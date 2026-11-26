Resumen Ejecutivo Liderazgo nacional: Andrea Avila , CEO de Randstad Argentina , asumió la presidencia de Pacto Global Argentina para el período 2026-2028 junto a Patricia Malnati .

, CEO de , asumió la presidencia de para el período 2026-2028 junto a . Protagonismo santafesino: La Bolsa de Comercio de Rosario , el Grupo Sancor Seguros y La Segunda integran la conducción titular, acompañados por el Enapro como suplente.

La , el y integran la conducción titular, acompañados por el como suplente. Agenda de gestión: La mesa directiva busca transformar los compromisos de sostenibilidad empresarial en decisiones operativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El mapa de la gobernanza corporativa en la Argentina acaba de reconfigurarse con un marcado acento regional. La Bolsa de Comercio de Rosario, el Grupo Sancor Seguros y La Segunda ingresaron al directorio titular de Pacto Global Argentina, la red impulsada por las Naciones Unidas para promover la responsabilidad empresarial.

Esta renovación de autoridades para el ciclo 2026-2028 posiciona a actores clave del entramado productivo de Santa Fe en el centro de las decisiones estratégicas. A ellos se suma el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), que ocupará una silla como miembro suplente tras la décima Asamblea Nacional del organismo.

Al frente de esta mesa ejecutiva quedó Andrea Avila, máxima ejecutiva de Randstad Argentina, quien asumió la presidencia del cuerpo. En la vicepresidencia continuará Patricia Malnati, titular de Jomsalva, garantizando que la voz del entramado pyme mantenga peso propio en la toma de decisiones.

El proceso electoral evidenció un salto cuantitativo. Crecieron tanto las organizaciones adheridas como el volumen de candidaturas y votos emitidos, reflejando que la sostenibilidad dejó de ser un accesorio reputacional para convertirse en una variable de supervivencia financiera.

Integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza funciona hoy como el tablero de control de un vehículo moderno. Ignorar esas luces de advertencia no detiene la marcha en el corto plazo, pero garantiza un desgaste estructural que encarece cualquier intento futuro de financiamiento o expansión comercial.

Para las compañías del interior productivo, especialmente aquellas vinculadas a los agronegocios, los seguros y la logística portuaria en el cordón del Gran Rosario y el centro provincial, esta transición resulta crítica. Los mercados internacionales exigen trazabilidad y estándares éticos verificables antes de cerrar cualquier contrato de exportación o inversión.

El desafío de bajar los compromisos al terreno operativo

La hoja de ruta trazada por la nueva conducción apunta directamente a la ejecución diaria dentro de las organizaciones. “Buscaremos impulsar al sector privado para convertir el compromiso en acciones concretas que permitan hacer realidad el cambio y alinear la gestión de nuestras compañías a las expectativas de la sociedad”, afirmó Andrea Avila.

Para llevar esa premisa a la práctica, el directorio reúne una representación multisectorial equilibrada. En el segmento de grandes firmas, junto a Randstad y las aseguradoras oriundas de Sunchales y Rosario, participan Siemens, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y el Grupo Aconcagua Energía.

Por el lado de las pequeñas y medianas empresas, la representación titular recayó en Jomsalva y AG Sustentable. En tanto, el peso institucional de las cámaras y asociaciones quedó en manos de la entidad bursátil rosarina y de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera).

El ecosistema académico y científico también dice presente en la mesa chica mediante la incorporación de la Universidad Empresarial Siglo 21 y el Laboratorio de Hemoderivados, aportando rigor técnico a las políticas de gestión.

Desde la dirección ejecutiva de la red, Flavio Fuertes subrayó el incremento en la participación institucional y advirtió sobre el reto central de esta etapa. El foco estará puesto en acompañar a los cuadros gerenciales para que las declaraciones de principios se traduzcan en presupuestos, auditorías y cambios reales en la cadena de valor.

El trabajo de este órgano de gobierno se estructurará sobre cuatro pilares fundamentales: el respeto por los derechos humanos, la mejora de las condiciones laborales, el cuidado ambiental y la lucha contra la corrupción.

Frente a la complejidad normativa actual, el abordaje más viable para las firmas locales consiste en auditar sus procesos internos bajo los diez principios de la red y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De este modo, las empresas logran anticiparse a las regulaciones globales, mitigar riesgos operativos y consolidar su licencia social para operar.