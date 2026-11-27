Resumen Ejecutivo El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe , Ignacio Mántaras , advirtió que las condiciones macroeconómicas expulsan a productores tamberos de menor escala de la actividad.

, , advirtió que las condiciones macroeconómicas expulsan a productores tamberos de menor escala de la actividad. La provincia destinará el 100% del impuesto a la movilidad rural a un fondo de infraestructura vial y sostendrá beneficios impositivos para camiones lácteos.

del impuesto a la movilidad rural a un fondo de infraestructura vial y sostendrá beneficios impositivos para camiones lácteos. La agenda oficial incluye financiamiento para energías renovables , tratamiento de efluentes en pymes y gestiones ante Nación por líneas crediticias e infraestructura energética.

, tratamiento de efluentes en pymes y gestiones ante por líneas crediticias e infraestructura energética. Tras tres ediciones del Santa Fe Business Forum, diez industrias lácteas provinciales adoptaron formatos exportadores para ampliar su inserción internacional.

“Hay algunas cuestiones macro que nos están dejando jugadores fuera de la cancha y eso la verdad que es un tema que nos preocupa como provincia”. La advertencia del secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, puso en palabras una de las principales preocupaciones que hoy atraviesan al sector productivo: las dificultades para sostener la actividad en un contexto económico que amenaza especialmente a los establecimientos de menor escala.

Durante una entrevista con Ecos365, el funcionario reconoció que existen problemas que exceden las posibilidades de intervención del gobierno provincial, pero aseguró que Santa Fe trabaja para trasladar esas inquietudes a la Nación e intentar incidir en la búsqueda de soluciones.

“Nosotros además somos productores, somos receptores de los inconvenientes que surgen con algunas cuestiones macro que nos están dejando jugadores fuera de la cancha”, sostuvo Mántaras, al explicar que la situación genera particular preocupación por las características de la estructura productiva santafesina.

En ese sentido, hizo especial referencia a la cadena láctea, donde conviven establecimientos de distintas dimensiones y una importante cantidad de productores tamberos. “Es un tema que nos preocupa como provincia, sobre todo por el perfil de establecimientos lácteos, tamberos que tenemos”, remarcó.

La declaración no es menor: detrás de la expresión “jugadores fuera de la cancha” aparece la preocupación por la continuidad de actores productivos que, ante las dificultades económicas, financieras y de costos, encuentran cada vez más obstáculos para sostenerse dentro de la actividad.

El desafío de evitar que queden productores en el camino

Mántaras explicó que el gobierno santafesino mantiene conversaciones con las autoridades nacionales para transmitir los problemas que recibe directamente del sector y trabajar sobre herramientas que permitan mejorar las condiciones de producción.

“Estamos trabajando y entendemos bastante bien con Nación, con la Dirección del área y con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para incidir o tratar de llevar el mensaje que nos llega”, señaló.

Entre los temas que forman parte de esa agenda mencionó la necesidad de mejorar las líneas de financiamiento y avanzar en cuestiones de infraestructura que también dependen de decisiones nacionales.

La preocupación tiene un componente estructural: Santa Fe posee una importante red de tambos e industrias lácteas, con establecimientos que necesitan condiciones de competitividad para sostener su actividad. En ese escenario, la continuidad de los productores más vulnerables se convierte en una cuestión central para preservar la estructura de la cadena.

El Estado debe generar condiciones para producir

Frente a este panorama, el secretario defendió un modelo de intervención estatal orientado a complementar la actividad privada, sin avanzar sobre las decisiones empresariales.

“Nosotros siempre decimos que el Estado no se va a inmiscuir en lo que le corresponde al privado, en lo que es su negocio, sino complementar y generar todas las herramientas para que sea lo más competitivo posible”, afirmó.

En ese marco, identificó a la infraestructura energética y vial como dos cuestiones fundamentales para el desarrollo productivo, particularmente para la lechería.

Uno de los anuncios mencionados es la creación de un fondo de infraestructura agropecuaria que recibirá el 100% de lo recaudado por la provincia a través del impuesto a la movilidad rural. Los recursos estarán destinados principalmente a mejorar los caminos vinculados con la producción.

También destacó la continuidad de la extensión del beneficio de patente para los camiones lácteos, una medida que apunta a acompañar la logística de la actividad.

“Ahí tenemos roles que tienen que ver con la infraestructura energética, que es un gran capítulo para lo que es lechería, e infraestructura obviamente en lo que es logística, caminos, etcétera”, explicó.

A esa agenda se suman líneas de financiamiento para energías renovables destinadas a tambos e industrias, además de iniciativas relacionadas con el tratamiento de efluentes en pequeñas y medianas empresas.

Diez industrias lácteas avanzaron hacia formatos de exportación

Otro de los aspectos que destacó Mántaras fue el acompañamiento provincial a las empresas lácteas para ampliar sus posibilidades de inserción internacional.

En ese sentido, mencionó el trabajo realizado durante las tres ediciones del Santa Fe Business Forum, donde el sector lácteo tuvo protagonismo en las rondas de negocios y en las visitas a establecimientos industriales.

“Estamos acompañando dentro del Ministerio a muchas industrias lácteas. De hecho, diez de ellas pasaron a tener formatos de exportación”, indicó.

El objetivo, según explicó, es elevar las posibilidades de toda la producción provincial mediante el fortalecimiento de las empresas y la generación de nuevas oportunidades comerciales.