó.

En ese contexto, las tasas de interés, los plazos de pago y las condiciones de acceso al crédito aparecen como factores determinantes. Para Villano, sin una mejora de esas variables resulta difícil pensar en nuevas inversiones y en una expansión sostenida de la actividad.

El problema se vuelve especialmente complejo para aquellas empresas que acumulan endeudamiento. En esos casos, la prioridad pasa por cumplir con las obligaciones más urgentes: pagar los salarios y liquidar la leche a los productores. Otros compromisos quedan postergados, reduciendo todavía más el margen para invertir.

Desde APYMEL señalaron que están trabajando y manteniendo conversaciones con bancos y distintos niveles de gobierno para encontrar alternativas que permitan aliviar esa situación.

“Para nosotros, el financiamiento es muy importante para el despegue”, remarcó el presidente de la entidad.

Una cadena que necesita rentabilidad en todos sus eslabones

Villano también planteó que el crecimiento de la lechería requiere condiciones económicas que reconozcan el esfuerzo tanto de los productores como de las industrias.

A su entender, la producción primaria y el procesamiento industrial necesitan alcanzar niveles adecuados de eficiencia y rentabilidad para continuar desarrollándose.

“Tenemos que tener eficiencia y rentabilidad para seguir creciendo”, afirmó.

En ese sentido, consideró que no alcanza solamente con que cada empresa realice los ajustes necesarios puertas adentro. También es fundamental que el contexto económico acompañe, especialmente en materia financiera.

Respecto de la relación con los trabajadores y el sindicato, Villano aseguró que el vínculo con el personal de las pymes lácteas históricamente fue bueno. Reconoció que existieron diferencias con la representación gremial, aunque las atribuyó a la defensa de los intereses de cada sector.

También destacó la relación institucional que APYMEL mantiene con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, independientemente de su pertenencia política.

“La participación del Estado es necesaria, no para obstruir, sino para acompañar”, sostuvo.

Las señales que muestran interés por la lechería argentina

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la reconfiguración empresarial que atraviesa la industria láctea, con operaciones, cambios de propietarios y el interés de distintos grupos por participar en el negocio.

Al referirse a las situaciones de Verónica y SanCor, Villano expresó su pesar por las dificultades que atraviesan dos empresas con una extensa trayectoria en el país. Sin embargo, consideró positivo que existan interesados en invertir y participar de esos procesos.

“Lo importante es que haya interés”, señaló, al mencionar que existen consultas de empresas pymes, grandes compañías nacionales e internacionales.

Para el titular de APYMEL, la llegada de nuevos inversores puede resultar saludable para la actividad, en la medida en que permita sostener y renovar la estructura industrial.

Incluso interpretó el interés de empresas extranjeras como una señal de confianza en las perspectivas de la lechería argentina.

“Que haya empresas de otros países que vengan a invertir acá es porque evidentemente están viendo que nuestra lechería va a progresar y tiene un futuro, porque si no, no vendrían”, concluyó.

El desafío: transformar el crecimiento en desarrollo sostenible

El balance de APYMEL deja una señal alentadora para la industria láctea pyme: más producción, exportaciones en expansión y oportunidades para ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales.

Sin embargo, el desafío pasa por consolidar ese crecimiento y lograr que se traduzca en mayor inversión, eficiencia y rentabilidad para toda la cadena.

Con un mercado interno que todavía necesita recuperarse y empresas que enfrentan dificultades financieras, el acceso al crédito aparece como una de las condiciones centrales para la próxima etapa.

Para las pymes lácteas, el potencial de crecimiento está presente. La clave será contar con un contexto que permita aprovecharlo.